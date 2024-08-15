Haval объявил российские цены кроссовера F7 второго поколения

Компания Haval раскрыла дату начала продаж кроссовера F7 второго поколения — автомобили появятся в шоу-румах дилеров 23 августа. Вместе с тем китайцы объявили и цены: за модель в младшей комплектации Elite попросят 2 699 000 рублей.

Haval F7 новой генерации выйдет на российский рынок в трех комплектациях: Elite, Premium и Tech Plus. Уже в «базе» предусмотрены 18-дюймовые «колеса», светодиодная оптика, выдвижные ручки дверей, полный «зимний пакет», датчики дождя и освещенности, двухзонный климат-контроль, круговой обзор и «круиз». Что же до безопасности, то кроссовер в младшей версии имеет систему стабилизации и шесть подушек безопасности.

В моторную гамму нового Haval F7, ориентированного на российский рынок, войдут два двигателя: 1,5-литровый выдает 150 л.с., а двухлитровый — 192 силы. Коробку передач покупателю выбирать не придется: с обоими агрегатами работает семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. А вот привод может быть как передним, так и полным.

Добавим, что более подробно о Haval F7 второго поколения для нашей страны портал «АвтоВзгляд» рассказывал здесь.