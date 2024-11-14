Российские дилеры рассказали о запасах машин со «старыми» ценниками

Новых автомобилей, приобретенных по «старым» ценам, отечественным дилерам хватит приблизительно на 1,5 месяца. При подсчетах учтена высокая оборачиваемость по «поднебесным» машинам. Предполагается, что склады опустеют уже до наступления Нового года, а праздничных скидок, скорее всего, не будет.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, маржинальность сделок продолжает падать по нескольким причинам. У дилеров нет запасов по дисконту, однако он есть у производителей.

Допускается, что предновогодние распродажи могут провести ради целевых задач импортеров и дилеров. В том числе продолжается работа со складскими машинами, которые приехали в страну при более низком курсе юаня и при меньших ставках ултильсбора. Некоторые дистрибьюторы до наступления 2025 года собираются сделать запасы на 3-4 месяца. Не исключено, что автопроизводители из Китая уже в этом месяце согласятся предоставить дополнительные привилегии при закупках, чтобы поддержать уровень продаж некоторых брендов и моделей.

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