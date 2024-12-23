Повышение учетной ставки — далеко не единственный инструмент, который мог бы применять ЦБ, чтобы благотворно влиять на финансовый рынок, заявил Президент России на недавней «горячей линии» с гражданами страны. Центробанк услышал лидера нации и сохранил ставку рефинансирования на прежнем уровне. В свою очередь, эксперты рассказали порталу «АвтоВзгляд», какой инструмент могли бы предложить власти взамен непопулярной политики ведомства г-жи Набиуллиной.

«Некоторые эксперты полагают, что Центробанк мог бы эффективнее и раньше начать использовать инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки», — заявил Владимир Путин в ходе в ходе большой пресс-конференции, прошедшей 19 декабря.

И это заявление ВВП довольно любопытно. Поступательное повышение в России учетной ставки ЦБ, благодаря которому в октябре она достигла 21%, оставшись после заявления ВВП на том же уровне, стало серьезным вызовом для всей экономики.

Стоимость кредитования достигла таких высот, что это стало серьезной проблемой и для деловых кругов, не вовлеченных в бизнес в сфере финансов, и для миллионов российских потребителей. А про новые автомобили даже в среднем ценовом сегменте стали чаще грустно шутить, что они все-таки, скорее, роскошь, чем средство передвижения.

— Но есть признаки того, что российские власти действительно планируют задействовать вместо повышения ключевой ставки некую альтернативу, — объясняет ситуацию доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов. — После выступления Путина, по итогам очередного заседания ЦБ учетная ставка осталась на прежнем уровне. Хотя были основания полагать, что само мероприятие проводится именно с целью ее повышения, причем на 2 процентных пункта или даже больше.

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Но эта политика ЦБ напоминает подбрасывание дровишек в огонь с одновременной попыткой тушить пламя бензином.

Вполне вероятно, что Президент РФ, а он — единственная инстанция, которая действительно способна повлиять на главу ЦБ, собрал те отклики недовольства, которые накопились в обществе, и ретранслировал это все Эльвире Сахипзадовне.

Другой вопрос — какой конкретно инструмент может применить государство вместо повышения учетной ставки. Пока можно только предполагать. Основной классический инструмент любого Центробанка любой страны — не ключевая ставка. Это эмиссия национальной валюты в виде кредита.

И в России формально только регулятор имеет право выпускать денежные средства. Но на практике 75% денежной массы формируют коммерческие банки за счет выдачи займов. Получается, что в эмиссии принимают участие разные действующие лица, — рассуждает собеседник портала «АвтоВзгляд».

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Какие именно механизмы, альтернативные игре с учетной ставкой, власти смогут предложить российской экономике, скорее всего, станет ясно довольно скоро. В следующий раз регулятор будет пересматривать учетную ставку в середине февраля. И не исключено, что уже в начале года будет новый механизм, который, вполне возможно, будет включать заметное расширение программ льготного кредитования.

Какими могли бы быть их масштабы и конкретные условия, вопрос пока открытый. Но если ничего подобного так и не случится, и за озвученными мыслями президента не последуют конкретные шаги ЦБ, то это будет означать нарастание проблем в потребительском кредитовании, в том числе — в автосегменте. То есть любое ТС в России продолжит оставаться роскошью, а не средством передвижения.