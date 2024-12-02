Тяжелый год: власти пообещали, что для авторынка 2025-ый станет сложнее 2024-го

Впечатляющие результаты производства и продаж авто в России в минувшем году явно не решили и десятую часть проблем, стоящих перед отраслью. При этом портал «АвтоВзгляд» пришел к неутешительному выводу, что правительство станы как не знало, так и не знает, как выйти из этой ситуации, хотя само наличие серьезного вызова признает.

Российскому автопрому при всех его количественных достижениях в 2024-ом, в 2025-ом явно грозит сильное замедление, которое, в свою очередь, рискует негативно сказаться на потребителях. И это с учетом того, что к нынешнему декабрю новые ТС уже стали гораздо менее доступными большинству россиян. Именно такие выводы напрашиваются по итогам интервью, которое дал агентству ТАСС министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Что любопытно: выпуск автомобилей в стране, как заметил чиновник, с начала 2024-го рос высокими темпами. Ожидания от итогов года тоже впечатляют. Производство машин всех сегментов может превысить 950 тыс. штук, что на 13% больше показателя в целевом сценарии стратегии развития автопрома на 2024 год и на 31% больше, чем за 2023 год, удовлетворенно заметил министр.

При этом продажи ТС отечественного производства за январь-ноябрь увеличились на 30% относительно 11 месяцев прошлого года, превысив 754 тыс. штук. А реализация всех авто выросла на 44%, до более чем 1,689 млн штук. Впрочем, глава Минпромторга не уточнил, каким может оказаться объем продаж по итогам декабря. Хотя цель следующего года — тоже амбициозная. По крайней мере, ожидаемый объем автопродаж — 1 млн 577 тыс. штук, включая около 1,3 млн легковушек.

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Заметим: впечатляющая статистика за 2024-й в сравнении с итогами года предыдущего — это не самый показательный результат, ведь он в значительной мере достигнут за счет эффекта низкой базы. Производство легковых авто в 2022-м обрушилось втрое, и уже в течение следующих двух лет просто восстанавливалось. Другое дело — что ждет отрасль и рынок дальше?

Глава Минпромторга признал, что главный вызов для всей обрабатывающей промышленности страны — «макроэкономические условия, в том числе денежно-кредитная политика». Проще говоря, при нынешних ставках кредитования промпредприятиям не стоит рассчитывать на большие успехи. Тем более — при условии дальнейшего повышения учетной ставки ЦБ.

Или, как выразился г-н Алиханов, «в случае усугубления конъюнктурных ограничений это прямым образом отразится и на прогнозе по росту обрабатывающих производств». Остается лишь гадать, насколько сильно отразится. Ясно только, что «следующий год и для авторынка, и для автопроизводителей станет более сложным, чем 2024-й». И амбициозные планы, стало быть, рискуют остаться на бумаге.

Но проблема в том, что 2025 год может оказаться слишком уж сложным. Так, по признанию самого министра, уже в ноябре автопродажи упали относительно предыдущего месяца на 27%, то есть почти на треть. А к концу года стали видны «признаки постепенного замедления динамики спроса, сокращается рынок автокредитования, снижается потребительская активность».

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Но и это еще не все. Не стоит забывать: 1 января еще раз будут проиндексированы ставки утильсбор. Эта мера, быть может, окажет некоторую поддержку российским предприятиям. Но она точно не сделает более доступными для граждан ТС любого производства, которые и так сильно подорожали.

На что в таких условиях рассчитывать российским потребителям? Разве что на сохранение щадящих тарифов утильсбора при ввозе «серого» авто для личного пользования. Ведь по словам все того же Алиханова, «исключение продукции из перечня параллельного импорта должно происходить очень взвешенно», с учетом интересов не только для наших производителей, но и «без возникновения ситуации с недостатком или отсутствием продукции для потребителей».

Иными словами, отчаянные попытки уберечь отечественный автопром от «тлетворного влияния» теперь уже Востока никак не способствуют развитию рынка и предложению машин по доступным для россиян ценам. Хотя и ведут к удорожанию импортных ТС. Главная проблема — ставшее запредельно дорогим автокредитование, которое обещает быть еще дороже.

Насколько — покажет время. Но если власти не придумают эффективных способов сглаживания этой тенденции, в 2025-ом году новые и даже подержанные авто в России вполне могут окончательно стать роскошью, доступной совсем немногим.