Просчитались: приведет ли затоваривание дилерских складов к скидкам на новые авто

Китайские автоконцерны не предугадали снижение спроса на новые ТС в России, и в результате на складах дилеров и импортеров возникло серьезное затоваривание. Стоки «чайнакаров» снова были заполнены к концу декабря, как и год назад. При этом сейчас накопленные запасы, по некоторым оценкам, даже превысили предыдущий избыток. Если в преддверии Года Дракона на российском рынке не были реализованы 175 000 машин, то сейчас, если исходить из оценок агентства «Автостат», их число достигло как минимум 200 000 штук. И есть мнение, что реальный объем в 1,5-2 раза превышает этот показатель. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как долго все это богатство будет распродаваться, и стоит ли ждать заметного снижения цен на «поднебесные» машины.

Ничего удивительного в таком развитии событий не видит глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. По его мнению, затоваривание было практически неизбежно: производственный цикл в автомобилестроении довольно длинный и инерционный, то есть не может оперативно подстраиваться под резкие колебания рынка. А такие колебания в уходящем году были, уверен эксперт. В первую очередь, они стали результатом резкой индексации утилизационного сбора. Но не только.

— В сентябре были надежды, что ввезенные до повышения утильсбора запасы позволят сохранить продажи до конца года. Однако ЦБ имел другие планы — уничтожить любую экономическую активность, — не скрывает раздражения собеседник портала «АвтоВзгляд».

То есть огромная масса «китайцев» была ввезена в Россию в преддверии повышения ставок утильсбора 1 октября с расчетом на возможность реализации этих авто уже по более высоким ценам, в которые заложены издержки на «утиль». Однако на отечественный спрос сильно повлияло удорожание кредитов, вызванное, в свою очередь, ростом до исторических максимумов учетной ставки Центробанка.

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Сейчас производители, по словам Жигалова, предпринимают отчаянные попытки спасти спрос. Так, во второй половине ноября за счет дополнительного субсидирования средняя ставка по автокредитам на новые автомобили снизилась на 2 процентных пункта, уверяет эксперт.

— Но, как видно по декабрю, это не сильно помогло. Запасы избыточны, что может трагически отразиться на судьбе дилеров, поскольку их финансирование стоит очень-очень дорого, — опасается собеседник портала «АвтоВзгляд».

По целому ряду оценок, накопившиеся на отечественном рынке запасы «чайнакаров» будут продаваться месяцами. Но заметим: независимо от того, насколько действительно велики стоки китайских ТС на бескрайних просторах России, на темпы их реализации очевидным образом будет влиять ценовая политика ведущих поставщиков из КНР. На них, по общему признанию, ориентируются остальные поставщики из Поднебесной.

При этом очевидно, что не стоит ждать от автопродавцов аттракциона невиданной щедрости. Изначально накопление стало результатом определенных ожиданий от продаж. И если говорить про российских посредников, то они, видимо, едва ли пойдут на большие уступки. Впрочем, заметных дисконтов от самих китайских концернов, скорее всего, тоже ждать не стоит.

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Сейчас происходит постепенное удорожание импортных авто на фоне двух мощных индексаций утильсбора, и этот процесс еще не завершен. А на горизонте, помимо «январских каникул» в России, уже замаячил китайский Новый год, который, как показывает практика, обычно ставит «на паузу» деловую активность крупных компаний в КНР на две-четыре недели.

И в этот раз праздник для них начнется уже в конце января. А это значит, что полноценного оживления по линии российско-китайского бизнеса следует ожидать к весне. Увидим ли мы в марте привлекательные прайсы на китайские авто? Слабо верится. Но Новый год — время чудес и подарков. А вдруг?