Дефицит запчастей для китайских авто становится в России притчей во языцех

Авто из Китая уверенно вошли в нашу жизнь, а их число на российских дорогах достигло почти 2 млн. Но иногда обладателю «поднебесного» транспортного средства бывает настолько сложно достать необходимые запчасти, что в интернете уже шутят: надо покупать сразу две одинаковых машины, одну — в качестве «донора». «Ха! Почему бы и нет?» — задумался, толком не отойдя от предновогодних корпоративов, и портал «АвтоВзгляд».

Китайский автопром за два года активной экспансии «взорвал» российский рынок. Мощным потоком к нам хлынули десятки брендов, а общее количество машин из КНР, по данным «Автостат Инфо», уже достигло в нашей необъятной почти 1,84 млн. При этом их доля в совокупном объеме отечественного парка составляет больше 4%, хотя еще в начале 2024-го она едва превышала 3%.

Впрочем, достать запчасти к некоторым моделям из Поднебесной не проще, чем взобраться на Великую китайскую стену без страховки. Отдельная «пекинская опера» — сроки ожидания заказанных деталей, достигающие порой трех, четырех, а то и пяти месяцев. Добавить сюда предполагаемое в 2025-м удорожание в том числе и китайских запчастей на 25-30% - и становится совсем не по себе. Кроме того, обилие новинок из КНР на дорогах России пока не может пролить свет на интригу относительно их практичности по истечении гарантии (в большинстве случаев — в пределах 5 лет).

Так может, сейчас, когда еще не все ясно с китайскими авто на «вторичке», но уже хватает головной боли с запчастями, идея брать две одинаковых машины (чтобы одну использовать как «донора») — это не такая уж бредовая идея?

Фото frepik.com

— Такой подход действительно имеет право на существование, учитывая крайне сложную ситуацию с запчастями, — соглашается генеральный директор проекта Likvi.com Александр Коротков. — Но увы: в российских реалиях такое решение вряд ли будет оправданным. Прежде всего — из-за стоимости. Даже подержанные «чайнакары» сравнительно дороги. Средние цены на такие популярные модели, как Geely Coolray, Changan UNI-K и Haval F7, варьируются в пределах 2-3 миллионов рублей. Что делает приобретение второго авто значительным финансовым бременем, особенно на фоне общего удорожания машин...

Такой шаг слабо оправдан и в смысле практичности, замечает эксперт. Для эффективного использования «донор» должен быть идентичен оригиналу, с полностью аналогичной комплектацией, что ограничивает покупателя в выборе. При этом хранение машины для «разборки» требует и места, и других дополнительных расходов. Не каждый российский автовладелец готов себе это позволить. Хотя, конечно, для крупных корпоративных автопарков, основательно «подсевших» на китайские авто, такой «способ покупки» запчастей может иметь место.

— А вообще, выбирая китайский автомобиль, лучше всего обратить внимание на модели брендов с развитой сетью обслуживания, — полагает Коротков. — Например, Haval и Chery лучше обеспечены запчастями и сервисной поддержкой в России, чем многие другие марки из Китая, что снижает вероятность длительного простоя из-за ремонта. Они также в большей мере представлены на «разборках», что чаще позволяет оперативно найти нужную запчасть.

Если же вы обладатель автомобиля, не представленного у нас официально, будьте готовы к использованию «контрактных» деталей. Причем, скорее всего, их придется заказывать из-за рубежа. На данный момент в России действует лимит на ввоз товаров для личного пользования без уплаты пошлины — 500 евро за одну посылку весом до 25 кг. Если стоимость или вес превышают эти лимиты, потребуется уплатить пошлину, она составляет 15% от суммы превышения лимита, но не менее 2 евро за каждый лишний килограмм, — рассказывает эксперт.

Фото globallookpress.com

Следует помнить и про особенности ввоза запчастей, замечает руководитель проекта Likvi.com. Если деталь относится к категории товаров, подлежащих обязательной сертификации (например, элементы тормозной системы или безопасности), могут потребоваться дополнительные документы. Коротков рекомендует оформлять заказ через проверенных поставщиков-юрлиц. Они берут на себя таможенное оформление, включая уплату пошлин и предоставление сертификатов, что упрощает процесс.

Таким образом, покупка «донора» для использования в качестве источника запчастей для основного китайского авто, даже в нынешних реалиях российского рынка выглядит просто как хорошая шутка в плохих обстоятельствах. Шутка, только подсвечивающая крайнюю актуальность проблемы обеспечения авто made in China деталями. Которая, увы, пока не решается толком даже официальными автопроизводителями...