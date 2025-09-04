Как умирают автобренды: почему в России провалились продажи Oting, Rox и других китайских авто

Российские автолюбители так и не поверили в поднебесный автопром и при любом удобном случае стараются выбрать альтернативу китайской машине или избавиться от уже имеющейся. Примеры и рост продаж у таких брендов как Solaris или KGM — тому подтверждение. Почему «поднебесная» дистрибуция так и не смогла переубедить потребителя и виноват ли в этом сам производитель, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Четвертый год фактически безальтернативная китайская иномарка пытается убедить российского покупателя в своей актуальности и пригодности, однако «воз» не просто «и ныне там», а движется в обратном направлении. Обладатели премиального и относительно свежего «китая» начинают от него избавляться, покупая более проверенные варианты.

Владивостокская таможня, штампующая ПТС, аки промышленный печатный станок, соврать не даст. Да и средний класс, лишившись возможности привлекать заемные средства и вынужденный рассчитывать только на свои, переключился на японско-корейский «привоз». Почему так происходит? Машины у китайцев «не такие»?

В этом утверждении доля истины, конечно, есть: ни качество сборки, ни ремонтопригодность, ни ресурс авто made in China не в состоянии соревноваться с той же Японией. Ни в каком разрезе, угле обзора и проекции. Но ключевой, как видится, проблемой стал не столько сам автомобиль, сколько «околоавтомобилье», что сопровождает любую современную машину: наличие запчастей и сервиса, гарантийные и технические особенности эксплуатации.

Чего далеко ходить — запчасть по артикулу не найти, подбираем «глазами», приходя на рынок со штангенциркулем и линейкой. Дожили, что называется. Впрочем, углубление в эту сферу натолкнет на еще одну, куда более гнетущую историю, примером которой служит бренд Oting.

Фото: globallookpress.com

Изначально, когда история появления этого полностью синтетического образования в России только начиналась, вырисовывалась крайне интересная затея: ведь по факту к нам привезли Nissan. Из различий — решетка радиатора да пара накладок. Класс? Класс! Более того, шествие по бескрайним просторам нашей необъятной началось, только вдумайтесь, с рамного внедорожника, под капотом которого стоит мотор Mitsubishi, сопряженный с коробкой передач ZF.

Даже коробки с запчастями — Nissan. Цена вопроса: от 3,5 млн. руб., однако торг возможен. Далее появился любопытный пикап Palasso, за которыми должны были последовать условный Qashqai и, вроде как, Patrol. Разве с такими вводными да в наше непростое время можно было провалиться? Дистрибутор Oting (печально известная компания Sinomach Auto, о странной политике которой портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал) доказал, что очень даже можно. Причем — с треском!

Дилеры бренда, оценившие перспективу автомобиля и заключившие контракты, подтвердили порталу «АвтоВзгляд»: поставок новых автомобилей за 8 месяцев 2025-го года не произошло, распродаются остатки, а само официальное, прости господи, представительство предлагает вместо «Отингов» дорогущие LiXiang и Rox, на торг которыми переключилась фирма.

Кстати, как только взялась за «Ли Сяны», так сразу же и провалились продажи. Совпадение? Не думаю. А что с «Отингом»? А их нет, продаются остатки старых партий, после чего лавочка закрывается. Тогда возникает логичный и вполне уместный вопрос: с вопросами гарантии или простого обслуживания владельцы Oting Paladin, что нет-нет, да и встречаются на трассах и улицах, к кому пойдут?

Фото производителя

В гаражи и частные мастерские? Те и сейчас не горят желанием браться за ремонт китайской продукции: сложно, хлопотно, да и не особо-то ремонтопригодно — на клипсах и хрупком пластике запросто можно сработать «в ноль».

Грустная и короткая история Oting — лишь очередное подтверждение общего отношения китайского бизнеса к российскому рынку: покупайте новые машины и проваливайте, их содержание — не наша проблема, а ваша. Это отношение достаточно оперативно почувствовали дилеры, а сейчас принципы ведения дел «прочухали» и клиенты.

Собственно говоря, в этой простой, глубоко ментальной особенности и кроется основная причина, по которой встали продажи абсолютного большинства китайских автомобилей в России: дешевое, как известно, плохим не бывает, но за большие деньги — нет.

Россияне раскусили китайские машины и, оценив ценообразование, решили пойти по куда более проторенному пути: либо остаться при своих, либо купить машину, а не развлекательный портал на колесиках весьма ограниченного срока годности. В начале девяностых прошли этот путь с китайскими кроссовками, в начале века — с миксерами и микроволновками, а сейчас — с машинами. Урок выучен.