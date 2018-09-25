Какие автомобили предпочитают молодые водители в России

Если Toyota лидирует в рейтинге самых любимых автомобилей у молодых водителей России, то отечественная LADA располагается на второй строчке. По итогам опроса, в ее пользу сделали выбор 14,4% участников исследования. А замыкает первую тройку Nissan, на долю которого пришлось 6,4% голосов.

Что же до моделей, то здесь самыми востребованными оказались автомобили семейства LADA Samara, которыми владеют порядка 4,5% опрошенных. Далее в списке идут иномарки Ford Focus и Toyota Corolla — на них остановили свой выбор 3% и 2,7% респондентов соответственно.

Остается лишь добавить, что опрос проводился агентством «Автостат» в период с 2015 по 2018 год. В исследовании приняли участие более 88 000 человек, чей возраст на момент анкетирования не превышал 35 лет.