Toyota и Lexus в России «замораживают» цены на новые автомобили и сроки ТО

Японцы объявили о том, что цены на все автомобили марок Toyota и Lexus сохранятся до конца мая 2020 года. В условиях нестабильного рубля — это настоящий подарок для потенциальных покупателей.

Правда, стоит учитывать, что в начале апреля большинство моделей обоих марок довольно серьезно подорожали. А некоторые авто, например, Toyota Camry, Hilux, Fortuner, а также Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado, успели прибавить в цене аж дважды с начала года.

А еще владельцы авто этих брендов могут рассчитывать на плановое ТО и гарантийный ремонт после того, как техцентры вновь приступят к работе. Даже если межсервисный интервал или гарантия истекли во время вынужденных коронавирусных выходных — в период с 28 марта по 30 апреля 2020 года.

Кроме того, до 15 мая пролонгируются постгарантийные контракты и программа «Помощь на дороге».