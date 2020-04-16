Toyota и Lexus в России «замораживают» цены на новые автомобили и сроки ТО

Японцы объявили о том, что цены на все автомобили марок Toyota и Lexus сохранятся до конца мая 2020 года. В условиях нестабильного рубля — это настоящий подарок для потенциальных покупателей.
Правда, стоит учитывать, что в начале апреля большинство моделей обоих марок довольно серьезно подорожали. А некоторые авто, например, Toyota Camry, Hilux, Fortuner, а также Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado, успели прибавить в цене аж дважды с начала года.
А еще владельцы авто этих брендов могут рассчитывать на плановое ТО и гарантийный ремонт после того, как техцентры вновь приступят к работе. Даже если межсервисный интервал или гарантия истекли во время вынужденных коронавирусных выходных — в период с 28 марта по 30 апреля 2020 года.
Кроме того, до 15 мая пролонгируются постгарантийные контракты и программа «Помощь на дороге».
Помимо прочего, отменена комиссия на погашение кредита с помощью приложения «Тойота Банк», правда, при ежемесячном платеже не выше 75 000 рублей. И хотя графики выплат остались неизменными, никаких пени или штрафов тем, кто не смог своевременно внести нужную сумму, начисляться не будут. Но только до первого рабочего дня.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», условия гарантий, а также сроки техобслуживания в России пересмотрели KIA, Hyundai, Genesis, Haval и Chery, Land Rover и Jaguar, а также FAW и Changan.