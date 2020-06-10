Любопытная находка: кладбище уникальных кабриолетов Toyota с правым рулем

С любопытной находкой столкнулся англичанин Кит Браун, обнаруживший хранилище нескольких десятков Toyota MR2 в разной степени сохранности. На импровизированной стоянке находятся машины преимущественно 1989—1999 годов выпуска. Видно, что они давно обездвижены и попросту гниют под открытым небом.

Между тем, владеть купе или родстером MR2 мечтали многие. Да что там: и сейчас — будь автомобиль в хорошем техническом состоянии — можно ездить не без удовольствия.

Предполагается, что брошенные «Тойоты» используются в качестве доноров запасных частей, но владельцев столь уникальной разборки найти пока так и не удалось.