Пьяный мажор без прав устроил ДТП в центре Москвы

Дорожное происшествие случилось около 17-ти часов вечера в районе ул. 1905-го года.

Согласно реляции пресс-службы московской полиции, «водитель автомобиля Porsche Panamera, совершая разворот под Ваганьковским путепроводом, допустил столкновение с двумя движущимися во встречном направлении иномарками. Транспортные средства получили механические повреждения».

Люди в ДТП не пострадали. За рулем машины-инициатора аварии, по данным ТАСС, находился внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, ранее лишенный водительского удостоверения.

Медосвидетельствование показало, что он пьян.

Напомним, что Ишаев-младшенький уже не первый раз выступает в роли главного автора-исполнителя опасного дорожного инцидента.

В марте 2017-ого он устроил феерическую аварию на МКАД за рулем своего Mercedes-Benz CLS на скорости свыше 200 км/ч устроил ДТП, в котором разбил и свою машину, и еще пару легковушек — KIA Rio и Nissan.

Виноватым себя 23-летний на тот момент молодой человек не счел, объяснив произошедшее тем, что его «подрезали». После того случая также выяснилось, что он — злостный нарушитель ПДД: сумма его штрафов за год, предшествовавший аварии составила 160 000 рублей.