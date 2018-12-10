В России отменяют водительские удостоверения

Помните идею полицейского ведомства внедрить в водительские «корочки» российских автомобилистов специальные микрочипы, защищающие документ от подделки, а заодно и показывающие Большому брату ваше точное место нахождения? Для реализации проекта, напомним, требовалось инвестировать не меньше 35 млрд рублей. Так вот: планы поменялись!

Теперь полицейские предлагают избавиться от пластиковых удостоверений вообще! Правда, в пользу виртуальных, о чем еще в апреле уходящего года сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников. А сейчас подобные намерения РИА «Новости» подтвердили в МВД РФ.

По замыслу правоохранителей, все сведения о водителе будут интегрированы в принадлежащий «рулевому» мобильный телефон. «Права» оцифруют и «зашьют» в специально разработанное для смартфонов мобильное приложение. Именно благодаря такому софту сотрудники ГИБДД смогут проверить подлинность и законность использования шоферского документа.