В России отменяют водительские удостоверения

Полицейские решили полностью отдаться современным технологиям, разрешив водителям садиться за руль без «прав». По мнению МВД, для законного управления транспортным средством шоферу достаточно иметь лишь простенький смартфон.
Помните идею полицейского ведомства внедрить в водительские «корочки» российских автомобилистов специальные микрочипы, защищающие документ от подделки, а заодно и показывающие Большому брату ваше точное место нахождения? Для реализации проекта, напомним, требовалось инвестировать не меньше 35 млрд рублей. Так вот: планы поменялись!
Теперь полицейские предлагают избавиться от пластиковых удостоверений вообще! Правда, в пользу виртуальных, о чем еще в апреле уходящего года сообщил начальник ГИБДД России Михаил Черников. А сейчас подобные намерения РИА «Новости» подтвердили в МВД РФ.
По замыслу правоохранителей, все сведения о водителе будут интегрированы в принадлежащий «рулевому» мобильный телефон. «Права» оцифруют и «зашьют» в специально разработанное для смартфонов мобильное приложение. Именно благодаря такому софту сотрудники ГИБДД смогут проверить подлинность и законность использования шоферского документа.
Для анализа данных инспектору понадобится привязать к системе положенный по служебе планшет. Вероятнее всего, речь идет о том же принципе, что сегодня используется в сфере обслуживания — при оплате товаров путем прикладывания смартфона к терминалу или сканировании определенной веб-ссылки через специальный электронный код.
Вот только вряд ли новация быстро (если вообще когда-нибудь) войдет в обиход, ведь на сегодняшний день по этому поводу нет ни утвержденных документов, ни обозначенных сроков. Что, впрочем, совсем не отнимает у МВД права демонстрировать свое стремление идти в ногу со временем. Даже несмотря на то, что во многих вопросах взаимодействия с гражданами ведомство безнадежно застряло в прошлом веке.