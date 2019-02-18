Села батарейка: первый тест-драйв нового Volvo V60, испугавшегося зимы

НИКАКИХ ДВИЖКОВ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Минувший 2018-й год войдет в историю Volvo революционным, как 1917-й в летопись России. Шведы тоже лихо рубанули с плеча, заявив, будто прежнее тотальное поклонение экономичным и чистым дизелям — ересь. Дескать, марка осознала былые заблуждения и отказывается от моторов на солярке. Совсем.

Прогрессивная общественность поспешила возрадоваться радикально дерзкому поступку. Хотя на деле оказалось, что пока двигатели на тяжелом топливе убрали лишь из линейки нового седана S60, который начали собирать на свежем заводе в Америке. Еще бы, ведь в модульное семейство силовых установок Drive-E вбухали достаточно инвестиций, чтобы вот так взять и разом списать часть разработок в архив.

Кроме того, в мире пока только десять стран изъявили намерение запретить автомобили с ДВС к 2030 году. При этом «диких» регионов, где водятся деньги, однако экологический популизм пустил корни не столь глубоко, до сих пор хватает.

Вот почему Volvo на самом деле всерьез ухватилась за другую — политкорректную для всех — концепцию подключаемых гибридов: мощных, скоростных, при этом экологичных, почти полностью электрических — со всех сторон идеальных?