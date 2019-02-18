Села батарейка: первый тест-драйв нового Volvo V60, испугавшегося зимы

На двух стульях не усидишь, за двумя зайцами не угонишься… Народная мудрость давно гласит, что попытки записаться разом и в умные, и в красивые обречены на провал. Допустим, шведам наши поговорки неведомы, поэтому новый Volvo V60 попытался еще раз. Получилось ли?
Мирон Горин

НИКАКИХ ДВИЖКОВ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Минувший 2018-й год войдет в историю Volvo революционным, как 1917-й в летопись России. Шведы тоже лихо рубанули с плеча, заявив, будто прежнее тотальное поклонение экономичным и чистым дизелям — ересь. Дескать, марка осознала былые заблуждения и отказывается от моторов на солярке. Совсем.

Прогрессивная общественность поспешила возрадоваться радикально дерзкому поступку. Хотя на деле оказалось, что пока двигатели на тяжелом топливе убрали лишь из линейки нового седана S60, который начали собирать на свежем заводе в Америке. Еще бы, ведь в модульное семейство силовых установок Drive-E вбухали достаточно инвестиций, чтобы вот так взять и разом списать часть разработок в архив.

Кроме того, в мире пока только десять стран изъявили намерение запретить автомобили с ДВС к 2030 году. При этом «диких» регионов, где водятся деньги, однако экологический популизм пустил корни не столь глубоко, до сих пор хватает.

Вот почему Volvo на самом деле всерьез ухватилась за другую — политкорректную для всех — концепцию подключаемых гибридов: мощных, скоростных, при этом экологичных, почти полностью электрических — со всех сторон идеальных?

ЭКСПРЕСС-ЭЛЕКТРИЧКА

Мотивы странного поступка Volvo портал «Автовзгляд» выяснил в ходе премьерного тест-драйва универсала северных кровей — V60 T8 Twin Engine AWD. На бумаге нас вроде бы убеждают, что перед это и правда огонь-машина, бескомпромиссная «пушка-гонка» в грузопассажирском камуфляже.

Паспорт универсала декларирует суммарную мощность аж 390 «лошадей» при полном приводе и катапультировании до «сотни» за 4,9 с. Причем куда сильнее динамики удивляет заявленный расход топлива — всего какие-то 2,1—2,5 л/100 км по новому строгому циклу WLTP.

Впрочем, не забивайте голову странными буквами, важно понять — ученые старались приблизить испытания к реальной жизни, дабы автопроизводителям сложнее было мухлевать с вредными выбросами.

БЫСТРО ТОШНИТЬ В ЛЕВОМ РЯДУ

Будь мы в солнечной Калифорнии или насквозь электрифицированной Норвегии, гипноз красивых цифр, вероятно, и сработал бы. Но сейчас V60 T8 Twin Engine AWD катит по приполярной Швеции: за бортом мороз минус 20, под колесами — лед зимников, на котором и стоять-то тяжело — падаешь, не то что ехать. В общем, почти как в России, только дома вокруг побогаче да дороги поровнее.

И в таких условиях потенциал гибрида кажется избыточным. Машина быстрая, даже слишком. Чуть переборщил с газом, универсал норовит встать боком даже в повседневном режиме Hybrid. Каждый поворот, каждый светофор Volvo тормошит внутри водителя заснувшего много лет назад дрифтера-отморозка. Оно и понятно — механической связи между осями нет, задние колеса вращает довольно могучий электромотор на 87 сил, который с нуля выдает аж 240 «ньютонов» тяги.

Вот только попробуйте объяснить это детям или жене на втором ряду, пока они, набивая при болтанке шишки, истерично шарят по карманам в поисках рвотных пакетов. Возможно, успокоение внесет экономический фактор. Все же 4,6 л/100 км — неплохой средний расход по зимним меркам, позволит сэкономить бюджет на игрушки и косметику.

УДЛИНИТЕЛЬ НЕ ОДОЛЖИТЕ?

Но… одометр отсчитал 30 км, батарея выдохлась, и V60 T8 Twin Engine AWD приуныл. Шведы заверили нас, что в аккумуляторах всегда остается минимальный резерв энергии, однако поведение машины говорит об обратном.

Электроника начинает с явной неохотой врубать полный привод: Volvo киснет на глазах, пункты Power (а-ля спорт) и AWD (принудительный полный привод) в меню выбора ходовых режимов де-факто становятся бесполезными.

И самое прискорбное — расход горючего подскакивает в два раза, то есть из рекордсмена универсал превращается в заурядную машину с балластом пустой батареи и электромоторов. Раздражает? Добро пожаловать к розетке на 3 – 7 часов, иначе силы гибриду не вернуть.

ОСТАВЬТЕ МНЕ КАК ХОРОШО

Для россиян эти размышления пока, к счастью, носят теоретический характер. Volvo обещает активно электрифицировать линейку моделей, но обычный V60 на первых порах к нам не привезут.

А приподнятый вариант Cross Country бывает либо дизельным, либо бензиновым. Вот это вроде бы правильный формат без сомнительной экологической «упоротости». Увеличенный до 210 мм клиренс, чтобы не прилипнуть брюхом к сугробам во дворе. Исключительно полный привод, подавляющий бесполезные пробуксовки и гарантирующий достойную динамику даже на льду. Мощный двухлитровый турбомотор T5 (250 л. с.) в паре с восьмиступенчатым автоматом…

Вот только за частными вещами, вроде повышенной вездеходности да практичного багажника-трансформера с кучей крючков, сеток, разделителей и прочих такелажных приспособлений важно не упустить общее. А именно — близкое родство всех современных Volvo. Компании, сократившей издержки на тотальной унификации, конечно, хорошо. Потребителю — не всегда.

ОПАСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

На свежий интерьер не рассчитывайте. V60 вышел только что, а внутри универсал, за исключением отдельных деталей, — «копипаст» S90, V90, XC60, S60… Иными словами, последние четыре года шведы эксплуатируют один и тот же пакет дизайнерских решений, вроде «ювелирных» переключателей и вертикального планшета мультимедийной системы Sensus.

Причем к эпицентру электронного разума есть вопросы не только стилистического плана. У нас еще свежи воспоминания, когда однажды система на полном ходу погрузилась в глубокую кому с целью «обновления программного обеспечения». А ведь этот экран, на время ставший черной дырой, отвечает едва ли не за весь функционал автомобиля!

АВТОПИЛОТ ИЛИ КАМИКАДЗЕ?

Доверять электронике вообще опасно. Хотя шведы очень гордятся комплексом активной безопасности. Мол, V60 помимо пешеходов, велосипедистов и машин умеет распознавать даже крупных животных, мониторить трафик вокруг и принимать действенные меры в случае опасности. А на трассе система Pilot Assist — почти автопилот.

Нажал кнопку, Volvo сам подруливает, удерживаясь в полосе даже в пологих поворотах, тормозит и ускоряется. С одной важной поправкой — если камера видит «берега» дороги и разметки, а радар и датчики не блокированы наледью. А часто вы наблюдали идеальную чистую зиму без химической жижи в российских городах? Кроме того, случись вираж покруче, компьютер без предупреждения поднимает лапки, и машина улетает на обочину или встречку.

НЕУНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦЕНА

Есть вопросы и к «железу» — модульной масштабируемой платформе SPA. Она тоже «всевольвовская», идет в основу всех новых моделей. Поэтому на втором ряду довольно просторного V60 втроем сидеть сложно — мешает выпирающий из пола горб. Это «ящик» для упаковки батареи гибрида. Спереди тоннель также высокий по той же причине. И пусть внутри разместили большой бокс для мелочевки, за высокий край при активной рулежке цепляешься локтем.

Остались и другие знакомые по базовому седану S60 проблемы. К примеру, неважная шумоизоляция и жестковатая подвеска. Причем заказать пневматику или хотя бы адаптивные амортизаторы для Cross Country нельзя. Не очень вяжется с образом универсального премиум-автомобиля для всей семьи, правда? Хотя даже с этим можно было бы смириться, выстави Volvo на новый V60 адекватный прайс-лист.

Точных цен для России пока, правда, нет, но уже ясно — дешево не будет. Возьмем для ориентира кроссовер XC60 c аналогичным 249-сильным мотором и автоматом. Просят за него от 3 225 000 рублей, а приподнятый универсал вряд ли окажется сильно доступнее. Не кисло, прямо скажем, за попытку на собственной шкуре проверить народную мудрость. Рискнете?

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18 февраля 2019
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