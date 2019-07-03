Самые безопасные автомобили летнего сезона 2019 года

Европейский комитет Euro NCAP провел серию краш-тестов, протестировав шесть новинок авторынка: хетчбэк Skoda Scala, «зеленый» седан Tesla Model 3, GLE и В-класс от Mercedes-Benz, а также KIA Ceed и DS3 Crossback.
Наибольшую оценку защите водителя и взрослых пассажиров из всех вышеперечисленных моделей получила, как ни странно, «пятидверка» Skoda Scala — бюджетное авто, впервые представленное в конце прошлого года: 97%. Защищенность ребенка оценили в 87%. Для пешеходов автомобиль безопасен на 81%, а системы электронных «секьюрити» отработали на 76%.
Электрическая Tesla Model 3 разбилась с показателями безопасности в 96% для находящихся в салоне взрослых, 86% — для малышей-пассажиров и всего 74% — для пешеходов. Заметим, что все эти цифры меньше, чем у бюджетного «чеха». Но зато работа систем активной безопасности оценили в 94% — это рекорд, электронные помощники ни одного другого авто себя лучше еще не проявляли.
Премиальный «паркетник» Mercedes-Benz GLE, по меркам Euro NCAP, обезопасит водителя во время ДТП на 91%, ребенка — на 90%, самых уязвимых участников дорожного движения — на 78%, а электроника поможет в защите на 78%. B-класс с более слабыми активными системами (75%) показал себя безопаснее для водителя (96%). А детей автомобиль защищает на том же уровне (90%). Причем оба «немца» здесь стали лучшими из всех шести новинок. А все четыре модели заработали по пять звезд.
А вот KIA Ceed и DS3 Crossback в стандартном оснащении до максимальных пяти баллов не дотянули, заработав только по четыре звездочки. Кореец показал такой результат: 88% — защита взрослых водителя и седоков, 85% — малышей, 52% — пеших, 68% — оценка работы электронных помощников.
Француз оказался приблизительно на том же уровне. Правда, как показали тесты, дополнительные пакеты безопасности ситуацию с этими двумя игроками значительно улучшили, дав им пройти тесты на «пятерку».