Самые безопасные автомобили летнего сезона 2019 года

Наибольшую оценку защите водителя и взрослых пассажиров из всех вышеперечисленных моделей получила, как ни странно, «пятидверка» Skoda Scala — бюджетное авто, впервые представленное в конце прошлого года: 97%. Защищенность ребенка оценили в 87%. Для пешеходов автомобиль безопасен на 81%, а системы электронных «секьюрити» отработали на 76%.

Электрическая Tesla Model 3 разбилась с показателями безопасности в 96% для находящихся в салоне взрослых, 86% — для малышей-пассажиров и всего 74% — для пешеходов. Заметим, что все эти цифры меньше, чем у бюджетного «чеха». Но зато работа систем активной безопасности оценили в 94% — это рекорд, электронные помощники ни одного другого авто себя лучше еще не проявляли.