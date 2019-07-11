Невероятное в очевидном: тест-драйв «подогретого» KIA Soul GT Line

Натуральный экстраверт, как внешне, так и по складу характера. Оригинал, каких поискать. Темпераментное подтверждение факта, что любви к дорожным активностям все возрасты покорны — основной массе модельной аудитории слегка за сорок. И даже мужчины с женщинами статистически любят его почти в равных пропорциях. Универсальное наружное средство от дефицита внимания и доза элексира молодости под кожу? Определенно!
Машинка с игривой внешностью и аббревиатурой GT на кузове — это история про то, как компания старается дистанцироваться от назойливого имиджа производителя бюджетных автомобилей и обрести статус бренда «с изюмом» в массовом сегменте. Только упаси вас здравый смысл проводить параллели с классической интерпретацией Gran Turismо — натянуть Soul на исторически выверенный символ роскошной и беззаботной Dolce Vita концепция не позволяет. И прайс тут глубоко вторичен.