Невероятное в очевидном: тест-драйв «подогретого» KIA Soul GT Line

Gran Turismо как идеология так же далека от народа, как Kia Soul GT Line от представлений о массовом практичном автомобиле. Но оттого их экстравагантный нишевый симбиоз только выигрывает. В чем убедился «АвтоВзгляд», испытав неординарный — то ли кроссовер, то ли хетчбэк — на практике.
Олег Аверьянов

Натуральный экстраверт, как внешне, так и по складу характера. Оригинал, каких поискать. Темпераментное подтверждение факта, что любви к дорожным активностям все возрасты покорны — основной массе модельной аудитории слегка за сорок. И даже мужчины с женщинами статистически любят его почти в равных пропорциях. Универсальное наружное средство от дефицита внимания и доза элексира молодости под кожу? Определенно!

Машинка с игривой внешностью и аббревиатурой GT на кузове — это история про то, как компания старается дистанцироваться от назойливого имиджа производителя бюджетных автомобилей и обрести статус бренда «с изюмом» в массовом сегменте. Только упаси вас здравый смысл проводить параллели с классической интерпретацией Gran Turismо — натянуть Soul на исторически выверенный символ роскошной и беззаботной Dolce Vita концепция не позволяет. И прайс тут глубоко вторичен.

Дальность вояжа ограничена объемами — попытки впихнуть в 364-литровый багажник правильной формы нечто сверх пары-тройки ридикюлей с зубными щетками превращаются в забавный моноспектакль со зрительским интерактивом. Да, рейлинги не предусмотрены даже за доплату (люк в крыше, кстати, тоже). На заднем ряду после увеличения размера колесной базы до 2600 мм в новом поколении модели пространства не прибавилось: достаточно — наиболее подходящее слово.

Впрочем, сей факт в канву этимологически двухместного GT как раз попадает. Но о комфорте в высшем понимании с такой плотной подвеской говорить точно не приходится. Проезд мелких неровностей сопровождается легким подрагиванием щек и фоновой вибрацией руля. Крупные единичные — те же пузатые наросты лежачих полицейских — преодолеваются без намека на пробои, максимально упруго и с ощутимым плюханьем об асфальт полной массой.

Однако обрушившийся скепсис Soul GT изящно парирует неоспоримым контраргументом — аккуратной приставкой Line в названии. Не шибко приметной, но емкой по смыслу. Которая, собственно, и снимает все колом вставшие идеологические вопросы, подразумевая просто эстетически облагороженный, достойно оснащенный и самый мощный в линейке автомобиль, что в KIA воодушевленно относят к когорте городских кроссоверов. Симпатичный с виду и азартный до глубин конструкции.

Губу раскатал…

До сих пор верите, что первое впечатление дважды не произвести? Только если вы не знакомы с обычным Soul — версия GT Line куда более эффектная и интригующая. Не доводилось? Тогда попробуйте со слов и картинок уловить тональность модели. Имиджевую составляющую жирно выпячивает череда вау-факторов, начиная со спаренных патрубков выпуска по центру неплохо сымитированного лакированного диффузора, заканчивая эффектной решеткой, губастым передним бампером, красными вставками на порогах и, конечно же, претенциозными 18-дюймовыми дисками.

Намеки на кошерный потенциал усиливает интерьер с контрастными прострочкой и обшивкой дверей, усеченной формы рулем (в чьих кнопках с непривычки путаешься) да сиденьями с комбинацией из искусственной кожи и ткани (конфигурация кресел стандартна).

Из приятных щедрот модификации выделили топовую мультимедийную систему с навигацией классным 10-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида. Полезные добавки ограничили системами контроля полосы и помощи при выезде с парковки задним ходом. Все работает, и вроде без претензий. «Теплый пакет» с дополнительным электроотопителем салона и обогревом «лобового», кроме прочего, тоже прилагается.

Но самое интересное — дальше. Модель нынешней генерации — это повышенная жесткость кузова, а также улучшенная аэродинамика за счет большего угла наклона ветрового стекла и слегка облизанных форм. Уже упомянутые качества внесли лепту в ходовые и аэродинамические свойства. А Soul GT Line, как самый амбициозный представитель модельной гаммы, получил еще специфические амортизаторы с пружинами, уменьшенный на десять миллиметров дорожный просвет (170 мм) и доработанную тормозную систему с увеличенными дисками и суппортами.

А теперь помножьте все на гений Альберта Бирмана — маэстро ездовых настроек, без которого у баварских «Эмок» BMW не было бы столь жгучего характера. К слову, достопочтенный герр нынче занимает пост главы отдела исследований и разработок KIA. И в итоге получите автомобиль, способный дать куда более точный фидбек на водительские действия.

Едет Soul GT Line так, как должен ехать правильно настроенный автомобиль для нормального человека без специальных навыков, чрезмерных драйверских амбиций, но глубоко вовлеченного в процесс управления. Пикантно, эмоционально, напористо — заявленный разгон полуторатонного 200-сильного кроссовера до сотни занимает 7,8 секунды.

Крены минимальны, за дорогу цепляется уверенно, тугой руль в 2,3 оборота точно транслирует происходящее с колесами, заставляя рецепторы восприятия работать острее. Степень азарта неумолимо нарастает с каждым километром…

Семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями слегка задумчив при резких нажатиях на акселератор. Но уже где-то с 2000 об/мин ты получаешь заряд бодрости в 265 Нм. Нет, о конкуренции с тем же Hyundai i30 N речи не идет: поправку придется сделать и на форму кузова, и на саму концепцию. Иначе говоря, никакого экстрима, и прочих приставок, типа «горячий». Он, скорее, подогретый. А главное, скажите: в какой такой «кросс-хетч» можно запрыгнуть с разбега через высокий дверной проем, да еще и с комфортом расположиться в кресле с кроссоверной посадкой? Вот-вот: на нашем рынке аналогов KIA Soul GT Line уж точно не сыскать…

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12 июля 2019
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