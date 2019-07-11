Невероятное в очевидном: тест-драйв «подогретого» KIA Soul GT Line

Намеки на кошерный потенциал усиливает интерьер с контрастными прострочкой и обшивкой дверей, усеченной формы рулем (в чьих кнопках с непривычки путаешься) да сиденьями с комбинацией из искусственной кожи и ткани (конфигурация кресел стандартна).

Из приятных щедрот модификации выделили топовую мультимедийную систему с навигацией классным 10-дюймовым дисплеем и камерой заднего вида. Полезные добавки ограничили системами контроля полосы и помощи при выезде с парковки задним ходом. Все работает, и вроде без претензий. «Теплый пакет» с дополнительным электроотопителем салона и обогревом «лобового», кроме прочего, тоже прилагается.

Но самое интересное — дальше. Модель нынешней генерации — это повышенная жесткость кузова, а также улучшенная аэродинамика за счет большего угла наклона ветрового стекла и слегка облизанных форм. Уже упомянутые качества внесли лепту в ходовые и аэродинамические свойства. А Soul GT Line, как самый амбициозный представитель модельной гаммы, получил еще специфические амортизаторы с пружинами, уменьшенный на десять миллиметров дорожный просвет (170 мм) и доработанную тормозную систему с увеличенными дисками и суппортами.

А теперь помножьте все на гений Альберта Бирмана — маэстро ездовых настроек, без которого у баварских «Эмок» BMW не было бы столь жгучего характера. К слову, достопочтенный герр нынче занимает пост главы отдела исследований и разработок KIA. И в итоге получите автомобиль, способный дать куда более точный фидбек на водительские действия.