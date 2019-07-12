Какими автомобилями хотели бы владель жители России

Выяснилось, что наши соотечественники по-прежнему выбирают кроссоверы и внедорожники. Но число претендентов на авто сегмента SUV с прошлого года выросло до 55% (+9%). Увеличилось с 55% до 78% и число людей, считающих лучшими машины с приводом на все колеса.

Зато количество респондентов, мечтающих об автомобиле с классическим бензиновым двигателем внутреннего сгорания, наоборот, уменьшилось до 53% (-17%). Респонденты стали отдавать больше голосов за альтернативные виды топлива: электричество, природный газ и водород.

70% участников исследования, организованного агентством «Автостат», сегодня отдают предпочтение автоматической коробке передач в оснащении авто. Также больше всего опрошенных (35%) хотели бы купить машину с движком мощностью от 150 до 200 л. с. И, если ранее россияне выбирали автомобили с кузовом черного цвета, то в этом году большинство выбрали вариант ответа «оттенок не имеет значения».

Получается, что отечественные автолюбители хотели бы сделать свой выбор в сторону кроссовера с электромотором, выдающим до 200 «лошадей». Но недавно аналитики выяснили: жители больших городов считают, что пользоваться услугами таксистов гораздо выгоднее владения личным автомобилем. Почему так происходит, можно узнать здесь.