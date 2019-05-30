5 «приподнятых» универсалов с пробегом по цене новой LADA Vesta SW Cross

Согласно информации на официальном сайте АВТОВАЗа, рекомендованная цена переднеприводного универсала LADA Vesta SW Cross в зависимости от комплектации варьируется от 683 910 до 816 210 рублей с учетом спецпредложений. Обычный тариф на эту модель составляет 779 900—926 900 «деревянных». Автомобиль оснащается двумя моторами объемом 1,6 л (106 л. с.) и 1,8 л (122 л. с.) и двумя коробками передач — 5-ступенчатой «механикой» и 5-диапазонным «роботом». Клиренс модели равен 203 мм.

На вторичном рынке примерно за 850 000 рублей можно приобрести в основном семилетние универсалы повышенной проходимости известных мировых брендов, среди которых встречаются даже представители премиального сегмента. Причем все эти варианты — переднеприводные.