5 «приподнятых» универсалов с пробегом по цене новой LADA Vesta SW Cross

Популярность «сараев» в России всегда была ниже, чем в Европе. Но особая каста среди них — универсалы с большим клиренсом, которые в отличие от кроссоверов, в полной мере совмещают в себе такие «таланты», как внедорожный потенциал и достойную управляемость. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять интересных вариантов на вторичном рынке по цене новой LADA Vesta SW Cross.
Согласно информации на официальном сайте АВТОВАЗа, рекомендованная цена переднеприводного универсала LADA Vesta SW Cross в зависимости от комплектации варьируется от 683 910 до 816 210 рублей с учетом спецпредложений. Обычный тариф на эту модель составляет 779 900—926 900 «деревянных». Автомобиль оснащается двумя моторами объемом 1,6 л (106 л. с.) и 1,8 л (122 л. с.) и двумя коробками передач — 5-ступенчатой «механикой» и 5-диапазонным «роботом». Клиренс модели равен 203 мм.
На вторичном рынке примерно за 850 000 рублей можно приобрести в основном семилетние универсалы повышенной проходимости известных мировых брендов, среди которых встречаются даже представители премиального сегмента. Причем все эти варианты — переднеприводные.
Skoda Octavia Scout
Самый распространенный и популярный вариант такого «везедхода» на вторичке — чешская Skoda Octavia Scout. За 700 000 — 900 000 рублей можно приобрести в основном экземпляры 2013 года выпуска с 1,8-литровым мотором мощностью 152 л. с., который работает в паре шестиступенчатой механической коробкой передач.
Средний пробег таких машин превышает 150 000 километров. Чешская модель обладает далеко не самым выдающимся дорожным просветом — 179 мм.
Премиальный универсал Audi A4 Allroad — также частый гость на вторичном рынке. Машины 2011 года выпуска предлагаются в среднем за 750 000 — 900 000 рублей. Речь идет о полноприводных экземплярах с 2-литровым мотором мощностью 211 л. с.
Среди них можно выбрать варианты с семиступенчатым DSG, либо шестиступенчатой «механикой». Средний пробег 130 000 — 170 000 километров. Размер клиренса немецкого универсала также не впечатляет — всего 180 мм.
Subaru Outback
В той же ценовой категории доступна японская полноприводная модель Subaru Outback IV поколения 2012 года выпуска. Такие машины заряжены 2,5-литровым силовым агрегатом мощностью 167 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором.
Почти все варианты располагают внушительным «рабочим стажем» протяженностью более 150 000 пройденных километров. Японский универсал может похвастаться самым высоким дорожным просветом в нашем списке — 213 мм.
За 850 000 — 900 000 рублей на вторичном рынке можно рассчитывать на приобретение известного шведского универсала Volvo XC70 2012 года выпуска.
За такие деньги предлагаются полноприводные варианты с турбодизельным мотором объемом 2,4 л мощностью 215 л. с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Средний пробег — под 200 000 километров. Шведский «вездеход» порадует внушительным размером клиренса — 210 мм.
Volkswagen Passat Alltrack
Реже остальных за 830 000 — 900 000 рублей предлагается немецкий «приподнятый сарай» Volkswagen Passat Alltrack. Речь идет об экземплярах 2012 — 2013 годов выпуска со средним пробегом 100 000 — 150 000 километров.
Автомобили оснащаются 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 210 л. с., который работает в паре с семиступенчатым «роботом» DSG. В нашем списке немецкий универсал обладает самым маленьким дорожным просветом — 165 мм.