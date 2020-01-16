Хочу быть сзади, первым и пьяным: тест-драйв Land Rover Range Rover Vogue SE

Обладатели Range Rover Vogue знают: пересесть на что-то другое с этих машин просто невозможно — яхтенная плавность хода, дорогая отделка, избыток опций, мощные моторы, проходимость и, безусловно, уважение со стороны других участников движения.

Да, соседи по потоку предпочитают пропустить глыбу дорогостоящего металла весом под три тонны, как только на ней зажигается «поворотник».

Харизма и имидж большого внедорожника возведены в абсолют, и дополняют качества его владельца. А между тем внутренний мир Range Rover куда более тонкий, разнообразный и, порой, даже загадочный. Впрочем, обо всем по порядку.