Хочу быть сзади, первым и пьяным: тест-драйв Land Rover Range Rover Vogue SE

Обладатели Range Rover Vogue знают: пересесть на что-то другое с этих машин просто невозможно — яхтенная плавность хода, дорогая отделка, избыток опций, мощные моторы, проходимость и, безусловно, уважение со стороны других участников движения.
Да, соседи по потоку предпочитают пропустить глыбу дорогостоящего металла весом под три тонны, как только на ней зажигается «поворотник».
Харизма и имидж большого внедорожника возведены в абсолют, и дополняют качества его владельца. А между тем внутренний мир Range Rover куда более тонкий, разнообразный и, порой, даже загадочный. Впрочем, обо всем по порядку.
Отнюдь не любовь к приземистым премиум-седанам и наличие у Range Rover роскошных длиннобазных версий становятся для клиентов британской марки, предпочитающих ездить сзади, а не за рулем, основными причинами выбора этого «здоровяка».
Здесь даже в рядовой длине кузова дефицита места и опций не наблюдается — хоть ты тресни. Взять хотя бы тот же задний ряд. Удобные сиденья, большой межкресельный запас пространства и огромное количество регулировок рисуют довольно шикарную перспективу скоротать часы в длительной поездке.
Для пущего комфорта кресла оснащены памятью настроек, выдвижной поставкой для ног и кнопкой, позволяющей отодвинуть и сложить впереди стоящее кресло вместе с сидящим в нем пассажиром. А что — босс хочет прилечь.
Да, именно на галерке в положении полулежа особенно к месту придется бокальчик выдержанного горячительного напитка, столь любимого англичанами. Да и россиянами… Главное: не переборщить с «подогревами», а то развезет. А они, между прочим, на заднем диване есть у каждого кресла в подушках, спинках, подножке и даже в подлокотниках.
Наверняка добьет разомлевшего пассажира точечный расслабляющий массаж горячими камнями — такая функция здесь тоже есть. Нет разве что мониторов в подголовниках впереди стоящих кресел, а так бы драки за самые комфортные места в путешествии большой компанией не избежать.
Минус здесь, пожалуй, один — толщина спинок сидений заднего дивана — она не позволяет уложить их практически вровень с полом багажного отсека. Но выбирая между комфортом пассажиров и вместительностью багажника, в Range Rover поневоле думаешь только о себе.
А вещи? Пара громоздких чемоданов в 500-литровый багажник внедорожника вполне войдут, а для мебельного шкафа придется заказать «ГАЗель».
Для трезвенников и язвенников тоже есть хорошая новость. Сидеть за рулем внедорожника — не меньшее удовольствие, чем лежать на заднем диване, наслаждаясь своей успешностью. С посадкой и опциональной составляющей здесь полный порядок.
Управлять всей электроникой этого «монстра» можно при помощи двух больших дисплеев, которые, помимо прочего, дублируют аналоговое управление опциями автомобиля, информируют о работе его систем, а при помощи камер о том, что происходит вокруг него. Для гаджетоманов Range Rover Vogue и вовсе покажется райскими угодьями.
Англичане явно любят все много и сразу, предлагая максимальное USB-дырочек — здесь их аж пять. К тому же, в водительском подлокотнике спрятан мини-холодильник (вам виски со льдом или без?), а в багажнике установлена розетка на 220 вольт.
Под капотом нашего Range Rover Vogue SE установлен 3-литровый 249-сильный турбодизель V6. По напористости и тяге он, конечно, уступает 339-сильному собрату о 4,4 литрах. Но в цифрах это буквально одна секунда — 7,9 против 6,9 соответственно. А в ощущениях и вовсе незаметно.
Зато при походе в налоговую разница в тридцать тысяч рублей владельцам согреет душу ничуть не хуже, чем любимый односолодовый. Хотя все это, конечно, разговоры в пользу бедных (читай — для большей части населения нашей страны).
Едет Range Rover Vogue породисто и комфортно. На восьмой передаче по трассе двигатель работает в районе 2000 оборотов, а расход стремится упасть до 8—9 литров на сотню. Впрочем, и на 160 км/ч его аппетит, как у сыроеда со стажем. Я серьезно: едва добирается до 11 литров.
Крутящий момент в 600 Нм обеспечивает увесистому автомобилю и мощные старты, и уверенные обгоны на трассе, и необходимую тягу на бездорожье. Что уж там говорить, если в буксировке квадроцикла, автодома или катера такого запаса хватит сполна.
Плавно покачивая кузов Range Rover Vogue на волнах неидеального асфальта, подвеска разглаживает даже откровенно плохое дорожное покрытие. Кроссовер не едет, а плывет. Как, впрочем, и подобает дорогому породистому автомобилю премиум-класса. С таким комфортом можно за раз отмахать тысячу километров и не устать.
К тому же, в помощь водителю — обилие помощников в виде адаптивного круиз-контроля, функции удержания в полосе, системы чтения дорожных знаков, всевозможных радаров, камер и системы экстренного торможения.
В Range Rover Vogue нет ощущения, что ты за рулем громадной махины. Управление легкое, точное, позволяющее не только не уставать от монотонных длительных перегонов, но и выпустить пар, прохватив по извилистым дорогам в спортивном режиме. При этом адаптивная подвеска с системой подавления кренов идеально выполняет свою функцию, подстраиваясь под стиль вождения и качество дорожного полотна.
При остановке машина приседает в самое низкое положение, обеспечивая комфортный вход и выход обитателям салона. Впрочем, зимой, когда порой паркуешься буквально в сугробы, эту опции лучше отключить — это позволит избежать повреждения дорогостоящих брызговиков.
В верхнем же положении подвеска Range Rover поднимает его над землей аж на 300 мм. Вкупе с полным приводом, понижающим рядом передач и внедорожными помощниками системы Terrain Response II такой клиренс позволяет забраться туда, куда иной раз и тракторист не захочет.
Причем режимы Terrain Response II отнюдь не бутафория, а рабочий инструмент в борьбе за сохранение подвижности в сложных дорожных условиях. Просто необходимо подобрать наиболее подходящую для той или иной ситуации программу. А дальше электроника сделает все сама, и куда более ювелирнее водителя, взяв под контроль коробку передач, управление тягой, системой стабилизации и антиблокировочной системой тормозов.
Впрочем, при всей этой роскоши, кататься по лесам и грязи на Range Rover Vogue — это как прийти в дорогом костюме и болотных сапожищах в офис. Весьма странная затея, не так ли? Или это только для нас, простых смертных…
А те, кто может позволить себе не только один из самых роскошных вседорожников современности, но и вертолет и собственную яхту, вероятно, имеют на сей счет иное мнение. Что ж, остается только напиться и тихонечко завидовать.