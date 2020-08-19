Сравнительный тест-драйв Skoda Octavia и Toyota Corolla: не багажником единым

Сегмент моделей гольф-класса в России постепенно усыхает. Бешеной популярностью пользуется только «Октавия», причем, не только у таксистов. По оценкам агентства «Автостат», в прошлом году чехи продали 27 161 лифтбэк.
Toyota Corolla хотя и стильный седан, издали напоминающий Camry, таким спросом похвастать не может. За весь 2019 год удалось продать всего 4986 новых машин. Вот мы и решили разобраться: может зря россияне с прохладцей относятся к японскому автомобилю?
Встреча по одежке
Со сменой поколений Toyota Corolla серии E210 однозначно стала притягивать взгляд. Стильно смотрятся узкие фары со светодиодами и крупная решетка радиатора. К тому же седан переехал на платформу TNGA, знакомую по Camry и Prius. Значит, управляемость должна быть интересной.
Skoda Octavia внешне более спокойна. Да и примелькалась уже на дорогах. Ну ничего, осенью в России дебютирует новое поколение модели. Там и посмотрим, чем возьмет лифтбэк. Сейчас же «чех» берет широкой гаммой силовых агрегатов. Только посмотрите на список моторов: 1,6 л (110 л. с.) 1,4 л (150 л. с.) и 1,8 л (180 л. с.). Трансмиссии тоже на любой вкус: «механика», «автомат» и «робот» DSG7. Всему этому великолепию Corolla противопоставляет единственный 1,6-литровый агрегат в 122 силы. В списке трансмиссий значатся 5-ступенчатая «механика» и вариатор.
Чтобы машины были максимально близки, мы взяли «Короллу» с вариатором и «Октавию» со 150-сильным наддувным «сердцем» и «роботом».
Поход в салон
Поскольку Toyota самая свежая машина в тесте, первым делом сажусь в салон японского седана. Сразу бросается в глаза неплохая отделка и крупный монитор медиасистемы, вокруг которого строится вся архитектура передней панели.
Не сразу нашел клавиши обогрева кресел, которые спрятались перед селектором трансмиссии, ну а в целом тут все добротно. У кресла водителя есть электрорегулировка поясничного подпора, а обивка подушки и спинки цепко держит тело в поворотах. Что касается заднего дивана, то там будет удобно трем пассажирам. Тоннель в ногах невелик, а подушка сиденья плотная и упругая.
Интерьер «Октавии» уже не нов, потому расположение всех клавиш угадывается безошибочно. Радует графическая панель приборов, крупный экран мультимедиа, а также то, что кроме круиз-контроля тут имеется ограничитель скорости. Ну а вот по качеству отделки Skoda японскому седану явно уступает. Однако вместо этого дарит функциональность. Бардачок и ниши в дверях отделаны мягкими материалами, есть крючки для одежды и множество USB-разъемов.
Сзади просторно, есть трехуровневый обогрев, но центральный тоннель довольно крупный, так что ногам третьего седока он будет мешать. Ну а по удобству багажного отделения Octavia вне конкуренции. Объем «хозблока» лифтбэка — 568 литров против 470 литров у «Короллы».
В дороге
Skoda Octavia не отличается огненной управляемостью, плюс тут легкий руль, который не провоцирует на резкие перестроения. А вот на прямых машина может «выстрелить». Тяги наддувного мотора хватает с лихвой, а DSG работает расторопно.
На ровном асфальте лифтбэк радует неплохой плавностью хода, но как только покрытие становится хуже, все его неровности начинаешь чувствовать, плюс в салон проникает низкочастотный шум. Видимо, все дело в 17-дюймовых покрышках.
Corolla более нетороплива и это диссонирует с ее яркой внешностью. Причина в том, что тут стоит вариатор, оттого отклики на газ чуть ленивы. Рулится седан мягче, да и подвеска исправно глотает большинство неровностей, пасуя только на крупных ямах.
За что мы платим
Локальная сборка делает «Октавию» доступнее. Базовая цена — 1 140 000 рублей против 1 273 000 рублей, что просят за «Короллу». Версия с «автоматом» у «Шкоды» стоит минимум 1 220 000 рублей, а за лифтбэк с DSG придется отдать 1 418 000 рублей. Самая дешевая Corolla с вариатором обойдется тоже в 1 418 000 рублей. По прайс-листам видно, что Skoda предлагает оснащение разнообразней. Есть и приличный список допов, так что под вкусы покупателя она подстраиваетсялучше.
Corolla же предлагает японское качество. Салон просторный и неплохо отделан, подвеска отлично глотает неровности дороги. Есть ощущение, что в машине все гармонично. Вот только яркая внешность идет в разрез со спокойным норовом силового агрегата. «Королла» приглянется тем покупателям, которые ценят что-то необычное, да и к знаменитому японскому бренду неравнодушны.
Что касается «Октавии», то она для хозяйственный людей, которых у нас много больше. Но все может измениться с появлением новой машины. Как мы уже писали, премьера четвертого поколения «Октавии» пройдет в России осенью. Вот тогда и станет ясно, останется ли лифтбэк народным авто или станет богаче и дороже.