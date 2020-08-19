Сравнительный тест-драйв Skoda Octavia и Toyota Corolla: не багажником единым

Поход в салон

Поскольку Toyota самая свежая машина в тесте, первым делом сажусь в салон японского седана. Сразу бросается в глаза неплохая отделка и крупный монитор медиасистемы, вокруг которого строится вся архитектура передней панели.

Не сразу нашел клавиши обогрева кресел, которые спрятались перед селектором трансмиссии, ну а в целом тут все добротно. У кресла водителя есть электрорегулировка поясничного подпора, а обивка подушки и спинки цепко держит тело в поворотах. Что касается заднего дивана, то там будет удобно трем пассажирам. Тоннель в ногах невелик, а подушка сиденья плотная и упругая.

Интерьер «Октавии» уже не нов, потому расположение всех клавиш угадывается безошибочно. Радует графическая панель приборов, крупный экран мультимедиа, а также то, что кроме круиз-контроля тут имеется ограничитель скорости. Ну а вот по качеству отделки Skoda японскому седану явно уступает. Однако вместо этого дарит функциональность. Бардачок и ниши в дверях отделаны мягкими материалами, есть крючки для одежды и множество USB-разъемов.

Сзади просторно, есть трехуровневый обогрев, но центральный тоннель довольно крупный, так что ногам третьего седока он будет мешать. Ну а по удобству багажного отделения Octavia вне конкуренции. Объем «хозблока» лифтбэка — 568 литров против 470 литров у «Короллы».