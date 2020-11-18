Представлен супермощный Jeep Wrangler Rubicon с двигателем V8

Jeep уже давно хотел показать Wrangler с мотором V8, но менеджмент тянул с решением. Судя по всему, оно было принято после того, как Ford представил свой культовый «бездорожник» Bronco. А это главный конкурент «Рэнглера». У Bronco нет восьмицилиндрового мотора. Этим и решили воспользоваться в Jeep, первыми заняв пустующую рыночную нишу.
Товарный Jeep Wrangler Rubicon 392 практически ничем не отличается от концепта, но несколько изюминок создатели все же приготовили. Мощность двигателя Hemi 6.4 выросла с 456 л. с. до 477 л. с. Мотор «подружили» с восьмиступенчатым «автоматом», у которого есть возможность переключать передачи подрулевыми лепестками. Раньше подобного ни у одной модели Jeep не было.
Первую «сотню» супермощный вездеход разменивает всего за 4,5 секунд. А зачетную дистанцию стрит-рейсинга преодолевает за 13 секунд!
Кроме мощного мотора Rubicon 392 получил увеличенный на 50 мм дорожный просвет, 17-дюймовые колеса с «мудовыми» шинами диаметром 33 дюйма, а раму, подвески и мосты Dana 44 усилили. Таким образом, автомобиль по-прежнему способен форсировать брод глубиной до 825 мм.
Система полного привода с многодисковой муфтой сохранила демультипликатор, а систему впуска спроектировали так, что даже при попадании грязи в воздухозаборник на капоте, мотор продолжит работу на высоких оборотах.
Стоимость внедорожника пока не объявлена, но уже ясно, что Wrangler Rubicon 392 станет самым дорогим в семействе. У дилеров в США автомобиль появится уже в начале следующего года.