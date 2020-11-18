Представлен супермощный Jeep Wrangler Rubicon с двигателем V8

Товарный Jeep Wrangler Rubicon 392 практически ничем не отличается от концепта, но несколько изюминок создатели все же приготовили. Мощность двигателя Hemi 6.4 выросла с 456 л. с. до 477 л. с. Мотор «подружили» с восьмиступенчатым «автоматом», у которого есть возможность переключать передачи подрулевыми лепестками. Раньше подобного ни у одной модели Jeep не было.

Первую «сотню» супермощный вездеход разменивает всего за 4,5 секунд. А зачетную дистанцию стрит-рейсинга преодолевает за 13 секунд!