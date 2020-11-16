Когда в России начнется производство нового Renault Duster

Фото из открытых источников
Осенью следующего года на заводе «Renault Россия» в Москве может стартовать производство обновленного кроссовера Renault Duster. Во всяком случае, об этом сообщают инсайдеры. При этом официальные лица пока хранят молчание.

По информации паблика «ВКонтакте» AvtoVAZ News, в следующем году в Тольятти на АВТОВАЗе должны наладить выпуск шасси обновленного кроссовера Renault Duster. Для этого планируется модернизировать дополнительную сборочную линию.

Процесс модернизации и отладки оборудования проведут во время летнего корпоративного отпуска, который пройдет на заводе с 26 июля по 16 августа 2021 года. Готовые шасси станут отправлять на московское предприятие «Renault Россия», где в сентябре должна стартовать сборка обновленного бестселлера рынка.

Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментарием к официальным лицам французского автоконцерна. Оксана Вершинина, директор по связям с общественностью «Renault Россия» не подтвердила, но и не опровергла эту информацию. По ее словам, производитель расскажет все подробности, как только будет готов. Так что нам остается только ждать. Ведь слухи о появлении у нас нового «Дастера» ходят уже давно.

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16 ноября 2020
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