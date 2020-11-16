Почему лифтованные хетчбэки скоро вытеснят полноценные кроссоверы

Еще в прошлом году продажи кросс-версий легковых моделей показали рост. По данным агентства «Автостат», за 8 месяцев 2019 года, продали 24 837 штук KIA Rio X-Line, а Renault Sandero Stepway разошелся тиражом 15 942 экземпляра.

С полноценными кроссоверами не все так гладко. Например, сегодня стало известно, что из России уходит Chery Tiggo 7. По словам официальных представителей компании, покупатели предпочитают доплатить и приобрести более продвинутый Tiggo 7 Pro. Думаем, что в ближайшее время, это станет тенденцией. Люди начинают обращать внимание на более дорогие автомобили, при этом, согласны ждать и копить, либо на более дешевые. И тут выясняется, что у кросс-хетчей немало достоинств, а по отдельным параметрам они и вовсе превосходят полноценные SUV. Это может поднять к ним интерес в кризис, ведь денег у покупателей становится все меньше.

Высокий дорожный просвет — первое преимущество кросс-версий перед настоящими SUV. Да-да, по этому показателю хетчи дают фору кроссоверам. Например, клиренс Renault Sandero Stepway равен 195 мм, а у LADA XRAY Cross дорожный просвет составляет внушительные 215 мм. Для сравнения: клиренс полноприводной Hyundai Creta — 190 мм, так что заскочить на высокий бордюр для лифтованного хетча не составит проблем.

Еще одно достоинство кросс-версий заключается в том, что их масса подчас сравнима с обычными легковушками. Ведь вся разница между ними — пластиковый обвес, да проставки для увеличения клиренса. То есть весит такой автомобиль меньше любого полноценного кроссовера. Это значит, что подвеска проживет дольше, ведь она не испытывает таких нагрузок как на SUV, особенно если часто выезжать на последнем месить грязь.