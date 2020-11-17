Чем обернется экономия на брызговиках в современном автомобиле

С завода многие машины, особенно бюджетные, выезжают, повторимся, без брызговиков (вспомним некогда популярный Opel Astra H), либо с очень маленькими брызговиками. Как правило, грязезащитные «щитки» устанавливает дилер за доплату или владелец ставит их сам. Есть даже рамные внедорожники, вроде Mitsubishi Pajero Sport, которые комплектуют задними брызговиками, а передних у автомобиля нет.
С одной стороны, на водителя давят ПДД, предписывающие оснащение машины задними брызговиками, так как они влияют на безопасность. Ведь камень, вылетевший из-под колеса, может попасть в лобовое стекло автомобиля, едущего следом. И если подобной защиты нет, повышается вероятность нарваться на штраф: согласно ст.12.5 КоАП, сотрудники ГИБДД могут провести с водителем воспитательную беседу, а могут и составить протокол на 500 рублей. Но если брызговики не предусмотрены конструкцией транспортного средства, штрафа можно избежать.
Пользу от установки качественных брызговиков водитель видит на длинном пробеге. А такие сейчас будут у многих, ведь из-за кризиса сроки владения машиной увеличились.
Например, если нет передних брызговиков, от пескоструя будут страдать пороги и передние крылья. Со временем на них появятся сколы от камней, что приведет к коррозии. Не забывайте и о том, что защитную мастику на днище современного авто наносят избирательно. Ей хорошо обрабатывают сварные швы и лонжероны, а вот участки за передними колесными арками часто игнорируют. И со временем эти места начинают «цвести».
Маленькие задние брызговики также не решают проблему. Формально-то они есть, но камешки и грязь задерживают плохо. А форма бампера у многих авто такова, что летящий из-под колес песок скапливается в его нижней части. А там расположена проводка для противотуманного фонаря или фонарей заднего хода. В итоге «каша» из песка и дорожных реагентов буквально «проест» проводку. Так и до короткого замыкания недалеко. Так что брызговики нужно ставить крупные: тогда и кузов не покроется ржавыми пятнами раньше времени, и водители двругих машин скажут спасибо.