Чем обернется экономия на брызговиках в современном автомобиле

С завода многие машины, особенно бюджетные, выезжают, повторимся, без брызговиков (вспомним некогда популярный Opel Astra H), либо с очень маленькими брызговиками. Как правило, грязезащитные «щитки» устанавливает дилер за доплату или владелец ставит их сам. Есть даже рамные внедорожники, вроде Mitsubishi Pajero Sport, которые комплектуют задними брызговиками, а передних у автомобиля нет.

С одной стороны, на водителя давят ПДД, предписывающие оснащение машины задними брызговиками, так как они влияют на безопасность. Ведь камень, вылетевший из-под колеса, может попасть в лобовое стекло автомобиля, едущего следом. И если подобной защиты нет, повышается вероятность нарваться на штраф: согласно ст.12.5 КоАП, сотрудники ГИБДД могут провести с водителем воспитательную беседу, а могут и составить протокол на 500 рублей. Но если брызговики не предусмотрены конструкцией транспортного средства, штрафа можно избежать.

Пользу от установки качественных брызговиков водитель видит на длинном пробеге. А такие сейчас будут у многих, ведь из-за кризиса сроки владения машиной увеличились.