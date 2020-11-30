Почему зимой машина может закипеть, как в жару

На первый взгляд определить перегрев двигателя просто. Для этого достаточно посмотреть на индикатор температуры охлаждающей жидкости. Как только стрелка поползла вверх, к красной зоне, значит с системой охлаждения что-то не так. Но дело в том, что во многих современных машинах таких индикаторов на «приборке» просто нет. Вместо этого, на панели вспыхивает сигнальная лампа, говоря о том, что температура антифриза уже поднялась до критической отметки и надо спасать силовой агрегат.
Одной из причин перегрева мотора зимой могут быть ошибки при замене антифриза. Скажем, перед холодами вы захотели поменять охлаждающую жидкость, что правильно. При этом выбрали концентрат, который надо разбавлять дистиллированной водой. Но при смешивании компонентов ошиблись и воды залили слишком много.
В результате, вода постепенно начинает выкипать. При движении по трассе этого можно не заметить, ведь морозный воздух хорошо охлаждает радиатор. Но приехав в город и попав в пробку, вы рискуете получить перегрев. Ведь обдува мотора в заторе нет, а уровень антифриза низкий. Плюс, из-за дефицита воды антифриз может загустеть, что тоже приведет к перегреву.
При низком уровне жидкости, в системе может образоваться и так называемая «воздушная пробка». Воздух, который проник внутрь, собирается в один пузырь и движется до определенного места. Дойдя до самой высокой точки, он останавливается и существенно затрудняет циркуляцию антифриза. Обычно, воздушная пробка появляется в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Так что за уровнем антифриза нужно следить регулярно.
Забитый грязью радиатор еще одна частая причина перегрева мотора зимой. Дело в том, что радиаторов в автомобиле несколько. Ближе к решетке стоит радиатор кондиционера, а за ним уже — системы охлаждения. К нему затруднен доступ и не всегда удается определить на глаз состояние сот, тем более их очистить. В результате нарушаются процессы теплообмена, а риск перегрева становится все более реальным. Так что перед холодами обязательно почистите радиатор.
Многие водители, готовясь к минусовым температурам, крепят картонку на решетку радиатора. При сильном морозе она становится заслоном на пути холодного воздуха и мотор быстрее прогревается. Но у такого решения есть и обратная сторона. При температуре от −5 до −10 градусов закрывать чем-либо радиатор не рекомендуется, потому как двигатель можно перегреть. Добавим сюда плотный городской трафик и получим, что с такой картонкой мотору жарче, чем летом. Последствия не заставят себя ждать.
Наконец, проблемы можно получить и после того, как машина долго стояла на морозе. В этом случае антифриз может, так сказать, «перемерзнуть». Скажем, если жидкость рассчитана на −25 градусов, а на улице было −35, то он просто загустеет, что также спровоцирует перегрев движка.