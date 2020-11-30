Почему зимой машина может закипеть, как в жару

На первый взгляд определить перегрев двигателя просто. Для этого достаточно посмотреть на индикатор температуры охлаждающей жидкости. Как только стрелка поползла вверх, к красной зоне, значит с системой охлаждения что-то не так. Но дело в том, что во многих современных машинах таких индикаторов на «приборке» просто нет. Вместо этого, на панели вспыхивает сигнальная лампа, говоря о том, что температура антифриза уже поднялась до критической отметки и надо спасать силовой агрегат.

Одной из причин перегрева мотора зимой могут быть ошибки при замене антифриза. Скажем, перед холодами вы захотели поменять охлаждающую жидкость, что правильно. При этом выбрали концентрат, который надо разбавлять дистиллированной водой. Но при смешивании компонентов ошиблись и воды залили слишком много.

В результате, вода постепенно начинает выкипать. При движении по трассе этого можно не заметить, ведь морозный воздух хорошо охлаждает радиатор. Но приехав в город и попав в пробку, вы рискуете получить перегрев. Ведь обдува мотора в заторе нет, а уровень антифриза низкий. Плюс, из-за дефицита воды антифриз может загустеть, что тоже приведет к перегреву.