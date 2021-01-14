Как растопить женское сердце: видео тест-драйв LADA XRAY Cross

Времена «шестерок», «семерок» и прочих ВАЗовских «четырок» давно прошли — сегодня в модельном ряду LADA представлены вполне современные, симпатичные и куда более комфортабельные относительно своих предшественников автомобили. Тем не менее, девушка за рулем того же LADA XRAY Cross — скорее, исключение. Редкие дамы рассматривают его в качестве машины для себя любимой. И зря…
Конечно, вряд ли тольяттинский хечтбэк или если угодно — псевдокроссовер, придется по нраву барышням, мечтающим о «Лексусе» или «Мерседесе». Остальным же, кто не витает в облаках, а, рассчитывая исключительно на свои силы, присматривается к автомобилям относительно недорогим, но новым, не стоит списывать LADA XRAY Cross со счетов. Ведь минимальным девчачьим требованиям он отвечает — проверено.
А что: выглядит LADA XRAY Cross неплохо. Разумеется, до звания самого привлекательного автомобиля на рынке ему еще далеко, но краснеть перед подружками на Renault Kaptur и Nissan Juke не придется. Все необходимые опции у хетчбэка есть: начиная от трехступенчатого обогрева передних кресел (к слову, у «Каптюра» всего один режим), заканчивая мультимедийной системой «Яндекс.Авто» с сенсорным дисплеем, поддержкой смартфонов и даже голосовым управлением.
Просторный грузовой отсек (Соседка на «Джуке» с крохотным багажником умрет от зависти), стильный двухцветный салон, заряжающий солнечным настроением, солидный клиренс в 215 мм, коим могут похвастать далеко не все кроссоверы.
А цена… От 720 000 рублей с учетом всевозможных спецпредложений. Сколько на сэкономленные деньги можно будет накупить шмоток и косметики!
Ну а чем еще LADA XRAY Cross может зацепить прагматичных автомобилисток, смотрите в нашем видеообзоре.