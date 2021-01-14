Как растопить женское сердце: видео тест-драйв LADA XRAY Cross

А что: выглядит LADA XRAY Cross неплохо. Разумеется, до звания самого привлекательного автомобиля на рынке ему еще далеко, но краснеть перед подружками на Renault Kaptur и Nissan Juke не придется. Все необходимые опции у хетчбэка есть: начиная от трехступенчатого обогрева передних кресел (к слову, у «Каптюра» всего один режим), заканчивая мультимедийной системой «Яндекс.Авто» с сенсорным дисплеем, поддержкой смартфонов и даже голосовым управлением.

Просторный грузовой отсек (Соседка на «Джуке» с крохотным багажником умрет от зависти), стильный двухцветный салон, заряжающий солнечным настроением, солидный клиренс в 215 мм, коим могут похвастать далеко не все кроссоверы.

А цена… От 720 000 рублей с учетом всевозможных спецпредложений. Сколько на сэкономленные деньги можно будет накупить шмоток и косметики!

Ну а чем еще LADA XRAY Cross может зацепить прагматичных автомобилисток, смотрите в нашем видеообзоре.