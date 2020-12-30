Чем обогрев сидений в автомобилях вреден для женщин

«Не сиди на холодном, почки отморозишь!», — как часто вы слышали эту фразу из родительских уст в детстве? «Отморозить почки», а также спровоцировать развитие остеохондроза, радикулита, воспаления придатков, цистита, простуды и множества других малоприятных заболеваний можно и «плюхаясь» в зимнее время года на ледяные кресла автомобиля. Особенно, если сидения обтянуты кожей, прогревающейся в разы дольше других материалов.
И как хорошо, что еще в середине прошлого столетия смышленые изобретатели придумали систему обогрева кресел — запустил двигатель, нажал на кнопочку, очистил кузов от снега и сел через 5—10 минут уже на теплую подушку. Однако с этой приятной опцией следует быть максимально осторожным: уж точно не стоит оставлять обогрев включенным надолго. Почему? Да потому что это тоже чревато рядом страшных диагнозов.
То, что обогрев сидений пагубно влияет на мужскую половую систему, уже ни для кого не секрет. В горячем кресле температура детородных органов может подниматься до 38 °С, что влечет за собой нарушение естественного теплового баланса, сперматогенез (дисфункция процессов выработки и созревания сперматозоидов), ну и как следствие — бесплодие. Но не только господам стоит следить за градусом подушки — перегрев «пятой точки» опасен и для дам.
— Обогрев сидений способствует ускорению циркуляции крови — следовательно, создает благоприятную среду для размножения бактерий и развития болезней. Кроме того, существует угроза выкидыша или возникновения дефекта нервной трубки плода в первые семь недель беременности, если температура тела женщины поднимается выше 38,9 °С, что возможно при регулярном использовании обогрева, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» эксперты ГК «АвтоСпецЦентр».
Помимо этого, женщины, которые проводят за рулем на горячей подушке не меньше 4—5 часов, рискуют спровоцировать рост доброкачественных и злокачественных опухолей или усугубить воспалительные процессы. Впрочем, это касается и мужчин. Не стоит также забывать о перепадах температуры, когда водитель выходит из теплой машины на холодную улицу. Здесь наибольшую угрозу представляет цистит.
Чтобы избежать негативных последствий для здоровья, обогрев сидений следует отключать через 10—15 минут после активации — как только кресло «дойдет» до нужной температуры. Если же за это время сиденье «протопиться» не успеет, то нужно просто «убавить» мощность, выставив систему на один из более щадящих уровней при наличии таковых.
Еще лучше позаботиться о сохранности своего здоровья заранее — в момент приобретения автомобиля. Подумайте, может, имеет смысл отказаться от кожаных кресел в пользу велюровых? С ними в средней полосе России обогрев в принципе не особо нужен. Особенно, когда водитель носит длинную верхнюю одежду, прикрывающую органы малого таза и забрюшинного пространства.