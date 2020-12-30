Чем обогрев сидений в автомобилях вреден для женщин

«Не сиди на холодном, почки отморозишь!», — как часто вы слышали эту фразу из родительских уст в детстве? «Отморозить почки», а также спровоцировать развитие остеохондроза, радикулита, воспаления придатков, цистита, простуды и множества других малоприятных заболеваний можно и «плюхаясь» в зимнее время года на ледяные кресла автомобиля. Особенно, если сидения обтянуты кожей, прогревающейся в разы дольше других материалов.

И как хорошо, что еще в середине прошлого столетия смышленые изобретатели придумали систему обогрева кресел — запустил двигатель, нажал на кнопочку, очистил кузов от снега и сел через 5—10 минут уже на теплую подушку. Однако с этой приятной опцией следует быть максимально осторожным: уж точно не стоит оставлять обогрев включенным надолго. Почему? Да потому что это тоже чревато рядом страшных диагнозов.