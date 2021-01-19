На голову выше: видео тест-драйв обновленного Kia Rio X

Kia Rio — самая популярная иномарка в России, пользующаяся ажиотажным спросом не только у таксистов и каршеринговых компаний, но и у обычных водителей. Однако, наблюдая многочисленные седаны на отечественных дорогах и парковках, мало кто догадывается о том, что званием лидера модель во многом обязана пятидверной модификации. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском представительстве марки, на нее приходится чуть меньше половины всех продаж семейства.

Напомним, что Kia Rio X (тогда еще Rio X-line) появился в России в конце 2017-го. Мотивация производителя была предельно понятна: ниша относительно проходимых, но при этом доступных моделей вакантна, почему бы не попробовать свои силы и в этом сегменте? А действительно — конкурентов можно пересчитать по пальцам одной руки. В их числе — LADA XRAY, да Renault Sandero Stepway. А, ну и Geely GS в принципе c ними сопоставим.

Но нужны ли такие машины потребителям?