На голову выше: видео тест-драйв обновленного Kia Rio X

Kia Rio — самая популярная иномарка в России, пользующаяся ажиотажным спросом не только у таксистов и каршеринговых компаний, но и у обычных водителей. Однако, наблюдая многочисленные седаны на отечественных дорогах и парковках, мало кто догадывается о том, что званием лидера модель во многом обязана пятидверной модификации. Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском представительстве марки, на нее приходится чуть меньше половины всех продаж семейства.
Напомним, что Kia Rio X (тогда еще Rio X-line) появился в России в конце 2017-го. Мотивация производителя была предельно понятна: ниша относительно проходимых, но при этом доступных моделей вакантна, почему бы не попробовать свои силы и в этом сегменте? А действительно — конкурентов можно пересчитать по пальцам одной руки. В их числе — LADA XRAY, да Renault Sandero Stepway. А, ну и Geely GS в принципе c ними сопоставим.
Но нужны ли такие машины потребителям?
Тот же Kia Rio X может похвастать приличным дорожным просветом в 195 мм (против 160 у одноименного седана) и пластиковыми накладками, которые «прощают» неаккуратную парковку и езду по условному бездорожью. Кто-то, возможно, скажет, что сами по себе хетчбэки более привлекательны и практичны. Поспорим: первое — вкусовщина, второе — сомнительно. Да, в длину машина чуть короче, что слегка упрощает ту же парковку в ограниченном пространстве, но багажник у нее, к примеру, меньше: у Kia Rio X — 390 л, у Rio — 480 л.
В остальном же пятидверка идентична: те же силовые агрегаты и набор опций. Так, в базе покупателю предлагаются необходимые электронные ассистенты, кондиционер, стеклоподъемники с электроприводом по кругу, датчик давления в шинах, рейлинги на крыше. В топе, помимо прочего, можно обнаружить дистанционный запуск мотора, обогревы всего и вся, парктроники, камеру заднего вида и продвинутую мультимедийку с 8-дюймовым тачпадом.
Хотя бы в этом плане Kia Rio X однозначно интереснее своих немногочисленных конкурентов. Но у него, правда, и цена выше — «кореец» просит за себя как минимум 969 900 рублей, в то время как LADA XRAY — 679 900, то есть ровно на 30% меньше. Оправданна ли столь существенная переплата? А об этом вы узнаете из нашего видеообзора.