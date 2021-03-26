Найдены причины пожара китайских машин минувшей зимой

Как сообщает портал «Китайские автомобили», в период с декабря 2020 года по февраль 2021-го на территории ХМАО-Югры зарегистрировано 212 пожаров на транспортных средствах. Доля китайских марок в этом объеме составила 8,5%. То есть официально подтверждено 18 случаев возгораний кроссоверов Haval и Geely. Таким образом пожарные опровергли слухи о том, что прошлой зимой в ХМАО огнем были уничтожены около 40 машин Haval.

Огнеборцы так же выяснили, что в десяти случаях возгораний кроссоверов Haval и Geely стала «неисправность электрооборудования транспортного средства». Еще в восьми — «неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства».

По заключениям экспертов ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория», уничтожение кроссоверов произошло по причине воспламенения паров бензина в результате разгерметизации топливной системы. К пожару в этом случае могла привести искра или воздействие статического электричества.

Напомним, что после нескольких случаев возгорания китайских машин, Росстандарт сообщал об отзыве 16 075 кроссоверов Haval F7 и F7X и 18 670 штук Geely Atlas.