Парня в горы бери: видео тест-драйв обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan

Вы когда-нибудь путешествовали на машине по неасфальтированной горной дорожке сквозь облако? Причем — зимой, когда из белесого тумана вокруг вас потихоньку сыпется изморозь, а каждая веточка и травинка вокруг застыла, покрытая пушистым слоем инея? Это замечательное во всех смыслах путешествие довелось осуществить в горах Северной Осетии за рулем Volkswagen Tiguan, прошедшем рестайлинг.