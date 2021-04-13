Парня в горы бери: видео тест-драйв обновленного кроссовера Volkswagen Tiguan

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Все привыкли видеть Volkswagen Tiguan в амплуа рафинированного горожанина. А что будет, если засунуть кроссовер в совершенно непривычные для него условия — на горные грунтовки и заснеженные серпантины? Подробности нестандартного испытания немецкой машины — в видеорепортаже портала «АвтоВзгляд».

Вы когда-нибудь путешествовали на машине по неасфальтированной горной дорожке сквозь облако? Причем — зимой, когда из белесого тумана вокруг вас потихоньку сыпется изморозь, а каждая веточка и травинка вокруг застыла, покрытая пушистым слоем инея? Это замечательное во всех смыслах путешествие довелось осуществить в горах Северной Осетии за рулем Volkswagen Tiguan, прошедшем рестайлинг.

Посвежевшая внешность кроссовера «засветилась» и на равнинных шоссе республики, и на асфальте Военно-Грузинской дороги, и на грунтовых серпантинах высоко в осетинских горах.

кроссоверы, тест-драйв
13 апреля 2021
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