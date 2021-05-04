Почему не надо покупать автомобиль с люком в крыше

Люк или «панорама» приносят радость владельцу только когда исправны. К сожалению, надежность конструкции с годами падает. Если на старых моделях люки без проблем «жили» по 10—15 лет, то теперь неисправности могут появиться и после 5 лет эксплуатации. Например, при открытии возникает сильный скрип, кроме этого, в салон начинает просачиваться вода.

С панорамным остеклением ситуация еще хуже. Известны случаи, когда зимой, при морозе минус 30 градусов, стекло просто трескалось и осыпалось в салон. Подобное происходило из-за сильного перепада температур. Если говорить про ремонт люка или «панорамы», то занятие это долгое, дорогое и требующее специальных инструментов и навыков.

Дело в том, что если вода начинает просачиваться внутрь, то причина может быть не только в прохудившемся копеечном резиновом уплотнителе. Люк устроен так, что большая часть воды скапливается в специальном желобе, а затем стекает в водоотводные каналы. Поэтому, при исправной дренажной системе влага практически никогда не проникает в салон. Если же такое произошло, значит, дело в серьезной неисправности. Скорее всего лопнула или расклеилась так называемая, ванна, а еще засорился водоотвод.