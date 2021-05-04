Почему не надо покупать автомобиль с люком в крыше

Люк или «панорама» приносят радость владельцу только когда исправны. К сожалению, надежность конструкции с годами падает. Если на старых моделях люки без проблем «жили» по 10—15 лет, то теперь неисправности могут появиться и после 5 лет эксплуатации. Например, при открытии возникает сильный скрип, кроме этого, в салон начинает просачиваться вода.
С панорамным остеклением ситуация еще хуже. Известны случаи, когда зимой, при морозе минус 30 градусов, стекло просто трескалось и осыпалось в салон. Подобное происходило из-за сильного перепада температур. Если говорить про ремонт люка или «панорамы», то занятие это долгое, дорогое и требующее специальных инструментов и навыков.
Дело в том, что если вода начинает просачиваться внутрь, то причина может быть не только в прохудившемся копеечном резиновом уплотнителе. Люк устроен так, что большая часть воды скапливается в специальном желобе, а затем стекает в водоотводные каналы. Поэтому, при исправной дренажной системе влага практически никогда не проникает в салон. Если же такое произошло, значит, дело в серьезной неисправности. Скорее всего лопнула или расклеилась так называемая, ванна, а еще засорился водоотвод.
В общем, нужен ремонт, но и тут не все так просто. Работы лучше проводить на специальном сервисе, а не пытаться все починить самому. Так можно сделать только хуже. Мастера лучше знают, как правильно демонтировать конструкцию, поменять уплотнители, восстановить герметичность ванны и прочистить водоотводные каналы.
Кстати, если люк при открытии стал заедать, то банальное нанесение смазки тоже не поможет. Дело в том, что в зоне доступа находятся только внешние элементы конструкции, а сломаны могут быть именно внутренние механизмы, которые и провоцируют заедание. Это еще один провод не пытаться починить люк собственными силами.
Так что если при покупке подержанной машины, у люка будут какие-либо дефекты, требуйте с продавца хорошую скидку, либо ищите другой экземпляр. Ведь починка люка может действительно разорить. Скажем, только одна направляющая складного механизма обойдется в 25 000 рублей, а комплексный ремонт с заменой сложных компонентов на премиальном автомобиле «встанет» в 200 000 рублей.