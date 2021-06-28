Как ГИБДД наживается на водителях-отпускниках из других регионов

Среди классических «мин», на которых «подрываются» приезжие водители, нельзя не назвать незаметные дорожные знаки. Как правило, они установлены таким образом, что в летнее время листва стоящего по соседству дерева практически полностью маскирует их. То есть фактически знак существует, но если не знать о нем заранее — ни за что не разглядишь.

Как правило, речь идет о дорожном указателе, ограничивающем максимальную скорость с обычных для населенного пункта 60 км/ч до, например, 30 км/ч. Или о «кирпиче», стоящем в конце улицы с одностороннем движении, либо о запрещающем остановку «кресте».

В любом случае, местные придорожные полицейские прекрасно осведомлены о подобных «ловушках для чужаков». А потому в зоне действия «замаскированных» знаков либо установлена камера автоматической фиксации, либо «пасется» экипаж ДПС, либо рыскают эвакуаторы. И собирают богатый урожай штрафов и взяток с машин гостей региона, не знакомых с местной «спецификой».