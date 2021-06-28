Как ГИБДД наживается на водителях-отпускниках из других регионов

Среди классических «мин», на которых «подрываются» приезжие водители, нельзя не назвать незаметные дорожные знаки. Как правило, они установлены таким образом, что в летнее время листва стоящего по соседству дерева практически полностью маскирует их. То есть фактически знак существует, но если не знать о нем заранее — ни за что не разглядишь.
Как правило, речь идет о дорожном указателе, ограничивающем максимальную скорость с обычных для населенного пункта 60 км/ч до, например, 30 км/ч. Или о «кирпиче», стоящем в конце улицы с одностороннем движении, либо о запрещающем остановку «кресте».
В любом случае, местные придорожные полицейские прекрасно осведомлены о подобных «ловушках для чужаков». А потому в зоне действия «замаскированных» знаков либо установлена камера автоматической фиксации, либо «пасется» экипаж ДПС, либо рыскают эвакуаторы. И собирают богатый урожай штрафов и взяток с машин гостей региона, не знакомых с местной «спецификой».
Второй, не менее коварный, «подарочек» расслабленному отпускнику-автомобилисту можно назвать классическим. Он работает благодаря недоказуемой, но годами прекрасно работающей «связке» местных дорожников и сотрудников региональной ГИБДД.
Если коротко, то это банальная стертая разметка. Вы едете по региональной трассе, не видите на асфальте даже намека на краску, идете на обгон тихохода в подходящем месте и — вуаля! Немедленно попадаете в объятья к поджидающему таких, как вы экипажу ДПС.
Местные водители прекрасно осведомлены о том, что гаишники в этом месте практически живут, разве что стационарный пост еще себе не оборудовали. А вы, как новичок, сразу же попадете в «ловушку-кормилицу».
Еще один способ запутать и, в конечном счете, оштрафовать или «стрясти» взятку с незадачливого гостя региона, заключается в создании путаницы в требованиях к парковке в туристических местах. Это касается окрестностей всевозможных культурных, религиозных и развлекательных учреждений.
В чем тут суть? Согласно российским ПДД, требования дорожных знаков у нас «главнее» требований разметки. Вы на своей машине подъезжаете, например, к музею в чужом городе с целью его посетить. Видите знак запрета стоянки и остановки. Как законопослушный водитель, выполняете его требования и двигаетесь дальше по улице. И вскоре обнаруживаете размеченные краской на асфальте парковочные места на проезжей части или тротуаре. Радуетесь, что местные власти проявили такую заботу о посетителях музея, выделив для машин гостей специальную стоянку, и с чистой совестью паркуетесь.
Посетив музей и вернувшись, обнаруживаете, что ваш личный транспорт исчез! И вскоре выясняете, что его эвакуировали на штрафстоянку со всеми положенными в таких случаях потерями для кошелька. Возмущаться и скандалить бесполезно: вы же оставили машину в зоне действия запрещающего знака. А то, что тут же присутствует парковочная разметка на асфальте — так что ж с того: приоритет знака в действии. Местные водители в курсе этой «подставы», а то, что вы не знали об этой подлости — ваши личные проблемы.