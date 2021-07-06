Вперед и с песней: тест-драйв обновленной Lada XRAY 2021

Долго летал над Тольятти напильник, долго работали над ошибками и применяли собранные данные — седьмой год на волжском конвейере стоит компактный хэтчбек Lada XRAY. Вообще-то «Жигули» принято ругать за нерасторопность и отсталость, скудный набор опций и дореволюционный подход к пожеланиям клиентов, но тут в «доме Облонских» все смешалось. И вышло так, как должно было выйти по задумке с самого начала. На берегах великой реки Волги вдруг внезапно получился занятный автомобиль.
Так уж вышло, что из всей редакции «АвтоВзгляда» лично мне пообщаться на «ты» в обозримом прошлом довелось лишь с тремя детищами главного российского автозавода: Vesta, Niva Travel и… вот, XRAY. Сумбур девяностых и двухтысячных в расчет не берем — это совсем другая история.
И то ли на фоне крайне специфичной, но до сих пор востребованной «Нивы», то ли от хорошего настроения и солнечной погоды, но «Иксрей» практически восхитил: шумоизоляция, маневренность, достаток в моторе и трансмиссии, реально (читай — нереально) крутой проигрыватель и феноменальный расход топлива. И это все в самом сложном для современного автогиганта секторе: до миллиона рублей. Наваждение? Пойти поспать и все пройдет?
Эмоции на утро не расплескались, значит, есть шанс подружить их с логикой. Любить глазами XRAY совсем не сложно — лаконичная вышла машинка. Выштамповки на дверях, конечно, «лыком шиты», но в целом отторжения не вызывает. Ключевой момент — формфактор. В погоне за классами и статусами, люксами и полулюксами, начинаешь забывать, как удобно и легко ездить по мегаполису на компактном автомобиле.
«Иксрей» настолько здорово вписался в городской поток, что на придомовой парковке застыли куда более маститые представители пресс-парков: быстрее и, если хотите, сподручнее было домчать на маленькой «Ладе». Размер имеет значение, если он не в ущерб простору в салоне — счастливые обладатели «широкой кости» поймут — и объему багажника. Последний, к слову, с будничными задачами справился на «ура», несмотря на скромный объем в 361 литр.
Внешний вид — важно и для себя, и для соседа. Но главное всегда внутри: в кои-то веки в Тольятти сделали действительно удобный и стильный салон, с модными элементами вроде комбинированной обивки и гламурных выштамповок на пластике дверной карты. Ну, круто же, так бы сразу! Венчает это все благолепие новая стереосистема EnjoY Pro.
Головное устройства ставят прямо на конвейере, оно работает значительно шустрее, благодаря четырехядерному процессору, 4 Гб оперативной памяти и операционной системе Android 9. «Чудо» сделано в Корее, посему и выглядит, и работает весьма добротно: телефон находит мгновенно, агрегатируется еще быстрее, а мобильный трафик «течет» либо со смартфона, либо через опционально устанавливаемый модем, владение которым обойдется в 9000 рублей. Год интернета — в подарок, после чего придется платить 250 рублей в месяц за безлимитный «Яндекс» и 2 Гб всего остального.
Восемь дюймов экрана «оживает» в тот момент, когда водитель щелкает ключом и, о чудо, не нуждается в отдельном выключении. Кстати, Алиса, голосовой помощник Яндекса, здоровается, рассказывает о погоде и пробках. Это мило, исправно поднимает настроение.
Экран стал больше, экран стал ярче, а сделать громче теперь можно с помощью удобной рукоятки. Кстати, играет это заморское чудо довольно приятно, рези в ушах, как и нареканий по глубине и басам, не вызывает. Причина столь приятного звучания кроются в настройках, которые сделали эксклюзивно под «Иксрей». На малых скоростях можно даже посмотреть видео в интернете, но при выходе «на крейсерскую», останется только звук. Кстати, магнитола добавляет децибелов при увеличении скорости и становится тише в момент парковки. Однако! «Лада», ты ли это?!
Салон в целом отличается человечностью и вежливостью, которые в тандеме именуются комфортом. Позитив не меркнет на скорости и в пробке, а лишь усиливается благодаря слаженному тандему 1,6-литрового 106-сильного мотора и пятиступенчатой механической коробки передач. Именно «мешалка» — ключ от удовольствия, ведь машина благодаря ручному переключению передач машина становится шустрой и послушной, легко лавирует в городском потоке и комфортно чувствует себя на трассе. Воистину, Lada XRAY должна быть оснащена МКП.
Еще один важный параметр — экономичность. Бака на 50 литров АИ-92 хватило на две недели довольно разносторонних и разномастных перемещений — покататься-то хочется, так что даже в булочную поедем. Была и трасса, и много города, и пробки, и ночной «сквозняк» — расход по бортовому компьютеры выше 9 литров не вырос ни разу. А на загородной магистрали и вовсе показал мистические 6,5 литров.
Стартовая цена на Lada XRAY — 730 900 рублей, но наша машина в комплектации Luxe Prestige в цвете «Пума» обойдется в 931 900. Будем откровенны, за удобный и красивый салон, шустрый мотор, 195 мм дорожного просвета с добротной подвеской, позволяющей без страха и упрека съезжать на грунтовку, отличную музыкальную систему EnjoY Pro и полный арсенал необходимых опций — это объективная по нынешним меркам цена. Более сбалансированного предложения на рынке, да еще и в сегменте до миллиона рублей, сейчас попросту нет. Пора пересматривать свое мнение о машинах из Тольятти.