Вперед и с песней: тест-драйв обновленной Lada XRAY 2021

Долго летал над Тольятти напильник, долго работали над ошибками и применяли собранные данные — седьмой год на волжском конвейере стоит компактный хэтчбек Lada XRAY. Вообще-то «Жигули» принято ругать за нерасторопность и отсталость, скудный набор опций и дореволюционный подход к пожеланиям клиентов, но тут в «доме Облонских» все смешалось. И вышло так, как должно было выйти по задумке с самого начала. На берегах великой реки Волги вдруг внезапно получился занятный автомобиль.

Так уж вышло, что из всей редакции «АвтоВзгляда» лично мне пообщаться на «ты» в обозримом прошлом довелось лишь с тремя детищами главного российского автозавода: Vesta, Niva Travel и… вот, XRAY. Сумбур девяностых и двухтысячных в расчет не берем — это совсем другая история.

И то ли на фоне крайне специфичной, но до сих пор востребованной «Нивы», то ли от хорошего настроения и солнечной погоды, но «Иксрей» практически восхитил: шумоизоляция, маневренность, достаток в моторе и трансмиссии, реально (читай — нереально) крутой проигрыватель и феноменальный расход топлива. И это все в самом сложном для современного автогиганта секторе: до миллиона рублей. Наваждение? Пойти поспать и все пройдет?