Какой кроссовер лучше выбрать: Renault Duster или Kaptur?

Жизненный путь Каптюра делится на две важные вехи: до обновления, которое состоялось год тому назад, и после него. Стилисты Renault не стали кардинально менять удачный дизайн машины, изменили решетку радиатора и добавили хрома, в боковых зеркалах теперь светодиодные повторители сигнала поворота, добавили новые цвета в палитру и подогнали новые колесные диски.
Салон изменился более радикально. Появился руль от флагманской модели Arkana, причём теперь он регулируется не только по высоте, но по вылету. Материалы отделки салона изменились — передняя панель стала мягкой, а интерьер преображает восьмицветная атмосферная подсветка. Эргономика теперь не вызывает вопросов: все кнопки на своих местах, появились удобные подстаканники, также есть много отделений для хранения.
В топ-версиях дебютировала новая мультимедийка EasyLink с 8-дюймовым тачскрином. А еще появилась ручка регулировки громкости и кнопка быстрого выхода в головное меню. Головное устройство отлично взаимодействует со смартфонами через все существующие интерфейсы — и это действительно важное нововведение.
Приятным дополнением является ключ-карта с функцией «свободные руки», а это бесключевой доступ и автоматическое складывание боковых зеркал. А еще двери Kaptur весьма удачно прикрывают пороги, защищая от грязи и салон, и брюки водителя. Радует и вместительный багажный отсек, готовый принять 387 л поклажи, а при сложенных креслах –все 1200 л.
Однако самые существенные изменения произошли по части техники. Базовые моторы 1.6 остались прежними. А вот вместо двухлитрового атмосферника теперь предлагается турбомотор мощностью 150 сил, который дебютировал на Аркане. Вот за это инженерам —особое спасибо! Турбонаддув в сочетании с вариатором наконец-то подарил кроссоверу приличную динамику разгона при умеренном расходе топлива. Наконец, укороченная рейка и электроусилитель вместо ГУР сделали рулевое управление Каптюра более легким и отзывчивым — и при этом избавили его от неприятной особенности дореформенной версии, когда при езде по плохой дороге все неровности отдавали в руль.
Duster опробовал обновленную модульную SUV платформу, которая сначала легла в основу Arkana, а затем и нового Kaptur. Стоит добавить, что Дастер оказался по сути обособленным проектом Renault, глубоко адаптированным под суровые условия эксплуатации в России. В отличие от прочих рынков, у нас представлены и иное оборудование, и другая линейка силовых агрегатов, и отличия в дизайне и компоновке салона. Причем перед запуском модели в нашей стране была проведена широкая программа испытаний, включая тщательную подготовку к локализации.
Линейки силовых агрегатов нашей «сладкой парочки» отличаются. Например, базовый мотор 1.6 (117 л. с.) у Дастера сочетается только с механической коробкой, в то время как у Каптюра этот двигатель может образовать тандем с вариатором. Топовый турбомотор TCe 150 для Каптюра всегда идет в связке CVT, а самый мощный Duster предлагает выбор между бесступенчатой и механической трансмиссией. Кроме того, у Дастера есть и два эксклюзивных двигателя: двухлитровый бензиновый мощностью 143 л. с. и дизель 1.5 с отдачей 109 сил.
Такие отличия неслучайны. Щеголеватый Kaptur, скорее, приглянется горожанину, возможно, человеку семейному с активной жизненной позицией. Полный привод в мегаполисе особо не нужен, да и на «механике» кататься по пробкам неудобно. Поэтому большинство покупателей выбирают переднеприводные модификации, но зато — с вариатором. Яркая внешность для городского кроссовера важна еще и потому, что целевая аудитория рассматривает автомобиль не просто как средство передвижения, но и стильный аксессуар. Неудивительно, что значительная часть каптюроводов отдает предпочтение дорогим комплектациям, а выбирая «наряд» для кузова останавливается на двухцветных вариантах окраски.
К слову, о комплектациях. В ходе обновления у Каптюра ощутимо расширился список опций: так, например, в нем появились системы кругового обзора и мониторинга слепых зон, а также акустика Bose с сабвуфером в багажнике.
Дастеру все эти усложнения ни к чему. Его дизайн подчеркнуто брутален в своей утилитарности. Отделка салона немного скромнее, чем у Каптюра, но при этом более чем соответствует нарочитой простоте машины. С вариатором сочетается только топовый турбомотор —все остальные двигатели идут с механической коробкой.
Покупатели Дастера склонны видеть в своей машине если и не вездеход, то как минимум автомобиль, способный раскованно чувствовать себя за пределами дорог с твердым покрытием. Поэтому «механика» здесь в самую масть. И полноприводная трансмиссия лишней не будет, что подтверждает и статистика: девять из десяти проданных Дастеров имеют привод на все четыре колеса.
А все потому, что портрет покупателя Дастера принципиально иной, нежели у Каптюра. Как правило, это рациональные граждане, у которых в жизни все сложилось хорошо. Есть крепкая семья, достаточно времени для хобби вроде рыбалки и охоты. Поэтому и машина нужна соответствующая: чтобы и на работу съездить не стыдно, и на разбитом проселке не застрять.
Еще один существенный фактор — привлекательная стоимость владения: содержание автомобиля не должно наносить урона семейному бюджету. Можно сказать, что Duster стремиться потакать подобным консерваторам — отчасти поэтому в Renault решили сохранить в линейке двигателей проверенный временем двухлитровый атмосферник. А дизель — так и вовсе уникальное предложение в классе: недорогих кроссоверов с двигателем на тяжелом топливе сейчас на рынке нет.
А ведь есть еще и турбомотор, который существенно расширил функциональные возможности Дастера, сделав его универсальнее! Крутящий момент у нового силового агрегата даже выше, чем у дизеля, да и расход топлива вполне сопоставим. Но с места «турбодастер» стартует гораздо резвее, и к тому же легче выходит на обгон на трассе. Отличное орудие дальнего боя без оглядки на качество дорог!
Здесь будет уместно вспомнить о том, что Duster, равно как и Kaptur, прекрасно адаптированы для наших условий эксплуатации, где вместо дорог зачастую только направления, да и то не самые очевидные. Сложно найти в их конкурентном окружении одноклассников, которые могут похвастаться схожей плавностью хода и энергоемкостью подвески.
Правда, у Дастера куда более внедорожная геометрия: дорожный просвет составляет 210мм, угол въезда −31 градус, а съезда — 33 градуса. К тому же, для покорения бездорожья у него есть специальные опции: ассистент спуска с горы и монитор 4х4 — на экране мультимедиа можно следить за углами продольного поперечного положения автомобиля. Согласитесь, лишним не будет.
Кстати, о конкуренции. На самом деле они прекрасно дополняют друг друга: будучи максимально унифицированными, Duster и Kaptur окучивают разную аудиторию, совместными усилиями делая кассу Renault. В результате довольны все: люди покупают то, что им действительно нужно, а французы получают благодарную армию лояльных поклонников.
А на вопрос, какой же из кроссоверов выбрать, проще всего ответить так: если нужен максимально функциональный кроссовер на все случаи жизни, но переплачивать за ништяки и плюшки желания нет, то правильным выбором станет недорогой и практичный Duster. Но если вы большую часть времени передвигаетесь по городу и нужен автомобиль с яркой наружностью и современными опциями, то есть смысл смотреть в сторону обновленного Каптюра — уж больно удачным он получился.