Какой кроссовер лучше выбрать: Renault Duster или Kaptur?

В топ-версиях дебютировала новая мультимедийка EasyLink с 8-дюймовым тачскрином. А еще появилась ручка регулировки громкости и кнопка быстрого выхода в головное меню. Головное устройство отлично взаимодействует со смартфонами через все существующие интерфейсы — и это действительно важное нововведение.

Приятным дополнением является ключ-карта с функцией «свободные руки», а это бесключевой доступ и автоматическое складывание боковых зеркал. А еще двери Kaptur весьма удачно прикрывают пороги, защищая от грязи и салон, и брюки водителя. Радует и вместительный багажный отсек, готовый принять 387 л поклажи, а при сложенных креслах –все 1200 л.

Однако самые существенные изменения произошли по части техники. Базовые моторы 1.6 остались прежними. А вот вместо двухлитрового атмосферника теперь предлагается турбомотор мощностью 150 сил, который дебютировал на Аркане. Вот за это инженерам —особое спасибо! Турбонаддув в сочетании с вариатором наконец-то подарил кроссоверу приличную динамику разгона при умеренном расходе топлива. Наконец, укороченная рейка и электроусилитель вместо ГУР сделали рулевое управление Каптюра более легким и отзывчивым — и при этом избавили его от неприятной особенности дореформенной версии, когда при езде по плохой дороге все неровности отдавали в руль.

Duster опробовал обновленную модульную SUV платформу, которая сначала легла в основу Arkana, а затем и нового Kaptur. Стоит добавить, что Дастер оказался по сути обособленным проектом Renault, глубоко адаптированным под суровые условия эксплуатации в России. В отличие от прочих рынков, у нас представлены и иное оборудование, и другая линейка силовых агрегатов, и отличия в дизайне и компоновке салона. Причем перед запуском модели в нашей стране была проведена широкая программа испытаний, включая тщательную подготовку к локализации.

Линейки силовых агрегатов нашей «сладкой парочки» отличаются. Например, базовый мотор 1.6 (117 л. с.) у Дастера сочетается только с механической коробкой, в то время как у Каптюра этот двигатель может образовать тандем с вариатором. Топовый турбомотор TCe 150 для Каптюра всегда идет в связке CVT, а самый мощный Duster предлагает выбор между бесступенчатой и механической трансмиссией. Кроме того, у Дастера есть и два эксклюзивных двигателя: двухлитровый бензиновый мощностью 143 л. с. и дизель 1.5 с отдачей 109 сил.

Такие отличия неслучайны. Щеголеватый Kaptur, скорее, приглянется горожанину, возможно, человеку семейному с активной жизненной позицией. Полный привод в мегаполисе особо не нужен, да и на «механике» кататься по пробкам неудобно. Поэтому большинство покупателей выбирают переднеприводные модификации, но зато — с вариатором. Яркая внешность для городского кроссовера важна еще и потому, что целевая аудитория рассматривает автомобиль не просто как средство передвижения, но и стильный аксессуар. Неудивительно, что значительная часть каптюроводов отдает предпочтение дорогим комплектациям, а выбирая «наряд» для кузова останавливается на двухцветных вариантах окраски.

К слову, о комплектациях. В ходе обновления у Каптюра ощутимо расширился список опций: так, например, в нем появились системы кругового обзора и мониторинга слепых зон, а также акустика Bose с сабвуфером в багажнике.