Renault Arkana: доступный, не значит бедный

Ни для кого не секрет, что «в наших глухих болотах», как точно отметил поэт-современник, время течет медленнее. Пока весь мир облизывается на электромобили и считает расходы с выбросами, делает ставки на налоговые льготы и бережное обращение с природой, на Руси сначала выбирают марку машины — надо бы что-нибудь уважаемое. Потом подсчитывают, на какую модель тянем «по рублям» — бедную комплектацию скроем тонировкой.

И только после, если дойдет дело, разбираемся, что досталось в комплектации. Словно покупаем не для себя, а для соседа, причем не самого любимого. По «бумажкам» — чтобы красиво, а как там дальше — не важно. В противоположную сторону от логики и будто бы наоборот, не правда ли? А не воспользоваться ли сонмом современных сервисов и приобрести автомобиль по потребностям, а не по «общественному мнению»?

Выбрав любой агрегатор в интернете и «настучав» некогда глубоко премиальные функции, оказываемся в совсем уж неловкой ситуации: на первом месте в списке будут не «мерсы» и «бэхи», а Renault Arkana, которая в самом дорогой комплектации Prime обойдется в 1 812 000 рублей. Не верите? Ну тогда расставим все точки и даже запятые самым простым и понятным методом: конкретными примерами или «пруфами», как это принято называть сегодня.