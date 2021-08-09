Renault Arkana: доступный, не значит бедный

Ни для кого не секрет, что «в наших глухих болотах», как точно отметил поэт-современник, время течет медленнее. Пока весь мир облизывается на электромобили и считает расходы с выбросами, делает ставки на налоговые льготы и бережное обращение с природой, на Руси сначала выбирают марку машины — надо бы что-нибудь уважаемое. Потом подсчитывают, на какую модель тянем «по рублям» — бедную комплектацию скроем тонировкой.
И только после, если дойдет дело, разбираемся, что досталось в комплектации. Словно покупаем не для себя, а для соседа, причем не самого любимого. По «бумажкам» — чтобы красиво, а как там дальше — не важно. В противоположную сторону от логики и будто бы наоборот, не правда ли? А не воспользоваться ли сонмом современных сервисов и приобрести автомобиль по потребностям, а не по «общественному мнению»?
Выбрав любой агрегатор в интернете и «настучав» некогда глубоко премиальные функции, оказываемся в совсем уж неловкой ситуации: на первом месте в списке будут не «мерсы» и «бэхи», а Renault Arkana, которая в самом дорогой комплектации Prime обойдется в 1 812 000 рублей. Не верите? Ну тогда расставим все точки и даже запятые самым простым и понятным методом: конкретными примерами или «пруфами», как это принято называть сегодня.
Мотор «как у Мерса»
Пламенное сердце Renault Arkana, к слову, современный мотор, разработанный Альянсом Renault-Nissan в сотрудничестве с концерном Daimler. То есть не просто «как у Мерса», а фактически «от Мерса». В современном мире и такое бывает. Конечно, турбированный по всем современным стандартам и канонам.
А как иначе добиться завидных скоростных характеристик, экономии топлива и бережного отношения к экологии? Только турбина в тандеме с точностью расчета и качеством сборки позволяет любить кататься, реже отвлекаясь на «возить саночки».
Тандем турбодвигателя TCe 150 и вариатора CVT 8 поколения — залог быстрого старта и комфортного маневрирования, уверенности на дороге и редких посещений заправочных станции, которые могут себе позволить владельцы Renault Arkana.
Музыка «как у Infiniti»
В России любят погромче, поэтому стереосистема в автомобиле должна быть не только голосистой, но и весьма именитой. Даже если автовладелец слушает радио, гордый шильдик добавляет +10 к имиджу и +20 к чувству собственного величия, так что аудио — это основа основ любого по-настоящему премиального автомобиля. Ну, в нашем понимании, естественно.
Сказано — сделано. На кросс-купе Renault Arkana в топовых комплектациях устанавливают «музыку» Bose, которой ранее могли похвастаться только самые именитые бренды вроде Infiniti, «трехлучевой звезды» и прочих грандов. Восемь колонок составят под управлением одного из самых известных «дирижеров» в мире да еще и при поддержке сабвуфера настоящий оркестр, который и Апину, и Ozzy великолепно потянет. Только выбирай композиции в смартфоне.
Подсветка салона «как у Рэнжака»
Атмосферная подсветка салона в один миг сделала британцев ровней самим немцам, параллельно возведя диодную ленту в салоне — в культ. Казалось бы — колхоз, а ведь нет, понравилось всем и каждому, став обязательным условием премиального салона премиального автомобиля!
Сегодня так умеют и топовые Mercedes, и большие Range Rover, и вальяжные Jaguar… и Renault Arkana! Да-да, вы не ослышались, компактное кросс-купе от «Рено» тоже умеет подсветить серую реальность и глухую вечернюю грусть яркими цветами.
Атмосферная подсветка салона предлагает 8 цветов на выбор. Более того, кроссовер от «Рено» сделает это в разы дешевле, чем все остальные.
Камера «как у Кадилы»
Камерой заднего вида сегодня никого не удивишь, благодаря одной известной китайской барахолке, а парктроник так и вовсе стал массовым явлением. Поэтому по-настоящему роскошные автомобили отныне оснащают системой камер кругового обзора — машину видно со всех сторон, а вероятность задеть порогом бордюрный камень сведена фактически к нулю. Нажимаем клавишу и видим свой автомобиль со всех сторон!
Система работает за счет активации сразу четырех камер, которые расположены на решетке радиатора, крышке багажника и обоих зеркалах заднего вида.
Кстати, можно отдельно вывести на экран каждую картинку и во всех подробностях рассмотреть место парковки. Дорого-богато? Отнюдь! Ведь так умеет Renault Arkana за 1,8 млн рублей, а не только новый Cadillac Escalade за 7 777 777 рублей и Porsche Cayenne за 9 «лямов»!
Дистанционный запуск двигателя «как у Ягуара»
Выйти из дома в уже заведенный и прогретый/остуженный автомобиль, элегантно запустив силовую установку с фирменного пульта, а не с приколхоженной в ущерб безопасности сигнализации — удел самых дорогих автомобилей.
Не совсем понятно, что доставляет больше радости и счастья: движение руки и породистый рык оживающего мотора или теплый салон промозглым осенним утром. Предполагаем, что в тандеме. Но факт остается фактом: так «умеют» только породистые «премиалы» и…
Да-да, все тот же Renault Arkana во всех комплектациях, кроме базовой, заводится с кнопки и ничем не уступает многомиллионному «британцу», «немцу» и «американцу». Теперь можно запускать двигатель и со смартфона с любого расстояния, используя приложение MY Renault — первые три года это ничего не стоит для владельца.
Кузов, как у BMW
Хэтчбеки и седаны — это уже прошлый век. После триумфа BMW X6 все разом восхитились и принялись мечтать о кросс-купе. Кроссовере, который не такой, как у всех и всегда заметен на дороге. Стоило баварцам «поднять волну», как такой же сделали и парни из Mercedes, превратившие легендарный ML в не менее легендарный уже GLE. Хотите такой же, но не готовы к немецким тарифам? Добро пожаловать в дилерский центр Renault, где за вполне приемлемую цену вам не откажут в обладании столь привлекательного форм-фактором автомобиля — купе-кроссовера Renault Arkana.
…Вышеперечисленные символы премиального автомобиля — далеко не полный перечень оснащения стильного кроссовера от Renault. Машина обладает возможностью персонализации интерьера — собрать салон себе под стать и на свой же вкус — бесключевым доступом, модными изменяемыми режимами вождения — My sense (оптимальные настройки силового агрегата), Eco или Sport, а ПО мультимедиа обновляется «по воздуху» — и множеством других опций, о которых еще вчера могли писать только традиционные представители премиального класса.
Время изменилось, опции «богатства» стали доступнее и распространеннее. Так что покупка отжившего свое «премиала» после 15 хозяев — не лучший вариант получить действительно комфортный автомобиль. Есть вариант намного проще и надежнее.