Цифровая реальность Renault: как купить машину с доставкой на дом

Компания Renault стала первой автомобильной компанией, запустившей в нашей Необъятной собственный онлайн-шоурум. Все началось летом 2016 года, когда покупатели получили возможность приобрести, не выходя из дома, кроссовер Kaptur. Что значит приобрести? Выбрать нужную комплектацию и наиболее подходящий дилерский центр, а также внести предоплату любой банковской картой.

Но прогресс на месте не стоит: так и онлайн-шоурум Renault за пять лет превратился в полноценную digital-экосистему с массой инструментов. Теперь покупатель может вообще обойтись без посещения автосалона: весь путь, начиная от тест-драйва, заканчивая оформлением кредита и полиса ОСАГО, переведен на «удаленку». Все, что требуется от клиента — выход в Сеть и немного свободного времени. Но давайте по порядку.