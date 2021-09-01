Цифровая реальность Renault: как купить машину с доставкой на дом

Компания Renault стала первой автомобильной компанией, запустившей в нашей Необъятной собственный онлайн-шоурум. Все началось летом 2016 года, когда покупатели получили возможность приобрести, не выходя из дома, кроссовер Kaptur. Что значит приобрести? Выбрать нужную комплектацию и наиболее подходящий дилерский центр, а также внести предоплату любой банковской картой.
Но прогресс на месте не стоит: так и онлайн-шоурум Renault за пять лет превратился в полноценную digital-экосистему с массой инструментов. Теперь покупатель может вообще обойтись без посещения автосалона: весь путь, начиная от тест-драйва, заканчивая оформлением кредита и полиса ОСАГО, переведен на «удаленку». Все, что требуется от клиента — выход в Сеть и немного свободного времени. Но давайте по порядку.
ДОМАШНИЙ ТЕСТ-ДРАЙВ
Редкий покупатель осмелится приобрести новый автомобиль без пробной поездки. Но как организовать тест-драйв таким образом, чтобы потенциальному покупателю не пришлось тратить время на визит в дилерский центр? В компании Renault нашли решение столь непростой задачи. Французы предложили совершенно новый формат ознакомительных поездок, подразумевающий доставку машин на дом.
Все начинается с оформления простой заявки: клиент заходит на официальный сайт производителя, указывает свой город, приглянувшуюся модель, желаемую дату и время, а также указывает места старта и окончания тест-драйва. Заказ подтверждается, и в назначенный день автомобиль доставляется по выбранному адресу. Всю поездку водителя сопровождает специалист официального дилерского центра Renault, готовый ответить на возникающие вопросы по машине. Так что в плане качества консультации такая схема ничуть не уступает классической.
Преимущества домашнего тест-драйва очевидны: и это не только существенная экономия времени, но и возможность испытать понравившийся автомобиль на «своем» маршруте. Причем география услуги не ограничивается одной лишь столицей — сегодня ее оказывают 49 дилеров-партнеров в 33 российских городах. И на этом французы останавливаться, разумеется, не намерены.
ОНЛАЙН-ШОУРУМ
Как только покупатель сделает окончательный выбор (после одного, а то и нескольких тест-драйвов), он может оформить покупку — так же, не выходя из дома. Это — преимущество онлайн-шоурума Renault. Что нужно сделать? Зайти на официальной сайт компании, открыть соответствующую вкладку, выбрать нужную машину (модель, модификацию, комплектацию) и дилерский центр.
Интересно, что в отличие от схожих сервисов, которые предлагают конкуренты, в онлайн-шоуруме Renault можно не только забронировать автомобиль, внеся предоплату, но и оплатить его полностью онлайн. Причем, если сумма будет внесена целиком онлайн, у клиента появится возможность заказать доставку машины на дом: сотрудник автосалона привезет нового «коня» прямо к подъезду — останется лишь его осмотреть и подписать все документы.
Здесь же стоит отметить, что в онлайн-шоуруме нередко проводятся различные спецпредложения на покупку автомобилей — те, что недоступны в «офлайне», в дилерских центрах. Так что приобретение машины посредством цифровой платформы Renault — это возможность сэкономить не только время и нервы, но и кровно нажитые. Правда, подобные акции нужно «ловить» — это не постоянная история.
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ
Для тех, кто по тем или иным причинам предпочитает новым автомобилям подержанные, предусмотрен онлайн-сервис по поиску сертифицированных машин с пробегом Renault Selection. На единой платформе собраны все имеющиеся у дилеров «бэушки», прошедшие тщательную проверку: как техническую, так и юридическую. На выбор предлагаются самые разные модели: не только «Рено» — можно, например, отыскать и «премиалов».
Покупателю нужно лишь ввести в поисковую строку запрос — указать, например, желаемую марку и модель — и сервис покажет все имеющиеся варианты: с ценой, пробегом, годом выпуска и дилером, продающим машину. Примечательно, что система запоминает и анализирует предпочтения пользователя, предлагая ему похожие варианты. А из прочих удобств — возможность сравнить характеристики нескольких авто и даже забронировать приглянувшееся ТС путем внесения предоплаты.
СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ
— А как же мне поступить, если я хочу купить машину через Интернет, но мне необходим кредит или оценка старого автомобиля в Trade In? — быть может, спросите вы. Как уже было сказано ранее, французы предлагают широкий функционал цифрового сервиса, который может полностью заменить процесс приобретения транспортного средства в дилерском центре. Это значит, что по Сети можно воспользоваться и дополнительными услугами.
Что касается заемных средств, то у клиента есть возможность получить через Интернет предварительное или полное одобрение кредита: все зависит от того, имеется ли у него подтвержденная учетная запись на «Госуслугах». Как бы то ни было, покупатель оставляет заявку, опять же, на официальном сайте Renault, после чего с ним для уточнения деталей связывается специалист Renault Finance.
Аналогичная схема действует при Trade In. Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно указать все данные по старому автомобилю (начиная от марки и модели, заканчивая пробегом и количеством хозяев по ПТС), а также свои контактные данные. Конечно, для определения итоговой стоимости в автосалон подъехать все же придется (а как иначе выявить техническое состояние ТС), однако онлайн-оценка позволяет сразу понять, на какую скидку можно рассчитывать.
Из прочего — онлайн-оформление полиса ОСАГО и покупка аксессуаров. В первом случае нужно заполнить форму и оплатить страховку посредством интернет-банка: десять минут, и «автогражданка» у вас «в кармане». А во втором — выбрать нужную позицию из каталога. И очень удобно, что этот самый каталог имеет два условных оглавления: можно отфильтровать аксессуары по модели или по категории — «Безопасность», «Защита кузова», «Комфорт в салоне» и так далее.
СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ
Позаботились французы и о тех, кто уже является владельцем автомобиля Renault — их вниманию предлагаются такие опции, как онлайн-запись на СТО официального дилера и так называемый магазин сервисных услуг. Вряд ли у кого-то возникнут вопросы, касающиеся первой позиции, а потому перейдем сразу ко второй.
В магазине сервисных услуг можно приобрести карты постгарантийного обслуживания Renault EXTRA и Renault EXTRA LIGHT, сервисные контракты и сертификат участника программы помощи на дорогах Renault Assistance. Достаточно выбрать интересующий продукт, заполнить форму с данными, необходимыми для составления договора, оплатить услугу и получить документ на электронную почту.
— А зачем мне нужны эти услуги? — вполне резонный вопрос. Отвечаем: сервисный контракт — это, грубо говоря, покупка нескольких будущих ТО по текущим ценам. Можно один раз заключить договор на два, три или четыре года и не переживать о том, что за это время стоимость работ и запасных частей ощутимо вырастет (что в условиях стремительного дорожания всего и вся непременно произойдет).
Программы постгарантийного обслуживания подразумевают бесплатное устранение заводских дефектов по истечении периода ответственности производителя (на легковых автомобилях Renault это 3 года или 100 000 км пробега), эдакое продление гарантии. А Renault Assistance — помощь в экстренной ситуации: если с машиной что-то случится, технический специалист безвозмездно приведет ее в чувства или организует эвакуацию в сервис официального дилера.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Сложно спорить с тем, что подобные сервисы удобны. Ведь пользователю, повторимся, нужно иметь под рукой лишь смартфон со стабильным сигналом сотовой сети или компьютер, а также российский паспорт, если речь идет о приобретении нового автомобиля, или данные по машине в случае оформлении полиса ОСАГО. Никаких поездок к дилеру — все вопросы решаются удаленно буквально в пару кликов. Отдельно хотелось бы отметить правильный и продуманный интерфейс: все интуитивно понятно, предусмотрен пошаговый алгоритм действий, лишние надписи и баннеры внимание не отвлекают. Единственная сложность, поджидающая пользователя — многообразие выбора. Взять тот же онлайн-шоурум: семь моделей (кроссоверы Arkana, Kaptur и Duster, хечтбэки Sandero и Sandero Stepway, седаны Logan и Logan Stepway), у каждой из которых по несколько модификаций и комплектаций. Впрочем, эту трудность можно уверенно отнести к приятным…