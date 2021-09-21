Как выбрать оптимальную скорость движения машины, чтобы всегда быть первым

Но для начала напомним, что на страже безопасности дорожного движения стоят ПДД, четко устанавливающие ограничения на величину скорости, дистанции и бокового интервала. Как обеспечить выполнение этих требований, изложено в такой дисциплине, как «Основы управления траспортными средствами». Но, к сожалению, этот предмет, входящий в базовые программы обучения всех автошкол, не учитывает реального положения дел.

Так, для повышения точности определения положения границ надежного управления, водителю необходимо иметь представление о закономерностях движения транспортного потока. Сегодня представление о надежности управления машиной связано прежде всего со скоростью движения одиночного авто. В этом случае, чем меньше скорость — тем выше надежность управления. Увы, но в транспортном потоке это правило не работает!

На самом деле тут самой безопасной является скорость, с которой едет большинство автомобилей, образующих транспортный поток. При отклонении скорости автомобиля от наиболее безопасной скорости транспортного потока в любую сторону, вероятность ДТП увеличивается.

Это происходит потому, что при движении транспортного потока изменение скорости и траектории движения одного из автомобилей заставляет изменять скорость и траекторию движения других водителей. Чем больше ускорение, возникающее при изменении скорости и траектории, тем выше конфликтность возникающих ситуаций и тем больше вероятность ДТП.