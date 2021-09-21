Как выбрать оптимальную скорость движения машины, чтобы всегда быть первым

Но для начала напомним, что на страже безопасности дорожного движения стоят ПДД, четко устанавливающие ограничения на величину скорости, дистанции и бокового интервала. Как обеспечить выполнение этих требований, изложено в такой дисциплине, как «Основы управления траспортными средствами». Но, к сожалению, этот предмет, входящий в базовые программы обучения всех автошкол, не учитывает реального положения дел.
Так, для повышения точности определения положения границ надежного управления, водителю необходимо иметь представление о закономерностях движения транспортного потока. Сегодня представление о надежности управления машиной связано прежде всего со скоростью движения одиночного авто. В этом случае, чем меньше скорость — тем выше надежность управления. Увы, но в транспортном потоке это правило не работает!
На самом деле тут самой безопасной является скорость, с которой едет большинство автомобилей, образующих транспортный поток. При отклонении скорости автомобиля от наиболее безопасной скорости транспортного потока в любую сторону, вероятность ДТП увеличивается.
Это происходит потому, что при движении транспортного потока изменение скорости и траектории движения одного из автомобилей заставляет изменять скорость и траекторию движения других водителей. Чем больше ускорение, возникающее при изменении скорости и траектории, тем выше конфликтность возникающих ситуаций и тем больше вероятность ДТП.
Наиболее безопасной является скорость, с которой движется большинство автомобилей, потому что эта группа совершает наименьшее число обгонов и опережений, и их обгоняет наименьшее число автомобилей. При превышении безопасной скорости увеличивается количество обгонов, которые должен совершить водитель. При уменьшении скорости ТС относительно безопасной величины, увеличивается количество автомобилей, которые обгоняют его. Чем больше автомобилей будет ехать с безопасной скоростью, тем меньше вероятность ДТП.
В стремлении повысить среднюю скорость, водители увеличивают максимальную скорость на участках свободного движения. Чем выше скорость, до которой разгоняются водители, тем быстрее он догоняет следующий автомобиль. Чем плотнее транспортный поток, тем больше время ожидания возможности выполнить следующий обгон. По этой причине отношение средней скорости к максимальной начинает быстро уменьшаться. При определенной плотности транспортного потока средняя скорость перестает увеличиваться.
Поэтому, чтобы «пар не уходил в свисток», водитель должен ограничивать максимальную скорость на участках свободного движения таким образом, чтобы время движения с постоянной скоростью увеличивалось до оптимальной величины.
Эти правила кратко сформулированы в приведенной ниже нормативной модели поведения водителя. И если вы научитесь им следовать (причем, неукоснительно), то сами удивитесь, насколько быстрым, комфортным и — главное — безопасным станет любое ваше путешествие.
– Разгон при встраивании и пересечении транспортного потока, обгоне и опережении ТС надо выполнять с интенсивностью, обеспечивающей безопасное выполнение маневра.
– Максимальная скорость в свободном транспортном потоке — скорость, установленная ПДД.
– Максимальная скорость на участках свободного движения в частично связанном транспортном потоке — скорость, максимально увеличивающая продолжительность равномерного движения.
– Ограничение максимальной скорости при движении между светофорными объектами до величины, позволяющей подъехать к перекрестку на разрешающий сигнал светофора, а при невозможности сделать это, уменьшающей время ожидания разрешающего сигнала.
– Интервал между ТС одной категории в связанном транспортном потоке — 3—4 с, уменьшение интервала до 2 с в насыщенном транспортном потоке.
– Интервал при движении за ТС более низкой категории в связанном транспортном потоке — 5—6 с, уменьшение интервала до 3 с в насыщенном транспортном потоке.
– Смена полосы движения — только при необходимости выполнения поворота, разворота, обгона или опережения ТС.
– Обгон и опережение — только «медленных» ТС, «выпадающих» из транспортного потока.
– Движение под уклон на ТС с МКП — выполнять накатом; при увеличении скорости более чем на 5 км/ч, применять торможение двигателем или комбинированное торможение.
– Движение под уклон на ТС с АКП — уменьшать перемещение педали скорости до величины, обеспечивающей движение с заданной скоростью; при превышении заданной скорости переходить к торможению двигателем и комбинированному торможению.
– Планируемые замедления на ТС с МКП — выполнять накатом с последующим переходом к торможению двигателем и комбинированному торможению.
– Планируемые замедления на ТС с АКП — выполнять торможением двигателем с последующим переходом к комбинированному торможению.