Последний герой: видео тест-драйв обновленного Kia Ceed

Хотя сами представители Kia называют минувшую модернизацию простым фейслифтингом, изменений немало. Во-первых, появились две совершенно новые комплектации: GT Line и GT Line+. Во-вторых, у этих самых комплектаций — абсолютно новый 1,5-литровый 150-сильный турбомотор семейства SmartStreem. В-третьих, корейцы пересмотрели гамму трансмиссий: «механику» убрали, а «робот» модернизировали.

Активным пользователям смартфонов наверняка понравится, что Kia Ceed стал второй моделью марки, получившей заводской телематический комплекс. Отныне владельцы хетчбэков и универсалов могут посредством своего мобильника, находясь в любой точке, где есть стабильный сотовый сигнал, отпирать и запирать замки, запускать движок, настраивать климатическую систему, проверять техническое состояние авто и пользоваться другими функциями.

Но и на этом еще не все. Kia Ceed обзавелся массой иных опций: например, электрорегулировкой водительского кресла с функцией памяти, системами предотвращения столкновений с машиной в слепой зоне или бокового удара при выезде задним ходом. В итоге, разумеется, подрос и стартовый прайс: за хетчбэк теперь просят от 1 564 900 рублей, а за универсал — от 1 604 900.

А о том, стоит ли посвежевший Kia Ceed своих денег, подробно рассказываем в видеообзоре.