Управление автомобилем со смартфона: все о подключаемых сервисах Renault Connect

Renault Connect позволяет управлять некоторыми системами автомобиля дистанционно, при помощи смартфона с предустановленным мобильным приложением. Причем это — собственная разработка компании, являющаяся не постпродажным, а заводским решением. К слову, французы стали первыми, кто предложил подключаемые сервисы с полным функционалом в массовом сегменте. Так что эту инициативу можно смело назвать прорывной.
Сегодня пользоваться Renault Connect могут владельцы свеженьких кроссоверов Duster, Kaptur, и Arkana с мультимедиа-комплексом Easy Link. Свеженьких — значит проданных официальными дилерами после 11 марта текущего года. На протяжении первых трех лет с момента покупки машины за доступ к сервисам платить не нужно. А дальше — можно оформить подписку или отказаться от услуги.
Если говорить простым языком, то сервис Renault Connect состоит из четырех основных компонентов. Это мультимедийный комплекс Easy Link с телематическим блоком, стабильный сотовый сигнал (оператор системы — «Билайн»), непосредственно «облако», куда стекают данные с машины и смартфона, и более-менее современный гаджет с операционной системой Android или iOs.
Но хватит теории — перейдем же к практике!
Итак, открываем магазин приложений и ищем там MY Renault. Скачиваем, устанавливаем, проходим несложную процедуру регистрации. На электронную почту «падает» ссылка для активации аккаунта: кликаем по ней — личный кабинет создан, можно привязывать автомобиль. Это тоже занимает пару минут: надо ввести VIN-номер машины и дождаться, когда на экране мультимедиа-комплекса появится код для синхронизации устройств. Ничего сложного — все интуитивно понятно, никаких лишних шагов.
После того, как синхронизация завершится, на главном экране приложения отобразится некоторая информация по автомобилю — в частности, текущий пробег и статус дверных замков (открыты или закрыты). И если на «цифровой одометр» я особо внимания не обращала, то последний оказался очень кстати. Не знаю, как у вас, а у меня периодически случается такое, когда я не могу вспомнить, заперла ли двери.
В приложении MY Renault можно не только проверять замки, но и управлять ими. Иными словами, если вдруг выяснится, что автомобиль открыт, можно кликнуть на виртуальную желтую кнопочку, и двери запрутся. Так же — одним касанием экрана — можно запустить двигатель, а вместе с тем и климатическую установку, которая охладит или прогреет салон до 21° С. Этой функции в 30-градусную жару я радовалась больше всего. Наверняка ей же я бы сильно радовалась в январские морозы. Из прочих удобных функций — возможность отслеживать местоположение автомобиля.
Что касается второй вкладки «Сервис», то там можно найти полезную информацию, касающуюся технического обслуживания и гарантии. Кликая на ту или иную строчку, автовладелец видит список работ, предусмотренных очередной инспекцией. Причем здесь можно даже сразу записаться на ТО, выбрав нужный дилерский центр. Ну и гарантия — отдельно заводская, на лакокрасочное покрытие, а также действие программы помощи на дорогах.
К слову, о помощи на дорогах. Если возникнет непредвиденная ситуация — скажем, автомобиль заглохнет на трассе или не заведется после стоянки — вызвать технического специалиста тоже можно через приложение, нажав на кнопку «Позвонить» на вкладке «Справка». И хотя мне, к счастью, не пришлось проверять на собственном опыте эту функцию, уверена, что она будет крайне полезна в стрессовой ситуации.
Тем, у кого установлена штатная навигация, доступен расширенный функционал, а именно — онлайн-карта, которая показывает пробки, ремонтные работы, погоду, скоростные ограничения и камеры. Можно пользоваться онлайн-поиском с помощью Google и даже отслеживать на экране мультимедийки стоимость топлива на заправках, попадающихся на пути. И за это я бы хотела сказать французам отдельное спасибо: информация всегда актуальная, реализация на уровне.
Расширенный функционал также подразумевает передачу заранее построенного маршрута со смартфона в мультимедиа-комплекс. То есть я прокладывала путь на мобильнике, находясь в редакции, садилась в автомобиль, а мой план автоматически выводился на экран мультимедиа. Кроме того, приложение подсказывает оптимальный пеший маршрут до машины (ох, как эта функция выручала меня на парковках гипермаркетов) и делится по вашей просьбе местоположением авто с другом.
«Польза пользой, а что с безопасностью?» — быть может, спросите вы. А здесь переживать не о чем: по словам представителей Renault, недоброжелатели не могут подключиться к сервису, ведь машина «коннектится» с облаком по защищенному, запароленному каналу через SIM-чип, встроенный в телематический блок автомобиля. То есть Renault Connect не использует «открытый» Интернет.
Кроме того, чтобы кроссовер сдвинулся с места, необходим ключ-карта. Да, дистанционно можно отпереть двери и «пробудить» двигатель. Но как только водитель, не имеющий ключ, коснется педалей или попытается перевести селектор коробки передач из «паркинга» в любой другой режим, мотор тут же заглохнет.
Пожалуй, единственное, что может омрачить опыт использования подключенных сервисов Renault Connect, это слабый сигнал сотовой связи, что, впрочем, справедливо для всех «облачных» технологий. Если связи в том месте, где припаркован автомобиль или находится водитель, нет, то система работать не будет. Правда, лично я с такой проблемой ни разу не столкнулась, хотя тестировала сервис не только в Москве, но и в глухих областных лесах.
… Подводя итог эксперимента, я бы сказала, что Renault Connect нельзя назвать необходимой опцией, но она очень полезна и точно выводит ваше взаимодействие с автомобилем на новый уровень комфорта. Упрощает процессы в повседневной водительской жизни, выручает в нештатных ситуациях. Смартфоны буквально приросли к нашим ладоням, и здорово, что теперь есть возможность синхронизировать их с автомобилем не только для развлечений, но и для получения важной информации, дистанционного управления.
Тем более что по своему функционалу Renault Connect сильно выигрывает у конкурентов из массового сегмента, предоставляя клиентам те же возможности, что премиальные бренды. Если проводить параллели с последними, то «реношный» сервис разве что пока не «собирает» ошибки из системы автомобиля и не ведет историю ремонтных работ. Однако не исключено, что эти возможности появится позже, ведь работа над Renault Connect продолжается.