Управление автомобилем со смартфона: все о подключаемых сервисах Renault Connect

Итак, открываем магазин приложений и ищем там MY Renault. Скачиваем, устанавливаем, проходим несложную процедуру регистрации. На электронную почту «падает» ссылка для активации аккаунта: кликаем по ней — личный кабинет создан, можно привязывать автомобиль. Это тоже занимает пару минут: надо ввести VIN-номер машины и дождаться, когда на экране мультимедиа-комплекса появится код для синхронизации устройств. Ничего сложного — все интуитивно понятно, никаких лишних шагов.

После того, как синхронизация завершится, на главном экране приложения отобразится некоторая информация по автомобилю — в частности, текущий пробег и статус дверных замков (открыты или закрыты). И если на «цифровой одометр» я особо внимания не обращала, то последний оказался очень кстати. Не знаю, как у вас, а у меня периодически случается такое, когда я не могу вспомнить, заперла ли двери.

В приложении MY Renault можно не только проверять замки, но и управлять ими. Иными словами, если вдруг выяснится, что автомобиль открыт, можно кликнуть на виртуальную желтую кнопочку, и двери запрутся. Так же — одним касанием экрана — можно запустить двигатель, а вместе с тем и климатическую установку, которая охладит или прогреет салон до 21° С. Этой функции в 30-градусную жару я радовалась больше всего. Наверняка ей же я бы сильно радовалась в январские морозы. Из прочих удобных функций — возможность отслеживать местоположение автомобиля.