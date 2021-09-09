Выше нос: первый тест-драйв обновленного Kia Cerato

Четвертое поколение седана показали в 2018 году на автосалоне NAIAS в Детройте, так что пришла пора обновляться. Корейцы готовились к этому основательно и выкатили посвежевшую машину в апреле 2021 года. Что касается России, то у нас продажи рестайлинговой модели стартовали 8 сентября. Кстати, Cerato стал первым автомобилем, который примерил на себя обновленный логотип Kia. Может, так корейцы подчеркивают перемены, которые в нем произошли? Давайте разбираться.

Внешне Cerato точно стал агрессивнее и ярче. Это уже тренд последних лет. Бьюсь об заклад, все давно забыли, что когда-то корейские машины называли серыми и безликими. Дизайнеры раскусили, что многие покупают автомобиль именно глазами. Так что получайте модный и современный седан. А то, что у него старая платформа, так она не портит первого впечатления.

Решетку радиатора сделали узкой и она как бы срослась с головной оптикой. Переделали рисунок ходовых огней, а поворотники интегрировали в блок-фары. Кстати, в базовой версии головные фары — линзованные, а в топовых — светодиодные. Что касается кормы, то здесь появились новые фонари и бампер новой формы.