Выше нос: первый тест-драйв обновленного Kia Cerato

Четвертое поколение седана показали в 2018 году на автосалоне NAIAS в Детройте, так что пришла пора обновляться. Корейцы готовились к этому основательно и выкатили посвежевшую машину в апреле 2021 года. Что касается России, то у нас продажи рестайлинговой модели стартовали 8 сентября. Кстати, Cerato стал первым автомобилем, который примерил на себя обновленный логотип Kia. Может, так корейцы подчеркивают перемены, которые в нем произошли? Давайте разбираться.
Внешне Cerato точно стал агрессивнее и ярче. Это уже тренд последних лет. Бьюсь об заклад, все давно забыли, что когда-то корейские машины называли серыми и безликими. Дизайнеры раскусили, что многие покупают автомобиль именно глазами. Так что получайте модный и современный седан. А то, что у него старая платформа, так она не портит первого впечатления.
Решетку радиатора сделали узкой и она как бы срослась с головной оптикой. Переделали рисунок ходовых огней, а поворотники интегрировали в блок-фары. Кстати, в базовой версии головные фары — линзованные, а в топовых — светодиодные. Что касается кормы, то здесь появились новые фонари и бампер новой формы.
Теперь подойдем к этому спортивному стилю с практической точки зрения. У решетки радиатора очень крупные соты. Значит, многие будут ставить туда сетку, чтобы камни не бомбили радиатор. На корме указатели поворота расположены все также низко, потому как интегрированы в бампер. Так что парковаться надо аккуратно даже при наличии парктроников и камеры с динамической разметкой. Наконец, буксировочную проушину сзади разместили аккурат под запаской. На мой взгляд — не оптимальное решение. Ведь если машина где-то застрянет, при попытке ее вытащить проушину можно и свернуть.
Но не будем о грустном, лучше заглянем в салон. Интерьер серьезно не меняли, так как он соответствует классу авто и стоит своих денег. Радует, что уже начиная с базовой версии у седана есть 8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа с поддержкой Apple Car Play и Android Auto. У меня нет претензий к его разрешению и быстродействию, но некоторые вещи вызвали вопросы. Например, «подружив» телефон с бортовой системой, соединение однажды просто «отвалилось». Видимо, есть какие-то «баги» в софте. Думаю, корейцы их выловят быстро. Ну и графику можно сделать веселее, под стать внешности автомобиля.
Упомяну и то, что дорогие версий Cerato оснащаются электрическим стояночным тормозом и расширенным комплексом ассистентов Drive Wise. Работает электроника без каких-либо нареканий. Четко держит седан в полосе движения, а когда задеваешь колесом разметку, довольно настойчиво возвращает автомобиль обратно движением руля.
Еще одна «фишка» — телематическая система Kia Connect, появившаяся на седане впервые. Она позволяет, скажем, найти автомобиль на парковке или проверить — все ли двери закрыты. Делается это с помощью смартфона, что довольно удобно.
Что касается силовых агрегатов, то они остались прежними. Это атмосферные моторы объемом 1,6 (128 л. с.) и 2 (150 л. с.) литра, оба с распределенным впрыском и адаптированы под использование 92-го бензина.
Шестиступенчатая «механика» идет только с младшим агрегатом. Кстати, доля трехпедальных машин в общих продажах ничтожна. В большинстве случаев водители выбирают шестиступенчатый «автомат», потому его можно взять с любым двигателем.
Тестовый маршрут, проходивший по дорогам Подмосковья, я проехал на Cerato со старшим мотором. Если не строить из себя гонщика и не требовать от автомобиля чрезмерно много, то он оставляет приятные впечатления.
Разгон в меру бодрый, так что при обгонах не надо переводить селектор в ручной режим и загонять стрелку тахометра в красную зону. Прямую машина держит четко, потому как подвеска в меру плотная, а пухлый руль точно передает волю водителя колесам.
Трясти начинает на совсем уж плохой дороге, а щербатый асфальт отдает микровибрациями на «баранке». Подозреваю, что если поменять шины с корейских на продукцию именитого европейского бренда, то «грязь» на руле исчезнет.
В целом Cerato оставляет ощущение вполне взрослого автомобиля, который постепенно тянется к старшему K5. Он модно выглядит, получил немало электронных систем и довольно точно рулится. Поэтому не надо грустить о том, что наши люди постепенно теряют интерес к этому типу кузова.
Теперь — самое интересное. Базовый «прайс» на модель начинается от 1 394 900 рублей. Седан с «автоматом» обойдется минимум в 1 434 900 рублей, а за топовый вариант GT-Line+ придется заплатить 1 829 900 рублей. По нынешним временам цены вполне реальны.