Как сэкономить на замене турбокомпрессора и восстановить его заводские характеристики

Ремонт — обходным технологиям здесь не место

Однако, каким бы надежным ни был агрегат наддува, придет время, когда ему потребуется ремонт. Что касается «железа» турбокомпрессора, то обычно проблем с его восстановлением не возникает. Мастера в специализированных сервисных центрах успешно освоили технологию, а с запасными частями (оригинальными и альтернативными высокого качества) проблем нет. А вот с приобретением компонентов системы управления турбиной или комплектных актуаторов раньше возникали сложности.

Так, еще совсем недавно купить новые оригинальные узлы от Hella было невозможно, так как они просто не поставлялись в запасные части. Ремонтники были вынуждены либо подбирать запасные части в каталогах альтернативных производителей, либо искать нужные комплектующие на «разборке». И в том и другом случаях гарантировать безупречную работу агрегата не представлялось возможным. Качество неоригинальных деталей, как правило, было невысоким, а бэушные модули в большинстве своем имели большую наработку и сильный износ.

Самое неприятное, что ремонт турбокомпрессоров, выполненный по таким «обходным технологиям», приводил к некорректной их работе, что могло привести к повышенным нагрузкам на детали двигателя и ускоренному износу ДВС. Учитывая это, многие владельцы машин были вынуждены приобретать новые турбокомпрессоры, отдавая за них десятки тысяч рублей!

Оригинальные запчасти теперь доступны!

С 2020 года ситуация в корне изменилась. Мировые производители турбокомпрессоров, на сборочные конвейеры которых Hella поставляет свою продукцию, сняли ограничения на продажу комплектующих на свободном рынке запасных частей. Следовательно, теперь турбокомпрессоры можно восстановить до состояния оригинала, затратив на это относительно небольшие деньги.