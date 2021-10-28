Как сэкономить на замене турбокомпрессора и восстановить его заводские характеристики

Усложнение конструкции двигателей и систем управления их рабочим процессом требует от турбокомпрессора ювелирной точности функционирования. Для этого служат специальные устройства, актуаторы. Их сервопривод и редуктор механически связаны с лопатками, регулирующими угол, под которым выхлопные газы воздействуют на колесо турбины. Тем самым изменяется скорость вращения насосного колеса и подача воздуха во впускной трубопровод. Алгоритм работы сервопривода задает программатор («мозг»), который получает сигналы от блока управления двигателя.
Наиболее сложным является процесс управления двумя турбокомпрессорами, которые могут работать как последовательно (двухступенчатый наддув), так и параллельно, каждый на свой ряд цилиндров (V-образные двигатели). Любое рассогласование в работе агрегатов наддува приведет к сбоям в работе ДВС. Не случайно системе управления турбокомпрессорами уделяется особое внимание, а производят ее компоненты лидеры отрасли. Одним из таких является компания Hella, которая проектирует и изготавливает актуаторы с середины 90-х годов прошлого века и является конвейерным поставщиком большого числа всемирно-известных производителей агрегатов наддува.
Ремонт — обходным технологиям здесь не место
Однако, каким бы надежным ни был агрегат наддува, придет время, когда ему потребуется ремонт. Что касается «железа» турбокомпрессора, то обычно проблем с его восстановлением не возникает. Мастера в специализированных сервисных центрах успешно освоили технологию, а с запасными частями (оригинальными и альтернативными высокого качества) проблем нет. А вот с приобретением компонентов системы управления турбиной или комплектных актуаторов раньше возникали сложности.
Так, еще совсем недавно купить новые оригинальные узлы от Hella было невозможно, так как они просто не поставлялись в запасные части. Ремонтники были вынуждены либо подбирать запасные части в каталогах альтернативных производителей, либо искать нужные комплектующие на «разборке». И в том и другом случаях гарантировать безупречную работу агрегата не представлялось возможным. Качество неоригинальных деталей, как правило, было невысоким, а бэушные модули в большинстве своем имели большую наработку и сильный износ.
Самое неприятное, что ремонт турбокомпрессоров, выполненный по таким «обходным технологиям», приводил к некорректной их работе, что могло привести к повышенным нагрузкам на детали двигателя и ускоренному износу ДВС. Учитывая это, многие владельцы машин были вынуждены приобретать новые турбокомпрессоры, отдавая за них десятки тысяч рублей!
Оригинальные запчасти теперь доступны!
С 2020 года ситуация в корне изменилась. Мировые производители турбокомпрессоров, на сборочные конвейеры которых Hella поставляет свою продукцию, сняли ограничения на продажу комплектующих на свободном рынке запасных частей. Следовательно, теперь турбокомпрессоры можно восстановить до состояния оригинала, затратив на это относительно небольшие деньги.
На сегодняшний день широта линейки актуаторов от Hella, доступных в свободной продаже, составляет около сотни моделей, которые охватывают самые популярные и массовые турбокомпрессоры, устанавливаемые на моторы легковых автомобилей.
Работа по формированию предложения запасных частей по коммерческому (грузовому) транспорту только начата, и открывает список таких актуатор турбокомпрессора, монтируемого на дизельные моторы Cummins, применяемые на массовых российских грузовиках и автобусах малого класса, созданных на шасси ГАЗель NEXT. Отметим, что в список доступных к покупке актуаторов входят как «простые» модификации, в память которых программа управления «зашита» на заводе, так и «обучаемые», которые настраиваются с помощью специального оборудования мастерами сервисных станций.
Обращайтесь к профессионалам!
Однако, доступность запасных частей и, в том числе бывших ранее дефицитом актуаторов, не означает, что турбокомпрессор теперь можно перебрать на коленке в гаражных условиях. Мы говорим о сложных, высокотехнологичных продуктах. Для проведения их квалифицированного ремонта необходимы знания, опыт и специальное оборудование, которое позволяет произвести грамотную настройку («обучение») управляющей системы турбокомпрессора. Как это происходит на практике, можно посмотреть в видео, специально подготовленном официальным российским подразделением HELLA (https://www.youtube.com/watch?v=fpNQGs6IKhU).