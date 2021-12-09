Как «зимние» капризы стартера маскируются под разрядку аккумулятора

Стандартная ситуация для зимнего морозного утра. Водитель приходит к машине, включает зажигание, а в ответ, вместо бодрого урчания из-под капота, слышится лишь вялое жужжание стартера или вовсе — одни лишь сиротливые щелчки реле. Даже малоопытный автоюзер в такой ситуации со 100-процентной уверенностью назовет причину случившегося: аккумулятор «сдох».
В определенном смысле этот диагноз будет верен. При охлаждении до серьезных температур ниже нуля автомобильный аккумулятор теряет заметную часть своей изначальной емкости. Достаточно сказать, что при −20ºС у стандартной кислотной стартерной батареи остается лишь 60% от ее номинальной емкости. А если она уже старая, то с электричеством, потребным для пуска мотора в мороз, действительно могут быть проблемы.
Но нюанс в том, что падение емкости стартерной батареи зимой — эффект известный и автопроизводители давно научились его нивелировать, используя аккумуляторы с запасом по емкости. И когда авто с более менее работоспособной АКБ вдруг перестает подавать признаки жизни, есть смысл заподозрить в «диварсии» не его, а, например, стартер! Почему именно стартер — спросите вы? А потому, что, как мы помним, именно он отказался крутить движок.
Это значит, что ему не хватает для этого силенок. При этом надо оговориться, что мы должны быть уверены: масло в моторе не замерзло и не оказывает слишком уж высокого сопротивления вращению коленвала. Как же может напакостить стартер, «подставив» аккумулятор под гнев автовладельца?
Очень просто. Например, если он уже не особо «молод», у него может изрядно сработаться смазка в подшипниках осей статора и редуктора. От мороза она становится слишком густой и оказывает непосильное сопротивление вращению в условиях, когда аккумулятор естественным образом потерял часть емкости и не выдает свой «номинал».
Другая «подлянка» от стартера может крыться в состоянии его «плюсовой» клеммы. У некоторых моделей машин стартер расположен низко и периодически-постоянно «купается» в потоках химических реагентов, летящих из-под колес. Из-за этого в ускоренном темпе окисляется этот электроконтакт даже на новых авто, что ведет к росту электрического сопротивления в соединении. В какой-то момент оно достигает такой величины, что начинает «сжирать» существенную часть энергии, подаваемой каккумулятором на стартер. В результате последний выдает лишь печальное «вжи-вжи-вжи» вместо нормальной раскрутки мотора.
Об этих нюансах работы стартера следует вспомнить автовладельцу, прежде чем бежать в магазин за новым аккумулятором.