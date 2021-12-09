Как «зимние» капризы стартера маскируются под разрядку аккумулятора

Стандартная ситуация для зимнего морозного утра. Водитель приходит к машине, включает зажигание, а в ответ, вместо бодрого урчания из-под капота, слышится лишь вялое жужжание стартера или вовсе — одни лишь сиротливые щелчки реле. Даже малоопытный автоюзер в такой ситуации со 100-процентной уверенностью назовет причину случившегося: аккумулятор «сдох».

В определенном смысле этот диагноз будет верен. При охлаждении до серьезных температур ниже нуля автомобильный аккумулятор теряет заметную часть своей изначальной емкости. Достаточно сказать, что при −20ºС у стандартной кислотной стартерной батареи остается лишь 60% от ее номинальной емкости. А если она уже старая, то с электричеством, потребным для пуска мотора в мороз, действительно могут быть проблемы.

Но нюанс в том, что падение емкости стартерной батареи зимой — эффект известный и автопроизводители давно научились его нивелировать, используя аккумуляторы с запасом по емкости. И когда авто с более менее работоспособной АКБ вдруг перестает подавать признаки жизни, есть смысл заподозрить в «диварсии» не его, а, например, стартер! Почему именно стартер — спросите вы? А потому, что, как мы помним, именно он отказался крутить движок.