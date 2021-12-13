Прощай, «Камаксор»: КамАЗ свернет производство сверхпопулярной модели

Как сообщает пресс-служба КамАЗ, по итогам 2021 года грузовой автогигант должен выпустить 1700 машин новейшего поколения К5, тогда как годом ранее удалось собрать лишь около 500 таких авто. В 2022-м заводские ворота покинут уже 8000 представителей семейства.

Примерно столько же планируется изготовить и «Камаксоров», для которых наступающий год станет последним. Причина — строго производственная: исходный Mercedes-Benz Axor позапрошлой генерации тоже оуходит на пенсию, а значит, КамАЗ К4 останется без кабинного модуля.

Тем удивительнее, что древний КамАЗ К3, то есть семейство камских грузовиков образца 1976 года, продолжит свою рыночную карьеру. При этом именно «старички» делают автозаводу основную кассу.

А еще совсем недавно в Набережных Челнах начали выпуск грузовиков из новейшего семейства «Компас». Как выяснил портал «АвтоВзгляд», продажи челнинских (а если быть откровенным — китайских) среднетоннажников стартуют сразу после наступления нового года.