Могучая коробчонка: снежный тест-драйв нового Suzuki Jimny

Издалека — что твой «Гелик»

Возможно, поклонникам обычных городских семейных паркетников никогда так и не удастся понять, почему же так уважаем в кругах «джиперов» маленький и неказистый с виду Suzuki Jimny, однако факт остается фактом — даже старые машины предыдущего поколения ценятся на вторичном рынке так, что меньше чем за 800 000 рублей живую машину просто-напросто не найти. И стоимость, нужно заметить, вопреки логике, не падает. Но, с выходом новой модели Jimny вновь заставил не только говорить, но и мечтать о себе. Разумеется тех, кто понимает, что это за автомобиль и для чего он нужен.

Если старый Jimny имел довольно посредственный, типично азиатский дизайн (в конце концов, любили его не за красивые глаза), то новая модель — сама брутальность. Квадратные внедорожники всегда нравились и будут нравится настоящим мужикам — и вот тут японцы постарались. Причем постарались так, чтоблагодаря круглым светодиодным фарам, в темное время суток издалека малыша Jimny можно принять за… «Гелендваген», особенно если включены только дневные ходовые огни. Естественно, российские автолюбители тут же окрестили его «мини-геликом».

Никакого велосипеда дизайнерам изобретать не потребовалось, была взята обкатанная едва ли не тысячелетиями квадратная форма с аэродинамикой кирпича, благо что Suzuki Jimny — это совсем не про скорость. Плюс яркие цвета и двухцветная окраска — стильно и современно, а главное, привлекает внимание.

Конечно же, не забыл производитель и про любителей съехать с асфальта, а таких, надо сказать, подавляющее большинство среди владельцев Suzuki Jimny, так что бамперы у машины имеют скошенные углы в районе колес для лучшего преодоления препятствий, а также неокрашенный черный пластик, не боящийся царапин, веток и камней.