Могучая коробчонка: снежный тест-драйв нового Suzuki Jimny

Что же такое происходит? Даже легендарный Land Rover Defender в своем неизменном классическом исполнении канул в Лету, превратившись в гламурный и неприлично дорогой кроссовер. По сути, из серийных машин на раме ездят разве что непомерно дорогущий G-klasse, семейство Land Cruiser/LX, а также Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, KIA Mohave, да пара «китайцев» с «американцами».
И, конечно же, старый, но отнюдь не добрый УАЗ. Да, выбор не велик, но все же он есть. И вот тут весьма отрадно, что со сменой поколений в прошлом году японский малыш Suzuki Jimny остался верен себе, то есть своей раме.
Издалека — что твой «Гелик»
Возможно, поклонникам обычных городских семейных паркетников никогда так и не удастся понять, почему же так уважаем в кругах «джиперов» маленький и неказистый с виду Suzuki Jimny, однако факт остается фактом — даже старые машины предыдущего поколения ценятся на вторичном рынке так, что меньше чем за 800 000 рублей живую машину просто-напросто не найти. И стоимость, нужно заметить, вопреки логике, не падает. Но, с выходом новой модели Jimny вновь заставил не только говорить, но и мечтать о себе. Разумеется тех, кто понимает, что это за автомобиль и для чего он нужен.
Если старый Jimny имел довольно посредственный, типично азиатский дизайн (в конце концов, любили его не за красивые глаза), то новая модель — сама брутальность. Квадратные внедорожники всегда нравились и будут нравится настоящим мужикам — и вот тут японцы постарались. Причем постарались так, чтоблагодаря круглым светодиодным фарам, в темное время суток издалека малыша Jimny можно принять за… «Гелендваген», особенно если включены только дневные ходовые огни. Естественно, российские автолюбители тут же окрестили его «мини-геликом».
Никакого велосипеда дизайнерам изобретать не потребовалось, была взята обкатанная едва ли не тысячелетиями квадратная форма с аэродинамикой кирпича, благо что Suzuki Jimny — это совсем не про скорость. Плюс яркие цвета и двухцветная окраска — стильно и современно, а главное, привлекает внимание.
Конечно же, не забыл производитель и про любителей съехать с асфальта, а таких, надо сказать, подавляющее большинство среди владельцев Suzuki Jimny, так что бамперы у машины имеют скошенные углы в районе колес для лучшего преодоления препятствий, а также неокрашенный черный пластик, не боящийся царапин, веток и камней.
Круги и квадраты
Кстати, квадратная форма способствует неплохой вместимости, при условии сложенных задних сидений, конечно же. Причем на самих задних сидушках запросто способны разместиться двое взрослых с весьма солидными габаритами, что тоже довольно впечатлительно для такой крохотной с виду машинки. Правда, стоит оговориться, что при разложенных задних креслах, багажника нет от слова «совсем» — разве что небольшая плоская сумка с ноутбуком войдет.
А вот сам интерьер, хоть и не претендует на роскошь, но зато выполнен довольно стильно, слегка в духе нового Defender. Круглые детали — многофункциональное рулевое колесо, оптимального диаметра и толщины, кстати, приборы на панели, воздуховоды да «крутилки» климат-контроля, все остальное — мощное и квадратное.
Ручка для переднего пассажира — сама монументальность и даже разделена посередине, чтобы можно было держаться обеими лапками на бездорожье. Подумали конструкторы и об активных пользователях соцсетей и тому подобных блогерах — USB разъемы в машине присутствуют.
Сиденья вполне удобны, хоть и не блещут мягкостью, да и боковой поддержки практически нет, хотя она здесь и не особо-то нужна. Подушки сидений традиционно и по-азиатски коротковаты, но это — болезнь практически всех восточных машин, даже премиальных. Зато вполне современный 7-дюймовый сенсорный дисплей поддерживает все основные ингридиенты смартфонов и обладает отменной яркостью.
Там, где пехота точно не пройдет
1,3-литровый моторчик, устанавливаемый на предыдущую версию Jimny, равно как и его еще менее мощный аналог оставили для внутреннего рынка, нашему же брату положено все самое лучшее — 1,5-литровый двигатель с 5-ступенчатой «механикой», либо с 4-ступенчатым «автоматом» — на выбор. Динамикой Suzuki Jimny не блещет — на трассе его удастся разогнать лишь до 140—145 км/ч, а больше и не надо. Но зато стоит только съехать с асфальта… И вот тут начинается самое интересное и увлекательное.
Помимо небольшого веса и лонжеронной рамы, Jimny оснащен элементарной трехрычажной подвеской с неразрезными мостами. Устаревшая и архаичная конструкция? Возможно. Но она дает превосходный результат! Вкупе с системой полного привода AllGrip Pro, расположенными по углам колесами, клиренсом в 210 мм и понижающей передачей (причем рычаг «раздатки» традиционный механический, никаких новомодных кнопок), Jimny запросто преодолевает практически любые препятствия. Даже на обычной гражданской резине.
Suzuki Jimny — это как раз тот случай, когда ты специально пытаешься найти место посложнее, чтобы его преодолеть, и ему это всегда удается! Понятно, что закопать можно любой автомобиль и даже танк, но после сильнейшего снегопада с раскисшей глиной подо льдом, Jimny играючи пробирался через непаханное поле по пояс в рыхлом снегу. И нигде ни разу даже не зацепил ни за что днищем. Одним словом, мечта любителя оффроуда.
Овес не просто дорог, а слишком
Ну и, наконец, самый главный и наиболее актуальный вопрос: а сколько же стоит все это чудо? И вот здесь не обошлось без традиционных в наше время парадоксов. Когда Suzuki Jimny только зашел на рынок, его ценник был весьма привлекателен — на уровне 1,3—1,5 миллиона рублей за машину в зависимости от комплектации, и это была прекрасная цена за такую машину.
Сегодня все уже далеко не так радужно — стартовая цена 1 919 000 рублей за авто в комплектации GL с механической коробкой. За топовый вариант GLX с «автоматом» и прочими опциями попросят от 2 149 000 «рубасов», правда и за эти деньги вы машину вряд ли найдете. Современные реалии таковы, что жадность дилеров не имеет ни рамок приличия, ни соответствующей уголовной статьи (пока). Говорят, бывали случаи, когда за коробчонку Jimny просили по три и даже почти четыре миллиона рублей!
А как же хочется, чтобы он стоил те самые заветные 1,5 миллиона. В этом случае, вместо тестовой машины, я со словами благодарности вернул бы в представительство японской марки конверт с деньгами…