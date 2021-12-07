Радушный самозванец: видео тест-драйв новейшего кроссовера Exeed VX

Этот уникальный для российского автопрома момент настал: китайский автомобиль пробил полоток в 3 млн рублей. А если быть точнее, то за новый Exeed VX в начальной комплектации Luxury дилеры просят от 3 299 900 рублей. Но это в теории. На практике то, конечно, он со всеми наценками и принудительным дополнительным оборудованием стоит гораздо дороже, но сейчас не об этом.
Главными соперниками Exeed VX станут Kia Mohave, Hyundai Palisade и им подобные. И если с первым кроссовер из Поднебесной еще может потягаться, предложив покупателю экономию в ощутимые 700 000 ₽, то со вторым (от 3 640 000 ₽) этот фокус не пройдет. Будем честны, 300 000 — не та сумма, которая могла бы решить судьбу покупки в несколько миллионов. А Mazda CX-9? Он вообще дешевле нашего главного героя — от 3 280 000 ₽
Думается, что китайцы в очередной раз переоценили свои возможности и слишком высоко задрали нос. Но так ли это на самом деле? Может, Exeed VX все же способен удивить недоверчивых россиян?
Сами представители Exeed акцентируют внимание на «очень надежных» силовых агрегатах: двухлитровом турбомоторе в 249 сил и семиступенчатом «роботе», разработанном в партнерстве с GetRag. К тому же VX может похвастать полным приводом (муфта BorgWarner), клиренсом в 200 мм и массой всевозможных опций, начиная от банального «зимнего пакета», заканчивая предупреждениями о фронтальных и прочих столкновениях.
В общем, по их словам, не автомобиль, а мечта — и в пир, и в мир. То есть и в город, и на бездорожье. А что же мы имеем в действительности? Ответ на этот вопрос — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».