Радушный самозванец: видео тест-драйв новейшего кроссовера Exeed VX

Этот уникальный для российского автопрома момент настал: китайский автомобиль пробил полоток в 3 млн рублей. А если быть точнее, то за новый Exeed VX в начальной комплектации Luxury дилеры просят от 3 299 900 рублей. Но это в теории. На практике то, конечно, он со всеми наценками и принудительным дополнительным оборудованием стоит гораздо дороже, но сейчас не об этом.

Главными соперниками Exeed VX станут Kia Mohave, Hyundai Palisade и им подобные. И если с первым кроссовер из Поднебесной еще может потягаться, предложив покупателю экономию в ощутимые 700 000 ₽, то со вторым (от 3 640 000 ₽) этот фокус не пройдет. Будем честны, 300 000 — не та сумма, которая могла бы решить судьбу покупки в несколько миллионов. А Mazda CX-9? Он вообще дешевле нашего главного героя — от 3 280 000 ₽

Думается, что китайцы в очередной раз переоценили свои возможности и слишком высоко задрали нос. Но так ли это на самом деле? Может, Exeed VX все же способен удивить недоверчивых россиян?