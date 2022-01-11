Первая игрушка: тест-драйв седана Audi A3 четвертого поколения

И мне новая Audi A3 внешне нравится куда больше, чем та, на которой «гоняет» моя подруга. «Рисуя» машину четвертой генерации, дизайнеры не стали экспериментировать, сохранив узнаваемые черты и аккуратно освежив привычный образ. Обновлению подверглись бамперы, решетка радиатора, оптика. Кстати, последняя отныне может быть и матричной — но будьте любезны раскошелиться.

Я бы сказала, что четырехдверка, открыв новую главу своей истории, стала солиднее. В том числе благодаря динамическим указателям поворотов спереди и сзади, а также приросту в габаритах (длина, ширина, высота). Та несоразмерность, что была присуща предыдущим генерациям, канула в Лету. И теперь Audi A3, на мой взгляд, вполне может претендовать на звание младшей копии A4. Она такая же элегантная, деловитая и очаровательная.

Вот вспомните. как уходя с парковки, вам не хочется обернуться на свой автомобиль? На новую А3 обернулась три раза — моя!