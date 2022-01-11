Первая игрушка: тест-драйв седана Audi A3 четвертого поколения

И мне новая Audi A3 внешне нравится куда больше, чем та, на которой «гоняет» моя подруга. «Рисуя» машину четвертой генерации, дизайнеры не стали экспериментировать, сохранив узнаваемые черты и аккуратно освежив привычный образ. Обновлению подверглись бамперы, решетка радиатора, оптика. Кстати, последняя отныне может быть и матричной — но будьте любезны раскошелиться.
Я бы сказала, что четырехдверка, открыв новую главу своей истории, стала солиднее. В том числе благодаря динамическим указателям поворотов спереди и сзади, а также приросту в габаритах (длина, ширина, высота). Та несоразмерность, что была присуща предыдущим генерациям, канула в Лету. И теперь Audi A3, на мой взгляд, вполне может претендовать на звание младшей копии A4. Она такая же элегантная, деловитая и очаровательная.
Вот вспомните. как уходя с парковки, вам не хочется обернуться на свой автомобиль? На новую А3 обернулась три раза — моя!
ЗАГЛЯНИ ВНУТРЬ
Приятно удивило и оформление внутреннего убранства. Ощущения, словно попал в «нафаршированный» Volkswagen, нет. Хорошо читаемая цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма (опять же, за доплату). Экран мультимедийной системы — новой, заимствованной у старших «Ауди» — развернут к водителю. К слову, мобильник синхронизируется с ней молниеносно. Сам комплекс не сбоит, не подвисает, излишней замороченностью не докучает.
Порадовали и физические клавиши климатической установки и некоторых прочих систем. Спасибо ингольштадтцам за то, что, вопреки трендам, не торопятся с «сенсоризацией». Не могу пройти мимо панорамной крыши — изыск, но уместный, визуально расширяет пространство. Крепко обнимающие глубокие кресла с электрорегулировками и пусть и примитивным, но все же массажем, множество ниш для монеток-помадок-конфеток.
В общем, меня интерьер и, в частности, организация водительского кокпита впечатлили. А вот друзья-пассажиры — куда более придирчивые и практичные ребята — моих восхищений не разделили. Сначала прицепились к жестким материалам отделки, потом — к нелепому расположению дефлекторов, следом — к несподручному тумблеру КП. Хотя с последним точно не согласна: пользоваться удобно, дело привычки.
А вот на чем мы сошлись безоговорочно, так это на недостатке пространства на заднем диване. Мне (скромная комплекциия, рост 160 см) на втором ряду сиделось свободно и удобно. Что же до более крупных товарищей-мужчин, то они уперлись коленями в передние кресла, а макушками — в крышу. Мы пришли к выводу, что галерка предназначена для подрастающих племянников, таких же миниатюрных как я девчонок и… пары любимых туфель.
Хотя зачем забивать второй ряд вещами, если для них предусмотрено достаточно места в багажнике? Со сменой поколения, грузовой отсек A3 сохранил свои 425 л. Лично мне, чтобы уместить все пакеты после удачного шопинга, этого хватило. Спинки складываются в соотношении 40:20:40, можно отыскать всевозможные крючки, крепления. И в качестве опции доступен электропривод.
НА СТАРТ
И если опций ингольштадтцы предлагают едва ли не бесконечный список, то выбирать силовые агрегаты не приходится. Audi A3, ориентированной на российский рынок, полагается всего одна модификация — турбированный 1.4 TFSI на 150 л. с., передний привод и восьмиступенчатый автомат. Да-да, классический гидротрансформатор: на радость скептиков и ярых противников DSG, никаких «роботов».
Мне сложно сравнивать новую «трешкку» с предшественницей по ездовым повадкам), но динамика седана не разочаровала. Хотя особо и не впечатлила. Машина реагирует на команды плавно и ответственно. Разгон уверенный, расход горючки умеренный, передачи перещелкиваются практически незаметно. Для города — более чем.
Тем, кому задора не хватает, на помощь могла бы прийти система Audi Drive Select, корректирующая по отмашке рулевого электронные настройки двигателя, коробки и ходовой, если опционально установлена спортивная подвеска. Почему «могла бы»? Мне показалось, что толку от этого комплекса особого нет. Да, наверное, в режиме Dynamic авто становится чуточку злее и собраннее, но уловить это сложнее, чем женские намеки.
От ходовой, признаться, я ожидала большей мягкости: даже стандартная подвеска Audi A3 кажется излишне грубой. Боюсь представить, что испытывают водитель и пассажиры на машине со спортивной конструкцией, пролетая по кочкам и ямам, коими богаты российские дороги. Но с другой стороны, такие настройки гарантируют четкое прохождение поворотов без раскачек и вылетов с траектории.
Вот, кстати, упражнения с активной «рулежкой» доставляли мне особое удовольствие. Почему? Да потому что управляемость у машинки отменная. Ну, чего говорить, ингольштадтцы всегда этим славились. А вот над чем им следовало бы поработать, так это над шумоизоляцией. В салоне отчетливо прослушивается шорох шин — даже не своих, а соседских. Негоже для автомобиля премиальной марки, пусть и самого доступного.
КОМУ И ЗАЧЕМ
Подводя итог, я бы сказала, что новая Audi A3, конечно, не лишена некоторых огрехов, но в целом она получилась удачной. Другой вопрос — кому такая машина нужна с ценником от 2,7 млн рублей. А с изобилующим набором опций, да еще и в нынешних реалиях — за все 4 миллиона. За те же деньги можно взять автомобиль старшего класса: ту же А4 или даже броскую А5, пусть и в более скромной комплектации.
И как тут снова не вспомнить мою подругу, владелицу предыдущей «трешки». Пожалуй, эта машина действительно станет отличным подарком супруге или дочери — особенно в качестве первого автомобиля. А что: относительно компактные размеры, неплохая для спокойного водителя динамика, широкие возможности для персонализации, богатое оснащение, приятный внешний вид. Лишь бы финансы позволяли.