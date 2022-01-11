Первая игрушка: тест-драйв седана Audi A3 четвертого поколения

Фото: Audi
Пять лет назад родители подарили моей подруге то ли на день рождения, то ли в честь «золотого» окончания школы — новенькую Audi A3. Ох, сколько было писков-визгов: она ее боготворила, упиваясь рассказами о безмятежных дорожных приключениях… Прокатиться на «трешке» мне хотелось ровно с тех самых пор. И вот гештальт, наконец, закрылся: A3 сменила поколение, что стало отличным поводом познакомиться с ней лично.
Кристина Извекова

И мне новая Audi A3 внешне нравится куда больше, чем та, на которой «гоняет» моя подруга. «Рисуя» машину четвертой генерации, дизайнеры не стали экспериментировать, сохранив узнаваемые черты и аккуратно освежив привычный образ. Обновлению подверглись бамперы, решетка радиатора, оптика. Кстати, последняя отныне может быть и матричной — но будьте любезны раскошелиться.

Я бы сказала, что четырехдверка, открыв новую главу своей истории, стала солиднее. В том числе благодаря динамическим указателям поворотов спереди и сзади, а также приросту в габаритах (длина, ширина, высота). Та несоразмерность, что была присуща предыдущим генерациям, канула в Лету. И теперь Audi A3, на мой взгляд, вполне может претендовать на звание младшей копии A4. Она такая же элегантная, деловитая и очаровательная.

Вот вспомните. как уходя с парковки, вам не хочется обернуться на свой автомобиль? На новую А3 обернулась три раза — моя!

Фото: Audi

ЗАГЛЯНИ ВНУТРЬ

Приятно удивило и оформление внутреннего убранства. Ощущения, словно попал в «нафаршированный» Volkswagen, нет. Хорошо читаемая цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма (опять же, за доплату). Экран мультимедийной системы — новой, заимствованной у старших «Ауди» — развернут к водителю. К слову, мобильник синхронизируется с ней молниеносно. Сам комплекс не сбоит, не подвисает, излишней замороченностью не докучает.

Порадовали и физические клавиши климатической установки и некоторых прочих систем. Спасибо ингольштадтцам за то, что, вопреки трендам, не торопятся с «сенсоризацией». Не могу пройти мимо панорамной крыши — изыск, но уместный, визуально расширяет пространство. Крепко обнимающие глубокие кресла с электрорегулировками и пусть и примитивным, но все же массажем, множество ниш для монеток-помадок-конфеток.

В общем, меня интерьер и, в частности, организация водительского кокпита впечатлили. А вот друзья-пассажиры — куда более придирчивые и практичные ребята — моих восхищений не разделили. Сначала прицепились к жестким материалам отделки, потом — к нелепому расположению дефлекторов, следом — к несподручному тумблеру КП. Хотя с последним точно не согласна: пользоваться удобно, дело привычки.

Фото: Audi

А вот на чем мы сошлись безоговорочно, так это на недостатке пространства на заднем диване. Мне (скромная комплекциия, рост 160 см) на втором ряду сиделось свободно и удобно. Что же до более крупных товарищей-мужчин, то они уперлись коленями в передние кресла, а макушками — в крышу. Мы пришли к выводу, что галерка предназначена для подрастающих племянников, таких же миниатюрных как я девчонок и… пары любимых туфель.

Хотя зачем забивать второй ряд вещами, если для них предусмотрено достаточно места в багажнике? Со сменой поколения, грузовой отсек A3 сохранил свои 425 л. Лично мне, чтобы уместить все пакеты после удачного шопинга, этого хватило. Спинки складываются в соотношении 40:20:40, можно отыскать всевозможные крючки, крепления. И в качестве опции доступен электропривод.

НА СТАРТ

И если опций ингольштадтцы предлагают едва ли не бесконечный список, то выбирать силовые агрегаты не приходится. Audi A3, ориентированной на российский рынок, полагается всего одна модификация — турбированный 1.4 TFSI на 150 л. с., передний привод и восьмиступенчатый автомат. Да-да, классический гидротрансформатор: на радость скептиков и ярых противников DSG, никаких «роботов».

Фото: Audi

Мне сложно сравнивать новую «трешкку» с предшественницей по ездовым повадкам), но динамика седана не разочаровала. Хотя особо и не впечатлила. Машина реагирует на команды плавно и ответственно. Разгон уверенный, расход горючки умеренный, передачи перещелкиваются практически незаметно. Для города — более чем.

Тем, кому задора не хватает, на помощь могла бы прийти система Audi Drive Select, корректирующая по отмашке рулевого электронные настройки двигателя, коробки и ходовой, если опционально установлена спортивная подвеска. Почему «могла бы»? Мне показалось, что толку от этого комплекса особого нет. Да, наверное, в режиме Dynamic авто становится чуточку злее и собраннее, но уловить это сложнее, чем женские намеки.

От ходовой, признаться, я ожидала большей мягкости: даже стандартная подвеска Audi A3 кажется излишне грубой. Боюсь представить, что испытывают водитель и пассажиры на машине со спортивной конструкцией, пролетая по кочкам и ямам, коими богаты российские дороги. Но с другой стороны, такие настройки гарантируют четкое прохождение поворотов без раскачек и вылетов с траектории.

Фото: Audi

Вот, кстати, упражнения с активной «рулежкой» доставляли мне особое удовольствие. Почему? Да потому что управляемость у машинки отменная. Ну, чего говорить, ингольштадтцы всегда этим славились. А вот над чем им следовало бы поработать, так это над шумоизоляцией. В салоне отчетливо прослушивается шорох шин — даже не своих, а соседских. Негоже для автомобиля премиальной марки, пусть и самого доступного.

КОМУ И ЗАЧЕМ

Подводя итог, я бы сказала, что новая Audi A3, конечно, не лишена некоторых огрехов, но в целом она получилась удачной. Другой вопрос — кому такая машина нужна с ценником от 2,7 млн рублей. А с изобилующим набором опций, да еще и в нынешних реалиях — за все 4 миллиона. За те же деньги можно взять автомобиль старшего класса: ту же А4 или даже броскую А5, пусть и в более скромной комплектации.

И как тут снова не вспомнить мою подругу, владелицу предыдущей «трешки». Пожалуй, эта машина действительно станет отличным подарком супруге или дочери — особенно в качестве первого автомобиля. А что: относительно компактные размеры, неплохая для спокойного водителя динамика, широкие возможности для персонализации, богатое оснащение, приятный внешний вид. Лишь бы финансы позволяли.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, новая модель, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент, купить машину, тест-драйв
11 января 2022
477