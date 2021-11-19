Почему газелисты предпочитают ездить без эмблемы на решетке радиатора

Собственно, на таких «кооперативных» обвесах эмблемы нет. Ее теоретически можно купить отдельно… Но, на удвиление, шильдик найти довольно трудно! Даже магазины, где торгуют только запчастями для «Газелей» и «Соболей» не всегда готовы предложить этот, как оказалось, дефицитный товар.

Более того, с некоторого времени даже фирменные составные бамперы стали продавать без логотипа марки ГАЗ. Очевидно, производитель пластковых деталей предполагает, что владелец машины снимет значок со старого (то есть, очевидно, разбитого) бампера. Ну, или купит новое лого.

Кстати, чтобы демонтировать эмблему, надо действовать очень аккуратно: к решетке радиатора металлическая пластинка банально приклеена и, отрывая ее от клеящего слоя, можно погнуть изображение, после чего газовский знак потеряет всякую привлекательность.

А поскольку шильдик вдруг стал редкостью, в некоторых магазинах за него просят по 400—500 рублей. Когда целый бампер можно купить за полторы тысячи «целковых»… Понятно, что при таком ценообразовании газелисты предпочитают ездить без силуэта оленя на передке.

Кстати, недавно ГАЗ начал ставить новый двигатель на «Газели». Так, до момента своего рыночного старта новейшая «Газель NN» оснащалась только одним мотором, но вскоре нижегородцы подготовили агрегат следующего поколения — EvoTech 3.0.