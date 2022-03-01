Чем мостовая схема подвески автомобиля круче многорычажной

Вы замечали, что все серьезные внедорожники и грузовики используют исключительно мостовую схему? Это мощная, тяжелая, во многом неудобная в использовании подвеска с кучей «заморочек». И тем не менее она используется, и довольно-таки широко. Во-первых, все минусы многорычажки — это плюсы мостов. А во-вторых, мост обеспечивает автомобилю всегда один и тот же должный просвет. Он пересекает весь кузов автомобиля от борта к борту, и является единым элементом, который крепится к раме посредством рессор или пружин и амортизаторов.

Иными словами, сколько бы вы не загрузили в автомобиль с мостовой схемой подвески, дорожный просвет между его низшей точкой, в нашем случае это сам мост, если не брать в расчет естественное и незначительное продавливание шин, будет точно такой же, как был до загрузки. А для грузовиков и внедорожников это весьма важный параметр.

А что же будет с многорычажным автомобилем, в который загрузили десять мешков цемента? Все верно: он просядет. Мало того, на маломальских кочках он начнет чиркать «брюхом». Если многорычажная подвеска установлена на кроссовере, то ее работа на бездорожье не сравнится с работой моста. Первой попросту не будет хватать запаса хода. А при движении по серьезным буеракам или колее — это критично.

Впрочем, не торопитесь бежать менять свой автомобиль с многорычажной подвеской на тот, что с мостами. Сперва, оцените сколько времени вы проводите на асфальте и вне его. Если выезжаете на природу, то как часто и по какой сложности бездорожью. И вот тогда вам станет понятно, нужны ли вам мосты. Большие же и мощные внедорожники выбирают по состоянию души и под определенные задачи, и их владельцам плевать на комфорт и не самую лучшую управляемость. У них есть цели, которые надо решать. И решить их можно исключительно транспортом с архаичным неразрезным мостом.