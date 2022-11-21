GAC GN8: гуд бай «Мультивэн», привет GN!

Несмотря на то, что GAC GN8 — далеко не новичок на авторынке, презрительно крутить носом по этому поводу нам не приходится. Он в России теперь единственный и неповторимый. О всяких VW Multivan c Citroёn SpaceTourer остается только мечтать. Неподвластную никаким техническим прогрессом ульяновскую «буханку» поминать в качестве реального конкурента GN8 лично я отказываюсь даже с формальной точки зрения. Все-таки ее сваяли больше 60 лет назад для перевозки мотострелкового отделения по полевой колее, оставленной танком. А китайский GAC GN8 — нормальный переднеприводный минивэн для комфортного перемещения сугубо гражданских людей по асфальту.

Шестиступенчатый «автомат», 155 мм дорожного просвета, турбированный 190-сильный двухлитровый бензиновый мотор, просторный салон с более чем пристойным уровнем концентрации «кожи-рожи» внутри — таково краткое описание GN8. Внешность машины явно рисовали с оглядкой на конкурентов. Кое-кто скажет, что «мордой» она вышла похожей на Toyota Alphard. Возможно. Хотя лично мне GAC больше напоминает кого-то из корейских одноклассников. Это касается не только передней части кузова, но и кормы. Хотя тут чувствуется еще и попытка «переосмыслить» дизайн немецких «бусов».