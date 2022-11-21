GAC GN8: гуд бай «Мультивэн», привет GN!

Несмотря на то, что GAC GN8 — далеко не новичок на авторынке, презрительно крутить носом по этому поводу нам не приходится. Он в России теперь единственный и неповторимый. О всяких VW Multivan c Citroёn SpaceTourer остается только мечтать. Неподвластную никаким техническим прогрессом ульяновскую «буханку» поминать в качестве реального конкурента GN8 лично я отказываюсь даже с формальной точки зрения. Все-таки ее сваяли больше 60 лет назад для перевозки мотострелкового отделения по полевой колее, оставленной танком. А китайский GAC GN8 — нормальный переднеприводный минивэн для комфортного перемещения сугубо гражданских людей по асфальту.
Шестиступенчатый «автомат», 155 мм дорожного просвета, турбированный 190-сильный двухлитровый бензиновый мотор, просторный салон с более чем пристойным уровнем концентрации «кожи-рожи» внутри — таково краткое описание GN8. Внешность машины явно рисовали с оглядкой на конкурентов. Кое-кто скажет, что «мордой» она вышла похожей на Toyota Alphard. Возможно. Хотя лично мне GAC больше напоминает кого-то из корейских одноклассников. Это касается не только передней части кузова, но и кормы. Хотя тут чувствуется еще и попытка «переосмыслить» дизайн немецких «бусов».
А вот внутри, по крайней мере в передней части салона, наш «китаец» уж точно делался четко с оглядкой на дизайн интерьеров корейских автомобилей конца 2010-х. Это чувствуется как в оформлении, так и в функционале «интерфейсов» — что на рулевом колесе, что на центральной консоли. Никаких дурацких регулировок-тачскриов: везде — старые добрые физические кнопки. Их можно нажимать хоть голым пальцем, хоть одетым в перчатку — когда садишься в заиндевевшую за ночь машину. Завел нажатием кнопки мотор, не снимая варежки включил обогревы руля, сиденья и лобового стекла — красота! Можно практически сразу ехать.
Перед глазами водителя GN8 классическая «приборка» с двумя стрелочными циферблатами (спидометр и тахометр) и большим цветным дисплеем борткомпьютера между ними. Руль нагревается не так быстро, как у тех же «корейцев» с «японцами», но все равно достаточно скоро, чтобы скинуть перчатки и получить возможность тыкать в дисплей «мультимедийки», расположенной вверху центральной консоли. Она, к сожалению, «дружит» только с Apple. Так что обладателям смартфонов на Android придется слушать радио либо музыку с телефона через bluetooth. Заметим, кстати, что качество радиоприема у всех моделей GAC, представленных на российском рынке, оставляет желать лучшего. Через телефон все «играет» более чем нормально.
Пассажирам второго ряда сидений нашего китайского «автобуса» грех на что-либо жаловаться. Они оба сидят в «капитанских креслах» с массажем и подогревом. В их распоряжении кондиционер и по монитору мультимединой системы (на спинках передних сидений). Обитателям третьего ряда повезло меньше. Нормально усесться они смогут, только если изрядно сдвинуть вперед «капитанские кресла". Впрочем, на 'галерке» обычно путешествуют либо домашние питомцы, либо багаж. Молча и безропотно.
В особо серьезных случаях, когда надо увезти с собой особенно много барахла, спинки третьего ряда сидений в GN8 заваливают, а сами «сидушки» поднимают вертикально. На освободившемся месте вольготно встают, например, четыре покрышки R19. Причем электропривод пятой двери спокойно ее при этом захлопывает — колеса не мешают.
Полностью электрические сдвижные пассажирские двери вопросов не вызывают. Ровно до тех пор, пока на их резиновые уплотнители не попадет влага и не замерзнет там. После этого приводы отказываются их откатывать. Проблема в том, что и вручную в такой ситуации дверь не сдвинуть с места. Приходится ждать, пока салон прогреется и растопит лед. Поэтому рекомендуем будущим владельцам GAC GN8 в обязательном порядке в зимний сезон регулярно обрабатывать уплотнители сдвижных дверей силиконовым спреем — чтобы на них не задерживалось ни единой молекулы воды.
С мировой иконой «минивэнистости», с VW Multivan, ходовые качества GAC GN8 сравнивать бессмысленно: лучше «немца» может быть только другой «немец». Но с прочими конкурентами, особенно азиатского происхождения, наш «китаец» конкурирует вполне адекватно. Подвеска без нареканий и качественно «жрет» неровности. Крены в поворотах у GN8 (для машины этого класса, разумеется) вполне пристойные. Замечу, что его водителю придется привыкнуть к особенностям обзора. Автор этих строк за время тест-драйва несколько раз напрочь «терял» за левой передней стойкой пешехода, идущего по «зебре».
Шумоизоляция тут, кстати, в отличие от многих моделей японских, корейских и китайских автобрендов, оказалась, без преувеличений, на хорошем уровне. Разговаривать, не повышая голоса, в GN8 можно на любой скорости, даже когда автомобиль обут в «громкую» шипованную резину. О радиусе разворота минивэна официальный сайт российского GAC умалчивает, но по ощущениям он не особо велик. По крайней мере, у меня маневрирование в узкостях московских дворовых парковок проблем не вызвало. Тем более, что в нашем распоряжении была топовая комплектация GN8 — та, что с камерами по кругу, адаптивным «круизом» и прочими приятными опциями.
Динамика GAC GN8 ровно такова, какую и ожидаешь от двухтонной машины с мотором 190 л. с. Классически «отжечь по полной» на GN8 не выйдет, но обгон фуры на трассе пройдет без проблем. Неплохо для семейной, по своей сути, машины. И расход топлива (АИ−92) у авто тоже на ожидаемом уровне: на скоростном шоссе его можно опустить до 8 литров на 100 км, а в городских пробках увидеть на борткомпьютере 14—15 литров «на сотню» — вполне обычное дело.
Что касается ценника GAC GN8, то он адекватен (если так можно выразиться!) нынешним странным временам. В базовой комплектации минивэн стоит 3,4 млн. рублей. А «в топе», то есть с такими добавленными опциями как ассистенты водителя, адаптивный «круиз», камеры, бесключевой доступ, электропривод задней двери и прочим, машина стоит 4,2 млн. рублей.