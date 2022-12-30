Трак а-ля рус: стоит ли брать «Соболь NN» для семейных нужд

Знаете, какой вопрос чаще прочего задавался покупателями, решившимися на обновку, в автосалонах? Оснащение? Опции? Мотор и коробка? Дорожный просвет или тип привода? Нет, спрашивали про… размер багажника. Именно этот фактор был для многих определяющим при выборе транспортного средства. При равной или близкой цене выигрывал тот, кто мог перевезти за раз больше.

Так или иначе, в такой последовательности или в чуть измененной грузовые возможности исправно играли ключевую роль. Доходило до фатальностей: «больше багажник — только в Газели». Небольшие грузовики, как известно, у нас давно получили именно это общеобъединяющее имя. Кстати, а почему бы и не та самая, настоящая «Газель»? Конечно, бортовой грузовик нужен далеко не каждой семье, но фургон — незаменимая в хозяйстве вещь. Как только он появляется в зоне досягаемости, вся родня мгновенно находит для него занятие. Проверенно на себе. Неоднократно.

В этом фарватере очередная итерация нижегородского «Соболя», именуемая NN, намедни объявившаяся у дилеров, выглядит особенно привлекательной. «Соболь» — самая маленькая машина из цельнометаллического семейства «Газели» — давным-давно заслужил себе звание главного частного фургона страны. Непритязательный, но толковый, неброский и далеко не пафосный, он встал на сторону семейной логистики еще в прошлом веке. Времена менялись, требования водителей росли, ну так и «Соболь» на месте не стоял!