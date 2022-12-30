Трак а-ля рус: стоит ли брать «Соболь NN» для семейных нужд

Знаете, какой вопрос чаще прочего задавался покупателями, решившимися на обновку, в автосалонах? Оснащение? Опции? Мотор и коробка? Дорожный просвет или тип привода? Нет, спрашивали про… размер багажника. Именно этот фактор был для многих определяющим при выборе транспортного средства. При равной или близкой цене выигрывал тот, кто мог перевезти за раз больше.
Так или иначе, в такой последовательности или в чуть измененной грузовые возможности исправно играли ключевую роль. Доходило до фатальностей: «больше багажник — только в Газели». Небольшие грузовики, как известно, у нас давно получили именно это общеобъединяющее имя. Кстати, а почему бы и не та самая, настоящая «Газель»? Конечно, бортовой грузовик нужен далеко не каждой семье, но фургон — незаменимая в хозяйстве вещь. Как только он появляется в зоне досягаемости, вся родня мгновенно находит для него занятие. Проверенно на себе. Неоднократно.
В этом фарватере очередная итерация нижегородского «Соболя», именуемая NN, намедни объявившаяся у дилеров, выглядит особенно привлекательной. «Соболь» — самая маленькая машина из цельнометаллического семейства «Газели» — давным-давно заслужил себе звание главного частного фургона страны. Непритязательный, но толковый, неброский и далеко не пафосный, он встал на сторону семейной логистики еще в прошлом веке. Времена менялись, требования водителей росли, ну так и «Соболь» на месте не стоял!
Сегодня это крайне симпатичная, с какой стороны ни посмотри, машина, обладающая всем спектром обязательных современных атрибутов. Внешний вид, безусловно, важен, поэтому дизайн — первое с чего начинается любое знакомство с автомобилем. Он идеальной формы: куб. Квадратные машины у нас издавна имеют самые высокие отзывы — привет, G-классу — но как показывает практика, это еще и чертовски удобно: к формфактору привыкаешь за несколько минут, парковаться буквально до миллиметра можно и на глаз, без всяких парктроников. Благо, огромные, разделенные надвое лопухи зеркал заднего вида — при нем.
С осветительной техникой тоже все в полном порядке: красивые светодиодные фары отлично справляются со своими прямыми обязанностями. Одним словом, видно все и всех. Именно обзорность — одна из сильных сторон коммерческих машин: безразмерное лобовое стекло, большие боковые «форточки» и высокая посадка делает эти машины куда удобнее для управления, чем львиную долю «легковушек». Несмотря на флер «профессиональной техники», современный коммерческий автомобиль — это сел и поехал. И «Соболь NN» этой формуле соответствует на все 146%.
За широко распахивающейся дверью скрывается вполне современный, ладно скроенный и высокофункциональный интерьер. Комтранс — это про удобство эксплуатации, а не про козыри в курилке, поэтому каждая пядь салона несет определенную функцию. На трех седоков приходится шесть(!) USB-портов, огромный 9-дюймовый экран мультимедийки, климатическая установка. Водителю полагается современная приборная панель с экраном и бортовым компьютером, плюс сверхудобное подрессоренное кресло с механизмом регулировки жесткости.
Выставляем свой вес — только честно — и получаем совершенно фантастический эффект борьбы с неровностями. Такого в обычной машине не найти. Теплые опции? Пожалуйста! Помимо традиционных уже подогревов сидений и лобового стекла, у нижегородской машины даже в базовой комплектации есть дистанционный предпусковой подогреватель. Подержите мое пиво, как говорится. Кстати, важное отличие от легковушки — разделенный на зоны центральный замок. У «Соболя NN» отдельно запирается пассажирский отсек, отдельно — грузовой. Каждому своя кнопка.
Багажное отделение — мое почтение. Никогда прежде рассада не ездила на дачу с таким комфортом. Кстати, старый кухонный гарнитур, стенку и ту самую забытую на балконе «стоечку» можно не разбирать — и так войдет. Еще бы, ведь багажный проем «Соболя NN» — 1630 мм на 1850 мм, а благодаря односкатным колесам удалось сократить размеры арок. Так что в ряд встают три европалета. Общий объем грузового отсека — 7,8 кубометра. Да в Москве сейчас такие квартиры продают!
На полу в нашей 3,5-тонной машине лежит ПНД с интегрированными крепежными петлями, стены обшиты пластиком. Кровать, стол, стул и микроволновка — дом на колесах готов! Кстати, о весе автомобиля и Москве: тяжелая модификация попадает под ограничения. Так называемый грузовой каркас столицы не позволяет ездить по некоторым улицам, занимать крайне левый ряд и вынуждает внимательно смотреть на знаки — где это видано, согласен — но в целом никаких особенно серьезных обременений не приносит.
Отдельная песня — динамика. Во-первых, это крайне задорно и совсем не медленно. Единственный доступный на данный момент 2,8-литровый 135-сильный дизельный мотор Cummins в паре с газовской 6-ступенчатой «механикой» — крайне бодрый тандем. Первые две передачи коротки, только для придания импульса, а так целый день можно ездить на третьей — четвертой. Стоит, конечно, приглядываться к веткам во дворах, но на улицах и магистралях «Соболь NN» — шустрая и веселая машина.
Второй пункт — маневренность. Оказывается, газовский фургон — верткий и легкий в управлении, никаких специальных навыков и «курсов водителя грузовика» не нужно. Сел и поехал, несмотря на пол, возраст, социальный статус и прочие факторы. Легко — вот что удивительно. Грузовая сущность, отраженная в документах, не имеет никакого материального обоснования. Ну кроме безразмерного «трюма», конечно.
И, наверное, стоит сказать о характере заднеприводной машины с разгруженной кормой в занесенную снегом, покрытую льдом пору: несмотря на электронные помощники, ABS да EBD, меру знать надо. Бережнее с педалями: и газ, и сверхчуткий тормоз нужно трогать аккуратнее. Иначе молодежь на «Жигулях» будет аплодировать стоя. Короче, ждем «соболиный» полный привод, который обещают уже в 2023 году. Тогда и рассудим: с чувством, с толком, с расстановкой. А пока — о дефиците предложения.
Вот реально: бросил бы все, да приобрел. Но на «Соболь NN» нынче очередь: выпускают машин меньше, чем требуется. Подождем. Место найдется, а уж применение — тем более. Одно останавливает: стартовая такса за обладание самого легкого, «догрузового» «Соболя NN» — 2 690 000 ₽ Наш, 3,5-тонный со всеми своими «плюшками» — уже на сотню дороже. А прайс на самый желанный и удобный, с пассажирским пятиместным салоном в комплектации «Комби» — и того круче. С другой стороны, берешь ведь — надолго. Одной только гарантии — 4 года или 200 000 км. Есть над чем поразмыслить в томную минуту новогодних каникул.
Не меньше четырех десятков лет идет между водителями да шоферами на Руси спор: что ж такого нашли наши «закадычные» заокеанские соседи в своих этих пикапах? Что такого привлекательного в «траках», как их именуют американцы, что каждый год их покупают больше любой другой модели?
Большой багажник — это ведь и «наше всё» тоже. Казалось бы, должны были проникнуться. Пытались мы их пробовать, да все никак. «Недоджип» какой-то. Уж лучше взять цельнометаллический, от всех погодных и прочих невзгод прикрытый. Братцы, да вот же он — русский трак! «Соболь» называется, в Нижнем Новгороде собирается. Целиком и полностью по нашим потребностям. Ага?