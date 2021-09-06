Чем новый «Соболь NN» удивит и расстроит владельцев иномарок

На самом деле, затянувшаяся пауза была вынужденной: сегмент грузовичков-однотонок плотно захватили иномарки. А сейчас, когда техника заграничного происхождения подорожала до неприличных величин, ГАЗ решил отвоевать нишу.

Кроме того, на завод обратились сразу несколько служб доставки и торговых сетей, которым потребовался недорогой, но выносливый развозной транспорт. Так что от презентации машины до старта производства должно пройти совсем немного времени.