Чем новый «Соболь NN» удивит и расстроит владельцев иномарок

На самом деле, затянувшаяся пауза была вынужденной: сегмент грузовичков-однотонок плотно захватили иномарки. А сейчас, когда техника заграничного происхождения подорожала до неприличных величин, ГАЗ решил отвоевать нишу.
Кроме того, на завод обратились сразу несколько служб доставки и торговых сетей, которым потребовался недорогой, но выносливый развозной транспорт. Так что от презентации машины до старта производства должно пройти совсем немного времени.
Итак, что представляет собой «Соболь NN»? Это компактный фургон длиной всего 5120 мм, который может без особых проблем проезжать по узким улицам и загруженным складам, а также парковаться во дворах, не создавая помех легковушкам.
Конкретно на выставке публике показали 7-местный грузопассажирский фургон. Но позднее гамму пополнят бортовые автомобили и пассажирские микроавтобусы, притом цельнометаллические варианты предложат 3 варианта высоты крыши.
Объем багажного отсека грузовых фургонов — от 6,9 до 9,2 кубометра при длине отсека 2,6 метра. Любопытно, что газовская новинка всего на 10—14% длиннее основных конкурентов, но благодаря широкому кузову минимум вдвое вместительнее их.
Автомобили будут оснащаться дизельными и бензиновыми двигателями на выбор, а также 6-ступенчатой механической коробкой. Всем модификациям полагается безальтернативная односкатная ошиновка.
А в 2023-м должен появиться полноприводный вариант — с совершенно новой передней подвеской и планетарной раздаточной коробкой. Последняя будет иметь электрический привод — через вращающуюся рукоятку на передней панели.